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700 литров нелегального пива изъяли по дороге в Крым - РИА Новости Крым, 10.01.2025
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700 литров нелегального пива изъяли по дороге в Крым
700 литров нелегального пива изъяли по дороге в Крым - РИА Новости Крым, 10.01.2025
700 литров нелегального пива изъяли по дороге в Крым
Почти 700 литров нелегального пива изъяли полицейские в Успенском районе Кубани. Как сообщает официальный канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю, незаконный РИА Новости Крым, 10.01.2025
2025-01-10T10:50
2025-01-10T10:50
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умвд россии по краснодарскому краю
новости
закон и право
алкоголь
пиво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Почти 700 литров нелегального пива изъяли полицейские в Успенском районе Кубани. Как сообщает официальный канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю, незаконный груз везли в Крым.Уточняется, что поставка не была учтена в единой государственной системе оборота алкогольной продукции. Нелегальное пиво изъято из оборота, а юридическое лицо, направившее на реализацию алкоголь в нарушение установленных правил, привлекли к административной ответственности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нелегальные сигареты почти на 2,5 миллиона рублей изъяли в КрымуВ Алуште за продажу смертельно опасного "вина" задержали азербайджанцевОпасный бизнес: пенсионерка наладила торговлю контрафактом в Севастополе
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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краснодарский край, крым, умвд россии по краснодарскому краю, новости, закон и право, алкоголь, пиво
700 литров нелегального пива изъяли по дороге в Крым

По дороге в Крым задержали грузовик с 700 литрами нелегального пива

10:50 10.01.2025
 
© Telegram-канал полиция Кубани700 литров нелегального пива изъяли по дороге в Крым
700 литров нелегального пива изъяли по дороге в Крым
© Telegram-канал полиция Кубани
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Почти 700 литров нелегального пива изъяли полицейские в Успенском районе Кубани. Как сообщает официальный канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю, незаконный груз везли в Крым.
"На въезде в Краснодарский край сотрудники Госавтоинспекции остановили грузовик для проверки документов. В кузове машины полицейские обнаружили почти 700 литров пива в пластиковых бутылках, которое 59-летний приезжий вез из Северной Осетии в Крым", - говорится в сообщении.
Уточняется, что поставка не была учтена в единой государственной системе оборота алкогольной продукции. Нелегальное пиво изъято из оборота, а юридическое лицо, направившее на реализацию алкоголь в нарушение установленных правил, привлекли к административной ответственности.
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Краснодарский крайКрымУМВД России по Краснодарскому краюНовостиЗакон и правоалкогольПиво
 
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