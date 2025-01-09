В шести районах Крыма выявили 16 выбросов мазута
В Крыму выявлены 16 фактов загрязнения нефтепродуктами – власти
© ГУ МЧС России по Республике КрымУборка мазута в Крыму
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. В Крыму за сутки выявили 16 очагов загрязнения мазутом в шести регионах. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
"Провели обследование в шести муниципальных образованиях: Феодосии, Евпатории, Судаке, Саках, а также в Сакском и Ленинском районах. Выявлено 16 фактов обнаружения нефтепродуктов общей протяженностью 26,7 километров", - отметил он в Telegram.
По его словам, специалисты обследовали 466 километров береговой линии. Собрано около 9,64 тонн нефтепродуктов, от загрязнений очищено 26,7 км береговой линии. Обнаружено 248 птиц, из которых 140 спасли. Для ликвидации последствий ЧС привлечены 793 человека и 107 единиц техники, добавил Гоцанюк.
Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в Евпатории Сакском районе Крыма с 8 января.
Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.
Порядка 2,4 тысячи тонн мазута попало в море после ЧП. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, он не всплывает на поверхность, а уходит на дно и может подниматься при определенных температурных условиях.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани - читайте здесь.
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