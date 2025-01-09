https://crimea.ria.ru/20250109/ukoly-i-sorbent-kak-v-krymu-lechat-postradavshikh-ot-mazuta-redkikh-ptits-1143207287.html

Уколы и сорбент: как в Крыму лечат пострадавших от мазута редких птиц

Уколы и сорбент: как в Крыму лечат пострадавших от мазута редких птиц - РИА Новости Крым, 09.01.2025

Уколы и сорбент: как в Крыму лечат пострадавших от мазута редких птиц

РИА Новости Крым, 09.01.2025

2025-01-09T18:49

2025-01-09T18:49

2025-01-09T18:56

эксклюзивы риа новости крым

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

разлив мазута

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

танкер "волгонефть-212"

олег зубков

зоопарк

парк львов "тайган"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым, Ирина Камышева.- Вот, видите, это чомга, у нее животик должен быть чисто белый, - волонтеры осторожно поворачивают птицу в картонной коробке, показывая грязно-серый живот.Чомга, или большая поганка, как ее еще называют, уткнулась клювом в угол коробки. У нее уже нет сил, чтобы как-то реагировать на людей. "Ей очень плохо, она не жилец, к сожалению", - вздыхая, говорит нам Наталья Терехина из Питера.Наталья биогеограф, преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета. В Крым она приехала сразу после Нового года и все выходные занималась отмыванием и выхаживанием птиц.В парк львов "Тайган" птицы поступают из штабов, созданных уже во всех приморских районах Крыма. Только за последние сутки поступило 165 пострадавших от нефтепродуктов птиц, а всего их было уже более семисот, рассказал директор парка львов Олег Зубков. Вновь прибывающих пернатых пациентов осматривают ветеринары, волонтеры помогают делать им уколы, выпаивают энтеросорбентами, кормят, убирают за ними. Самым слабым приходится насильно запихивать рыбу в глотку – у них нет сил даже глотать.Пернатых сортируют по видовой принадлежности и по самочувствию: совсем слабеньких отдельно, кому стало получше – в общий вольер. К сожалению, около 30% поступивших птиц уже погибли от сильной интоксикации, сказал Олег Зубков.Построят новые вольерыПоскольку количество птиц растет в геометрической прогрессии, на сопредельной с "Тайганом" территории решено построить два модульных вольера, потому что мощностей парка и ялтинского зоопарка "Сказка" уже не хватает. Такое решение было принято на выездном совещании крымского правительства, которое прошло сегодня в парке львов.- Поскольку наши возможности ограничены, принято решение построить еще два вольера площадью тысяча квадратных метров каждый. Это для того, чтобы работа по приему и обслуживанию птиц не прерывалась, - объясняет директор парка Олег Зубков.Он проводит нам экскурсию по Дому птиц, в котором расположились поганки и гагары. Они содержатся в двух разных вольерах, в каждом из которых есть бокс с теплым полом. Вместе с мазутом окончательно смывается природный жировой покров перьев, который восстановится только через месяц. А без этого у птиц нарушается терморегуляция, и без искусственного подогрева им не выжить.Краснозобые и чернозобые гагары – особо ценные краснокнижные птицы, которые в Крыму бывают пролетом. Их родина – скандинавские страны, живут они и на севере России. В зоопарках таких птиц не содержат: эти водоплавающие практически не умеют ходить, и в неволе они не выживают.- Вон, видите, - указывает Олег Зубков на неуклюжую птицу, которая пытается встать на ноги.Лапки краснозобой гагары работают, как маленькие весла: гребут и толкают тело вперед, но стоять на них невозможно.- К краснокнижным у нас особое внимание. Их здесь несколько десятков, но каждая птица взята на учет, на каждую будут оформляться документы на изъятие их из природы и на передачу впоследствии в ялтинский зоопарк "Сказка", а потом будет выдаваться разрешение на выпуск обратно в природу.Чем их кормятВодоплавающие птицы питаются в основном рыбой, ослабленные особи – мелкой креветкой и гаммарусом (мелкие раки размером до сантиметра – ред.) Едят они и насекомых – в "Тайгане" для этого выращивают и замораживают сверчков.Конечно, с прибытием гостей потребность в корме увеличилась в несколько раз. Растут затраты и на электроэнергию, поскольку вольеры обогревают мощными лампами.- Все эти вопросы озвучены на заседании правительственной комиссии и взяты на контроль. Возможность компенсации нам электроэнергии, содержания, кормления – все эти вопросы прорабатываются. Пока на протяжении двух недель мы взяли на себя эту работу, но полная поддержка со стороны всех контролирующих органов есть у нас, - заверил Зубков.Как живут волонтерыТе из добровольных помощников, которые приехали из других городов, живут в гостинице на территории парка и питаются в местном кафе. Но количество номеров ограничено, поэтому львиная доля волонтеров каждый день приезжают из разных районов Крыма. Влад уже несколько дней подряд ездит сюда из Бахчисарая.- Ничего сложного, просто это нудно немножко – помывка птиц, - говорит он. - Несколько часов одно и то же, монотонная работа. Вот мы вчера до двух часов ночи стояли тут. Поступило семь птиц, которых по незнанию мыли растительным маслом и сделали только хуже.Надежда Тищенко живет в Ялте. Сейчас она уже не просто волонтер, а куратор: может объяснить тонкости работы новичкам.- Сейчас мы организовали таким образом, чтобы здесь была именно реабилитация птиц. Их к нам направляют уже помытых, потому что наладили работу в штабах - в Феодосии, в Алуште, в Керчи, в Севастополе. Наладили помывочные станции и уже чистых, сухих привозят сюда. Мы их здесь осматриваем и пропаиваем энтеросорбентом, делаем уколы, лечим и размещаем. Если кого-то нужно докармливать - докармливаем, - объясняет нам Надежда.Технологию помывки перенимали у коллег из Анапы: птицу сначала осторожно натирают крахмалом, затем моют с помощью обычной жидкости для посуды, потом тщательно смывают уже эту жидкость. И так по кругу несколько раз, если нужно. Делать это дома специалисты категорически не рекомендуют: мазут токсичен и даже канцерогенен. Все волонтеры работают в специальных халатах, перчатках и респираторах.- Иногда все-таки попадаются, привозят совершенно немытых, и тогда мы моем. Но это надо делать только в присутствии ветеринарных специалистов, потому что не каждый человек может определить возможность птицы выдержать эту нагрузку. Может быть, кому-то нужна какая-то медицинская помощь, подкрепляющие уколы, так что в каждом таком центре обязательно должен быть ветеринар, - объясняет нам биогеограф Наталья Терехина.После вынужденных "спа-процедур" перьевой покров надо слегка отжать, пациентку завернуть в полотенце, высушить тепловой пушкой и поместить в карантин. Через два-три дня, ее переводят в общий вольер с температурой окружающей среды.Опыт реабилитации птиц после техногенных катастроф подсказывает, что выживут после такой сильной интоксикации далеко не все пернатые. Но волонтеры надеются, что их усилия будут не напрасными и в природу удастся вернуть большую часть маленьких пациентов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасение птиц от мазута в Керчи: как работают волонтерыВ шести районах Крыма выявили 16 выбросов мазутаВ море у Евпатории обнаружили новые пятна мазута

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, танкер "волгонефть-212", олег зубков, зоопарк, парк львов "тайган"