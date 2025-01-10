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Новые выбросы мазута выявлены в Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 10.01.2025
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Новые выбросы мазута выявлены в Краснодарском крае
Новые выбросы мазута выявлены в Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 10.01.2025
Новые выбросы мазута выявлены в Краснодарском крае
Новые выбросы мазута выявлены на территории от Анапы до Темрюкского района Краснодарского края, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости Крым, 10.01.2025
2025-01-10T12:40
2025-01-10T12:42
разлив мазута
мчс краснодарского края
краснодарский край
анапа
темрюкский район
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
экология
черное море
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Новые выбросы мазута выявлены на территории от Анапы до Темрюкского района Краснодарского края, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.Уточняется, что участки загрязнения составляют до 0,1 квадратных метра, протяженностью от Анапы до станицы Благовещенская, поселка Волна и поселка Веселовка Темрюкского района.Маломерные суда МЧС России и суда Морспасслужбы обследовали порядка 1700 квадратных километров акватории.Силами МЧС России, муниципальных образований и добровольцев с пляжных территорий убрано и вывезено более 147 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, на площадку временного размещения отходов совершено почти 6500 рейсов техники, добавили в ведомстве.Президент России Владимир Путин накануне поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута с затонувших танкеров в Черном море, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.По состоянию на четверг с побережья Крыма после разлива мазута из-за крушения танкеров "Волгонефть" вывезли 270 тонн загрязненного песка и грунта, сообщал глава МЧС России Александр Куренков. По данным главного управления МЧС России по РК, в Крыму накануне были выявлены 15 загрязненных мазутом участков берега общей протяженностью до 25 километров, наибольшему загрязнению подверглось западное побережье полуострова. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в Евпатории Сакском районе Крыма.В Севастополе на четверг собрали и подготовили к вывозу 141 тонну загрязненного песка, местом его утилизации определена специализированная организация в Балаклаве.Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.Порядка 2,4 тысячи тонн мазута попало в море после ЧП. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, он не всплывает на поверхность, а уходит на дно и может подниматься при определенных температурных условиях.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как ученые Севастополя помогают в ликвидации ЧС после крушения танкеровЕдиный центр спасения пострадавших от мазута птиц организовали в Анапе"Мы обязательно победим": как берег Севастополя спасают от мазута
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анапа
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разлив мазута, мчс краснодарского края, краснодарский край, анапа, темрюкский район, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, экология, черное море, новости
Новые выбросы мазута выявлены в Краснодарском крае

В Анапе и Темрюкском районе Кубани выявлены новые выбросы мазута – МЧС

12:40 10.01.2025 (обновлено: 12:42 10.01.2025)
 
© Telegram_канал: мэрия АнапыОчистка пляжей от мазута в Анапе
Очистка пляжей от мазута в Анапе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Новые выбросы мазута выявлены на территории от Анапы до Темрюкского района Краснодарского края, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
"В результате усиления ветра и нагонной волны мониторинговыми группами выявлены локальные участки выброса нефтепродукта на берег", - говорится в сообщении.
Уточняется, что участки загрязнения составляют до 0,1 квадратных метра, протяженностью от Анапы до станицы Благовещенская, поселка Волна и поселка Веселовка Темрюкского района.
Маломерные суда МЧС России и суда Морспасслужбы обследовали порядка 1700 квадратных километров акватории.
Силами МЧС России, муниципальных образований и добровольцев с пляжных территорий убрано и вывезено более 147 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, на площадку временного размещения отходов совершено почти 6500 рейсов техники, добавили в ведомстве.
Президент России Владимир Путин накануне поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута с затонувших танкеров в Черном море, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.
По состоянию на четверг с побережья Крыма после разлива мазута из-за крушения танкеров "Волгонефть" вывезли 270 тонн загрязненного песка и грунта, сообщал глава МЧС России Александр Куренков.
По данным главного управления МЧС России по РК, в Крыму накануне были выявлены 15 загрязненных мазутом участков берега общей протяженностью до 25 километров, наибольшему загрязнению подверглось западное побережье полуострова. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в Евпатории Сакском районе Крыма.
В Севастополе на четверг собрали и подготовили к вывозу 141 тонну загрязненного песка, местом его утилизации определена специализированная организация в Балаклаве.
Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.
Порядка 2,4 тысячи тонн мазута попало в море после ЧП. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, он не всплывает на поверхность, а уходит на дно и может подниматься при определенных температурных условиях.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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