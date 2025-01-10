https://crimea.ria.ru/20250110/iz-za-utechki-iz-tankera-na-tamani-obrazovalos-bolshoe-neftyanoe-pyatno-1143237366.html

Из-за утечки из танкера на Тамани образовалось большое нефтяное пятно

Из-за утечки из танкера на Тамани образовалось большое нефтяное пятно - РИА Новости Крым, 10.01.2025

Из-за утечки из танкера на Тамани образовалось большое нефтяное пятно

В пресс-службе Минтранса РФ уточнили площадь нефтяного пятна, которое образовалось в результате утечки мазута с кормы расколовшегося танкера "Волгонефть 239". РИА Новости Крым, 10.01.2025

2025-01-10T15:43

2025-01-10T15:43

2025-01-10T15:46

новости

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

разлив мазута

танкер

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. В пресс-службе Минтранса РФ уточнили площадь нефтяного пятна, которое образовалось в результате утечки мазута с кормы расколовшегося танкера "Волгонефть 239".На данный момент пятно локализуют с помощью боновых заграждений, после чего с поверхности оно будет убрано биосорбентом."В район направлены пять судов, а также береговая спасательная служба с оборудованием и спецтехникой. Под водой кормовую часть танкера дополнительно осматривают водолазы", - добавили в Минтрансе.Всего с момента аварии танкеров "Волгонефть" обследовано около 1,7 тыс. кв. км акватории, очищено 38,7 тыс. кв. м., сообщает пресс-служба ведомства.Ранее оперштаб Краснодарского края сообщил, что с кормы танкера "Волганефть 239" начался выброс выброс нефтепродуктов. Это часть судна, которую выбросило на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района.Ранее новые выбросы мазута были обнаружены в прибрежной зоне бухты Ласпи. По словам губернатора, на месте работает группировка спасателей и более 50 волонтеров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Контроль с воды, суши и неба: обстановка в Евпатории после ЧП с мазутом Новые выбросы нефтепродуктов обнаружили в четырех регионах Крыма Мазут на побережье Крыма: ситуация к этому часу

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, танкер, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе