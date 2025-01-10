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Эксперт оценил риски для курортного сезона в Крыму из-за разлива мазута - РИА Новости Крым, 10.01.2025
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Эксперт оценил риски для курортного сезона в Крыму из-за разлива мазута
Эксперт оценил риски для курортного сезона в Крыму из-за разлива мазута - РИА Новости Крым, 10.01.2025
Эксперт оценил риски для курортного сезона в Крыму из-за разлива мазута
Опасности для летнего курортного сезона в Крыму из-за ЧП с разливом мазута нет. Такое мнение РИА Новости Крым высказал исполнительный директор Российского... РИА Новости Крым, 10.01.2025
2025-01-10T12:20
2025-01-10T12:20
крым
новости крыма
разлив мазута
разлив нефтепродуктов в черном море
экология
пляжи крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Опасности для летнего курортного сезона в Крыму из-за ЧП с разливом мазута нет. Такое мнение РИА Новости Крым высказал исполнительный директор Российского экологического движения Элмурод Расулмухамедов.По мнению Расулмухамедова, весной необходимо по всей пляжной зоне черноморского побережья, где есть песок, расставить специальные емкости и совки, чтобы в случае обнаружения выбросов можно было сразу собрать и организовать вывоз."Если не соберем в массовом порядке, будем обращаться к посетителям пляжей, чтобы они оказывали в этом содействие. Морскую блокаду пятна мы, к сожалению, уже организовать не сможем – оно уже стало достаточно большим", - отметил эколог.Он добавил, что песочные пляжи можно попытаться защитить с помощью специальных бонов, которые не пропускают мазутные сгустки, собирая их на себе. А каменистые пляжи, по словам Расулмухамедова, нужно периодически патрулировать и чистить с помощью сорбентов.Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ в четверг поручил создать штаб по ликвидации разлива мазута с затонувших танкеров в Черном море, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.Всего с побережья Крыма после разлива мазута в черноморской акватории из-за крушения танкеров "Волгонефть" вывезли 270 тонн загрязненного песка и грунта, сообщил глава МЧС России Александр Куренков. По данным главного управления МЧС России по республике, в Крыму выявлены 15 загрязненных мазутом участков берега общей протяженностью до 25 километров, наибольшему загрязнению подверглось западное побережье полуострова. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в Евпатории Сакском районе Крыма.В Севастополе на сегодня собрана и подготовлена к вывозу 141 тонна загрязненного песка, местом его утилизации определена специализированная организация в Балаклаве.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уколы и сорбент: как в Крыму лечат пострадавших от мазута редких птиц"Мы обязательно победим": как берег Севастополя спасают от мазутаЛиквидация мазута на Кубани: ситуация на сегодня
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, новости крыма, разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, экология, пляжи крыма
Эксперт оценил риски для курортного сезона в Крыму из-за разлива мазута

Опасности для курортного сезона в Крыму из-за разлива мазута нет – эколог

12:20 10.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПоследствия разлива мазута в Евпатории
Последствия разлива мазута в Евпатории - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Опасности для летнего курортного сезона в Крыму из-за ЧП с разливом мазута нет. Такое мнение РИА Новости Крым высказал исполнительный директор Российского экологического движения Элмурод Расулмухамедов.

"С точки зрения опасности для пляжного сезона ничего страшного нет. Например, в Арабских Эмиратах на пляжах, на которые весь мир ездит, если копнуть 20-30 сантиметров песка, то ниже вы обнаружите как раз песок, загрязненный нефтепродуктами ранее. Когда там ходили танкеры, было очень много пятен, все они оказались на берегу. Там просто почистили верхний слой, а внизу так и остались эти сгустки. То же самое на берегах Мексиканского залива", – сказал эксперт.

По мнению Расулмухамедова, весной необходимо по всей пляжной зоне черноморского побережья, где есть песок, расставить специальные емкости и совки, чтобы в случае обнаружения выбросов можно было сразу собрать и организовать вывоз.
"Если не соберем в массовом порядке, будем обращаться к посетителям пляжей, чтобы они оказывали в этом содействие. Морскую блокаду пятна мы, к сожалению, уже организовать не сможем – оно уже стало достаточно большим", - отметил эколог.
Он добавил, что песочные пляжи можно попытаться защитить с помощью специальных бонов, которые не пропускают мазутные сгустки, собирая их на себе. А каменистые пляжи, по словам Расулмухамедова, нужно периодически патрулировать и чистить с помощью сорбентов.
"Другого способа собрать мазут из моря, кроме как дождаться его на берегу или в прибрежной зоне, мы пока не видим", - заключил он.
Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ в четверг поручил создать штаб по ликвидации разлива мазута с затонувших танкеров в Черном море, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.
Всего с побережья Крыма после разлива мазута в черноморской акватории из-за крушения танкеров "Волгонефть" вывезли 270 тонн загрязненного песка и грунта, сообщил глава МЧС России Александр Куренков. По данным главного управления МЧС России по республике, в Крыму выявлены 15 загрязненных мазутом участков берега общей протяженностью до 25 километров, наибольшему загрязнению подверглось западное побережье полуострова. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в Евпатории Сакском районе Крыма.
В Севастополе на сегодня собрана и подготовлена к вывозу 141 тонна загрязненного песка, местом его утилизации определена специализированная организация в Балаклаве.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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