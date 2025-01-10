Рейтинг@Mail.ru
Как выглядят пожары в Лос-Анджелесе из космоса – фото - РИА Новости Крым, 10.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250110/kak-vyglyadyat-pozhary-v-los-andzhelese-iz-kosmosa--foto-1143224999.html
Как выглядят пожары в Лос-Анджелесе из космоса – фото
Как выглядят пожары в Лос-Анджелесе из космоса – фото - РИА Новости Крым, 10.01.2025
Как выглядят пожары в Лос-Анджелесе из космоса – фото
Корпорация Роскосмос опубликовала серию сделанных с орбиты снимков разрушительных пожаров, бушующих в округе Лос-Анджелес штата Калифорния в США. РИА Новости Крым, 10.01.2025
2025-01-10T12:11
2025-01-10T12:11
сша
лос-анджелес
пожар
происшествия
в мире
стихия
новости
роскосмос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0a/1143224634_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b18b3394013fd9c6b09b5902662f7887.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Корпорация Роскосмос опубликовала серию сделанных с орбиты снимков разрушительных пожаров, бушующих в округе Лос-Анджелес штата Калифорния в США.Фото сделал космонавт Александр Горбунов с борта МКС. На кадрах видно, что активнее всего стихия действует в престижном жилом районе Пасифик-Палисейдс, расположенном между Тихим океаном и горами Санта-Моника.Лесные пожары начали распространяться в округе Лос-Анджелес 7 января. По словам метеорологов, причина распространения огня — сильные ветра и сухая погода. На данный момент подтверждена гибель 10 человек. Более 100 тысяч жителей были эвакуированы, огонь угрожает порядка 15 тысяч домов. В пожарах сгорели виллы многих американских знаменитостей. Площадь пожаров достигла 11 тысяч гектаров и продолжает увеличиваться. В Калифорнии объявлен режим масштабного стихийного бедствия. По оценкам экспертов, ущерб от стихийного бедствия уже составляет 135-150 млрд долларов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250109/dom-khantera-baydena-sgorel-v-kalifornii-1143206870.html
сша
лос-анджелес
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0a/1143224634_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_22672ac77697fa58f17744d88ce5ef12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, лос-анджелес, пожар, происшествия, в мире, стихия, новости, роскосмос
Как выглядят пожары в Лос-Анджелесе из космоса – фото

Пожары в Лос-Анджелесе видно из космоса

12:11 10.01.2025
 
© РоскосмосРазрушительный пожар в Лос-Анджелесе: фото с орбиты
Разрушительный пожар в Лос-Анджелесе: фото с орбиты
© Роскосмос
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Корпорация Роскосмос опубликовала серию сделанных с орбиты снимков разрушительных пожаров, бушующих в округе Лос-Анджелес штата Калифорния в США.
Фото сделал космонавт Александр Горбунов с борта МКС. На кадрах видно, что активнее всего стихия действует в престижном жилом районе Пасифик-Палисейдс, расположенном между Тихим океаном и горами Санта-Моника.
Лесные пожары начали распространяться в округе Лос-Анджелес 7 января. По словам метеорологов, причина распространения огня — сильные ветра и сухая погода.
На данный момент подтверждена гибель 10 человек. Более 100 тысяч жителей были эвакуированы, огонь угрожает порядка 15 тысяч домов.
В пожарах сгорели виллы многих американских знаменитостей. Площадь пожаров достигла 11 тысяч гектаров и продолжает увеличиваться. В Калифорнии объявлен режим масштабного стихийного бедствия. По оценкам экспертов, ущерб от стихийного бедствия уже составляет 135-150 млрд долларов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Последствия пожара в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США
Вчера, 18:26
Дом Хантера Байдена сгорел в Калифорнии
 
СШАЛос-АнджелесПожарПроисшествияВ миреСтихияНовостиРоскосмос
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:19689 беспилотников и МиГ-29 сбили российские силы ПВО
14:05"Крылатая пехота" из Крыма уничтожила опорный пункт ВСУ в Курской области
13:54Около 100 военных ВСУ сдались в плен России
13:4228 групповых ударов по Украине – что уничтожено
13:37Готовил теракт на железной дороге: житель Севастополя осужден на 11 лет
13:20В бухте Ласпи обнаружены новые выбросы мазута
13:13Когда может состояться встреча Путина и Трампа – ответ Кремля
12:57Мазут на побережье Крыма: ситуация к этому часу
12:49Украину сажают на голодный паек: что показал прощальный "Рамштайн"
12:40Новые выбросы мазута выявлены в Краснодарском крае
12:29Путин провел оперативное совещание Совбеза – о чем шла речь
12:20В Крыму мазут в море и на берегу будут искать с помощью дронов
12:20Эксперт оценил риски для курортного сезона в Крыму из-за разлива мазута
12:11Как выглядят пожары в Лос-Анджелесе из космоса – фото
11:58В Донецке выросло число жертв обстрела снарядами HIMARS 0:43
11:49Более 40 улиц Симферополя обесточены из-за аварии
11:34В Курске подросток ворвался в школу с молотком и зажигательной смесью
11:11В Подмосковье задержаны поджигатели электричек
11:02Как ученые Севастополя помогают в ликвидации ЧС после крушения танкеров
10:50700 литров нелегального пива изъяли по дороге в Крым
Лента новостейМолния