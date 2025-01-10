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F-35 с ядерными бомбами: раскрыты планы США в отношении Гренландии

F-35 с ядерными бомбами: раскрыты планы США в отношении Гренландии - РИА Новости Крым, 10.01.2025

F-35 с ядерными бомбами: раскрыты планы США в отношении Гренландии

Соединенные Штаты Америки создают в Гренландии аэродромную инфраструктуру для истребителей F-35, которые способны нести ядерное оружие. Об этом заявил посол... РИА Новости Крым, 10.01.2025

2025-01-10T07:19

2025-01-10T07:19

2025-01-10T07:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Соединенные Штаты Америки создают в Гренландии аэродромную инфраструктуру для истребителей F-35, которые способны нести ядерное оружие. Об этом заявил посол России в Дании Владимир Барбин.Барбин отметил, что в ходе учений американских ВВС самолеты F-35 уже использовали аэродром базы в Гренландии. Он также напомнил, что военное присутствие США на этом острове осуществляется со времен Второй мировой войны на постоянной основе.Дипломат также констатировал, что стремление избранного президента Дональда Трампа получить контроль над Гренландией, не исключая использование ради достижения этой цели экономической и военной силы, свидетельствует о том, что "будущая американская администрация не заинтересована в укреплении военно-политической стабильности в Арктике на основе развития равноправного диалога и взаимодействия с другими арктическими государствами, даже с союзниками по НАТО".При этом на самой Гренландии перспектива присоединения к США даже не рассматривается, подчеркнул российский посол. Нынешние власти автономии и различные местные политические партии настаивают на обретении Гренландией независимости и образовании суверенного государства, указал Барбин."Гренландия заинтересована в развитии взаимовыгодного международного сотрудничества, в том числе и с США. Вопрос о судьбе Гренландии должен решаться на основе волеизъявления самих жителей в рамках действующего законодательства Дании и без какого-либо вмешательства извне", - добавил он.Избранный президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: "Орешник" – историческое событие В Белом доме сделали ряд заявлений о ядерной безопасностиЗапад провоцирует Россию на ядерный конфликт – МИД

https://crimea.ria.ru/20241219/putin-predlozhil-zapadu-provesti-tekhnologicheskuyu-duel-s-oreshnikom-1142758212.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, в мире, дания, тактическое ядерное оружие (тяо), ядерное оружие, безопасность, гренландия, новости