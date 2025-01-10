https://crimea.ria.ru/20250110/700-litrov-nelegalnogo-piva-izyali-po-doroge-v-krym-1143221898.html

700 литров нелегального пива изъяли по дороге в Крым

700 литров нелегального пива изъяли по дороге в Крым - РИА Новости Крым, 10.01.2025

700 литров нелегального пива изъяли по дороге в Крым

Почти 700 литров нелегального пива изъяли полицейские в Успенском районе Кубани. Как сообщает официальный канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю, незаконный РИА Новости Крым, 10.01.2025

2025-01-10T10:50

2025-01-10T10:50

2025-01-10T10:50

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Почти 700 литров нелегального пива изъяли полицейские в Успенском районе Кубани. Как сообщает официальный канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю, незаконный груз везли в Крым.Уточняется, что поставка не была учтена в единой государственной системе оборота алкогольной продукции. Нелегальное пиво изъято из оборота, а юридическое лицо, направившее на реализацию алкоголь в нарушение установленных правил, привлекли к административной ответственности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нелегальные сигареты почти на 2,5 миллиона рублей изъяли в КрымуВ Алуште за продажу смертельно опасного "вина" задержали азербайджанцевОпасный бизнес: пенсионерка наладила торговлю контрафактом в Севастополе

краснодарский край

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, крым, умвд россии по краснодарскому краю, новости, закон и право, алкоголь, пиво