https://crimea.ria.ru/20250110/kak-vyglyadyat-pozhary-v-los-andzhelese-iz-kosmosa--foto-1143224999.html
Как выглядят пожары в Лос-Анджелесе из космоса – фото
Как выглядят пожары в Лос-Анджелесе из космоса – фото - РИА Новости Крым, 10.01.2025
Как выглядят пожары в Лос-Анджелесе из космоса – фото
Корпорация Роскосмос опубликовала серию сделанных с орбиты снимков разрушительных пожаров, бушующих в округе Лос-Анджелес штата Калифорния в США. РИА Новости Крым, 10.01.2025
2025-01-10T12:11
2025-01-10T12:11
2025-01-10T12:11
сша
лос-анджелес
пожар
происшествия
в мире
стихия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Корпорация Роскосмос опубликовала серию сделанных с орбиты снимков разрушительных пожаров, бушующих в округе Лос-Анджелес штата Калифорния в США.Фото сделал космонавт Александр Горбунов с борта МКС. На кадрах видно, что активнее всего стихия действует в престижном жилом районе Пасифик-Палисейдс, расположенном между Тихим океаном и горами Санта-Моника.Лесные пожары начали распространяться в округе Лос-Анджелес 7 января. По словам метеорологов, причина распространения огня — сильные ветра и сухая погода. На данный момент подтверждена гибель 10 человек. Более 100 тысяч жителей были эвакуированы, огонь угрожает порядка 15 тысяч домов. В пожарах сгорели виллы многих американских знаменитостей. Площадь пожаров достигла 11 тысяч гектаров и продолжает увеличиваться. В Калифорнии объявлен режим масштабного стихийного бедствия. По оценкам экспертов, ущерб от стихийного бедствия уже составляет 135-150 млрд долларов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, лос-анджелес, пожар, происшествия, в мире, стихия, новости, роскосмос
Как выглядят пожары в Лос-Анджелесе из космоса – фото
Пожары в Лос-Анджелесе видно из космоса
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Корпорация Роскосмос опубликовала серию сделанных с орбиты снимков разрушительных пожаров, бушующих в округе Лос-Анджелес штата Калифорния в США.
Фото сделал космонавт Александр Горбунов с борта МКС. На кадрах видно, что активнее всего стихия действует в престижном жилом районе Пасифик-Палисейдс, расположенном между Тихим океаном и горами Санта-Моника.
Лесные пожары начали распространяться в округе Лос-Анджелес 7 января. По словам метеорологов, причина распространения огня — сильные ветра и сухая погода.
На данный момент подтверждена гибель 10 человек. Более 100 тысяч жителей были эвакуированы, огонь угрожает порядка 15 тысяч домов.
В пожарах сгорели виллы
многих американских знаменитостей. Площадь пожаров достигла 11 тысяч гектаров и продолжает увеличиваться. В Калифорнии объявлен режим масштабного стихийного бедствия
. По оценкам экспертов, ущерб от стихийного бедствия уже составляет 135-150 млрд долларов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.