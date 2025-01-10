https://crimea.ria.ru/20250110/iz-za-utechki-iz-tankera-na-tamani-obrazovalos-bolshoe-neftyanoe-pyatno-1143237366.html
Из-за утечки из танкера на Тамани образовалось большое нефтяное пятно
Из-за утечки из танкера на Тамани образовалось большое нефтяное пятно - РИА Новости Крым, 10.01.2025
Из-за утечки из танкера на Тамани образовалось большое нефтяное пятно
В пресс-службе Минтранса РФ уточнили площадь нефтяного пятна, которое образовалось в результате утечки мазута с кормы расколовшегося танкера "Волгонефть 239". РИА Новости Крым, 10.01.2025
2025-01-10T15:43
2025-01-10T15:43
2025-01-10T15:46
новости
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
танкер
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. В пресс-службе Минтранса РФ уточнили площадь нефтяного пятна, которое образовалось в результате утечки мазута с кормы расколовшегося танкера "Волгонефть 239".На данный момент пятно локализуют с помощью боновых заграждений, после чего с поверхности оно будет убрано биосорбентом."В район направлены пять судов, а также береговая спасательная служба с оборудованием и спецтехникой. Под водой кормовую часть танкера дополнительно осматривают водолазы", - добавили в Минтрансе.Всего с момента аварии танкеров "Волгонефть" обследовано около 1,7 тыс. кв. км акватории, очищено 38,7 тыс. кв. м., сообщает пресс-служба ведомства.Ранее оперштаб Краснодарского края сообщил, что с кормы танкера "Волганефть 239" начался выброс выброс нефтепродуктов. Это часть судна, которую выбросило на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района.Ранее новые выбросы мазута были обнаружены в прибрежной зоне бухты Ласпи. По словам губернатора, на месте работает группировка спасателей и более 50 волонтеров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Контроль с воды, суши и неба: обстановка в Евпатории после ЧП с мазутом Новые выбросы нефтепродуктов обнаружили в четырех регионах Крыма Мазут на побережье Крыма: ситуация к этому часу
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новости, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, танкер, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
Из-за утечки из танкера на Тамани образовалось большое нефтяное пятно
На Тамани вокруг кормы танкера "Волгонефть 239" образовалось двухкилометровое пятно
15:43 10.01.2025 (обновлено: 15:46 10.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. В пресс-службе Минтранса РФ уточнили площадь нефтяного пятна, которое образовалось в результате утечки мазута с кормы расколовшегося танкера "Волгонефть 239".
"Сегодня утром при обследовании кормовой части "Волгонефть 239", которая находится на мели, специалисты обнаружили со стороны берега пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.
На данный момент пятно локализуют с помощью боновых заграждений, после чего с поверхности оно будет убрано биосорбентом.
"В район направлены пять судов, а также береговая спасательная служба с оборудованием и спецтехникой. Под водой кормовую часть танкера дополнительно осматривают водолазы", - добавили в Минтрансе.
Всего с момента аварии танкеров "Волгонефть" обследовано около 1,7 тыс. кв. км акватории, очищено 38,7 тыс. кв. м., сообщает пресс-служба ведомства.
"Мониторинг проводится круглосуточно, в том числе при помощи спутниковых снимков и подводного аппарата. В акватории работает морская группировка из 27 аварийно-спасательных судов различных классов", - говорится в сообщении.
Ранее оперштаб Краснодарского края сообщил, что с кормы танкера "Волганефть 239"
начался выброс выброс нефтепродуктов. Это часть судна, которую выбросило на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района.
Ранее новые выбросы мазута были обнаружены
в прибрежной зоне бухты Ласпи. По словам губернатора, на месте работает группировка спасателей и более 50 волонтеров.
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