https://crimea.ria.ru/20250110/novye-vybrosy-mazuta-vyyavleny-v-krasnodarskom-krae-1143227955.html

Новые выбросы мазута выявлены в Краснодарском крае

Новые выбросы мазута выявлены в Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 10.01.2025

Новые выбросы мазута выявлены в Краснодарском крае

Новые выбросы мазута выявлены на территории от Анапы до Темрюкского района Краснодарского края, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости Крым, 10.01.2025

2025-01-10T12:40

2025-01-10T12:40

2025-01-10T12:42

разлив мазута

мчс краснодарского края

краснодарский край

анапа

темрюкский район

разлив нефтепродуктов в черном море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Новые выбросы мазута выявлены на территории от Анапы до Темрюкского района Краснодарского края, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.Уточняется, что участки загрязнения составляют до 0,1 квадратных метра, протяженностью от Анапы до станицы Благовещенская, поселка Волна и поселка Веселовка Темрюкского района.Маломерные суда МЧС России и суда Морспасслужбы обследовали порядка 1700 квадратных километров акватории.Силами МЧС России, муниципальных образований и добровольцев с пляжных территорий убрано и вывезено более 147 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, на площадку временного размещения отходов совершено почти 6500 рейсов техники, добавили в ведомстве.Президент России Владимир Путин накануне поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута с затонувших танкеров в Черном море, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.По состоянию на четверг с побережья Крыма после разлива мазута из-за крушения танкеров "Волгонефть" вывезли 270 тонн загрязненного песка и грунта, сообщал глава МЧС России Александр Куренков. По данным главного управления МЧС России по РК, в Крыму накануне были выявлены 15 загрязненных мазутом участков берега общей протяженностью до 25 километров, наибольшему загрязнению подверглось западное побережье полуострова. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в Евпатории Сакском районе Крыма.В Севастополе на четверг собрали и подготовили к вывозу 141 тонну загрязненного песка, местом его утилизации определена специализированная организация в Балаклаве.Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.Порядка 2,4 тысячи тонн мазута попало в море после ЧП. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, он не всплывает на поверхность, а уходит на дно и может подниматься при определенных температурных условиях.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как ученые Севастополя помогают в ликвидации ЧС после крушения танкеровЕдиный центр спасения пострадавших от мазута птиц организовали в Анапе"Мы обязательно победим": как берег Севастополя спасают от мазута

https://crimea.ria.ru/20250110/v-krymu-mazut-v-more-i-na-beregu-budut-iskat-s-pomoschyu-dronov-1143227166.html

краснодарский край

анапа

темрюкский район

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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