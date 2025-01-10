Рейтинг@Mail.ru
Из-за утечки из танкера на Тамани образовалось большое нефтяное пятно - РИА Новости Крым, 10.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250110/iz-za-utechki-iz-tankera-na-tamani-obrazovalos-bolshoe-neftyanoe-pyatno-1143237366.html
Из-за утечки из танкера на Тамани образовалось большое нефтяное пятно
Из-за утечки из танкера на Тамани образовалось большое нефтяное пятно - РИА Новости Крым, 10.01.2025
Из-за утечки из танкера на Тамани образовалось большое нефтяное пятно
В пресс-службе Минтранса РФ уточнили площадь нефтяного пятна, которое образовалось в результате утечки мазута с кормы расколовшегося танкера "Волгонефть 239". РИА Новости Крым, 10.01.2025
2025-01-10T15:43
2025-01-10T15:46
новости
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
танкер
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0a/1143236965_0:2:480:271_1920x0_80_0_0_060ce99da3404bb57186b117870c89e4.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. В пресс-службе Минтранса РФ уточнили площадь нефтяного пятна, которое образовалось в результате утечки мазута с кормы расколовшегося танкера "Волгонефть 239".На данный момент пятно локализуют с помощью боновых заграждений, после чего с поверхности оно будет убрано биосорбентом."В район направлены пять судов, а также береговая спасательная служба с оборудованием и спецтехникой. Под водой кормовую часть танкера дополнительно осматривают водолазы", - добавили в Минтрансе.Всего с момента аварии танкеров "Волгонефть" обследовано около 1,7 тыс. кв. км акватории, очищено 38,7 тыс. кв. м., сообщает пресс-служба ведомства.Ранее оперштаб Краснодарского края сообщил, что с кормы танкера "Волганефть 239" начался выброс выброс нефтепродуктов. Это часть судна, которую выбросило на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района.Ранее новые выбросы мазута были обнаружены в прибрежной зоне бухты Ласпи. По словам губернатора, на месте работает группировка спасателей и более 50 волонтеров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Контроль с воды, суши и неба: обстановка в Евпатории после ЧП с мазутом Новые выбросы нефтепродуктов обнаружили в четырех регионах Крыма Мазут на побережье Крыма: ситуация к этому часу
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0a/1143236965_0:0:422:316_1920x0_80_0_0_637098e2b7607309f4def613ac2d2690.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, танкер, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
Из-за утечки из танкера на Тамани образовалось большое нефтяное пятно

На Тамани вокруг кормы танкера "Волгонефть 239" образовалось двухкилометровое пятно

15:43 10.01.2025 (обновлено: 15:46 10.01.2025)
 
© Оперштаб Краснодарский крайОбнаружен выброс нефтепродуктов с кормы танкера "Волганефть-239"
Обнаружен выброс нефтепродуктов с кормы танкера Волганефть-239
© Оперштаб Краснодарский край
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. В пресс-службе Минтранса РФ уточнили площадь нефтяного пятна, которое образовалось в результате утечки мазута с кормы расколовшегося танкера "Волгонефть 239".
"Сегодня утром при обследовании кормовой части "Волгонефть 239", которая находится на мели, специалисты обнаружили со стороны берега пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.
На данный момент пятно локализуют с помощью боновых заграждений, после чего с поверхности оно будет убрано биосорбентом.
"В район направлены пять судов, а также береговая спасательная служба с оборудованием и спецтехникой. Под водой кормовую часть танкера дополнительно осматривают водолазы", - добавили в Минтрансе.
Всего с момента аварии танкеров "Волгонефть" обследовано около 1,7 тыс. кв. км акватории, очищено 38,7 тыс. кв. м., сообщает пресс-служба ведомства.

"Мониторинг проводится круглосуточно, в том числе при помощи спутниковых снимков и подводного аппарата. В акватории работает морская группировка из 27 аварийно-спасательных судов различных классов", - говорится в сообщении.

Ранее оперштаб Краснодарского края сообщил, что с кормы танкера "Волганефть 239" начался выброс выброс нефтепродуктов. Это часть судна, которую выбросило на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района.
Ранее новые выбросы мазута были обнаружены в прибрежной зоне бухты Ласпи. По словам губернатора, на месте работает группировка спасателей и более 50 волонтеров.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Контроль с воды, суши и неба: обстановка в Евпатории после ЧП с мазутом
Новые выбросы нефтепродуктов обнаружили в четырех регионах Крыма
Мазут на побережье Крыма: ситуация к этому часу
 
НовостиРазлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовРазлив мазутаТанкерТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:32Прожиточный минимум увеличили почти на 15%
16:20За смелость и честность: Мишустин наградил военкоров "России сегодня"
16:0813 человек погибли на пожарах в Севастополе за год
15:43Из-за утечки из танкера на Тамани образовалось большое нефтяное пятно
15:23С кормы танкера "Волгонефть 239" начался выброс мазута
15:23В Севастополе установят боновые заграждения для защиты птиц
15:17Трое сдались в плен и 280 уничтожены: потери ВСУ в Курской области
15:08Контроль с воды, суши и неба: обстановка в Евпатории после ЧП с мазутом
14:49Колоссальные потери ВСУ – данные за неделю
14:36Новые выбросы нефтепродуктов обнаружили в четырех регионах Крыма
14:29Алушта и два прибрежных села остались без света
14:26В Приднестровье продлили режим ЧП из-за энергокризиса
14:19689 беспилотников и МиГ-29 сбили российские силы ПВО
14:05"Крылатая пехота" из Крыма уничтожила опорный пункт ВСУ в Курской области
13:54Около 100 военных ВСУ сдались в плен России
13:4228 групповых ударов по Украине – что уничтожено
13:37Готовил теракт на железной дороге: житель Севастополя осужден на 11 лет
13:20В бухте Ласпи обнаружены новые выбросы мазута
13:13Когда может состояться встреча Путина и Трампа – ответ Кремля
12:57Мазут на побережье Крыма: ситуация к этому часу
Лента новостейМолния