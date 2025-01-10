https://crimea.ria.ru/20250110/700-litrov-nelegalnogo-piva-izyali-po-doroge-v-krym-1143221898.html
700 литров нелегального пива изъяли по дороге в Крым
700 литров нелегального пива изъяли по дороге в Крым - РИА Новости Крым, 10.01.2025
700 литров нелегального пива изъяли по дороге в Крым
Почти 700 литров нелегального пива изъяли полицейские в Успенском районе Кубани. Как сообщает официальный канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю, незаконный РИА Новости Крым, 10.01.2025
2025-01-10T10:50
2025-01-10T10:50
2025-01-10T10:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Почти 700 литров нелегального пива изъяли полицейские в Успенском районе Кубани. Как сообщает официальный канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю, незаконный груз везли в Крым.Уточняется, что поставка не была учтена в единой государственной системе оборота алкогольной продукции. Нелегальное пиво изъято из оборота, а юридическое лицо, направившее на реализацию алкоголь в нарушение установленных правил, привлекли к административной ответственности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нелегальные сигареты почти на 2,5 миллиона рублей изъяли в КрымуВ Алуште за продажу смертельно опасного "вина" задержали азербайджанцевОпасный бизнес: пенсионерка наладила торговлю контрафактом в Севастополе
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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краснодарский край, крым, умвд россии по краснодарскому краю, новости, закон и право, алкоголь, пиво
700 литров нелегального пива изъяли по дороге в Крым
По дороге в Крым задержали грузовик с 700 литрами нелегального пива