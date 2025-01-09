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Два человека погибли и шестеро ранены при обстреле двух сел на Херсонщине - РИА Новости Крым, 09.01.2025
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Два человека погибли и шестеро ранены при обстреле двух сел на Херсонщине
Два человека погибли и шестеро ранены при обстреле двух сел на Херсонщине - РИА Новости Крым, 09.01.2025
Два человека погибли и шестеро ранены при обстреле двух сел на Херсонщине
В результате обстрела боевиками ВСУ сел Абрикосовка и Подо-Калиновка в Херсонской области погибли два человека и еще шестеро получили ранения, сообщил... РИА Новости Крым, 09.01.2025
2025-01-09T17:43
2025-01-09T17:43
владимир сальдо
новости
происшествия
херсонская область
скорая помощь
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В результате обстрела боевиками ВСУ сел Абрикосовка и Подо-Калиновка в Херсонской области погибли два человека и еще шестеро получили ранения, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По словам Сальдо, в ходе обстрела снаряды ложились рядом со школами и детскими садами.Пострадавшие находятся в больницах, им оказывается вся необходимая медпомощь, добавил губернатор.Ранее Сальдо сообщил, что ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами село Подо-Калиновка Алешкинского муниципального округа. Атаке подверглась в том числе местная школа. В результате ранения получили два человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обломки БПЛА упали на частный дом и повредили газопровод на КубаниПри атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области ранена семьяВСУ забросали больницу в Алешках минами и ударили дроном по скорой помощи
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РИА Новости Крым
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владимир сальдо, новости, происшествия, херсонская область, скорая помощь, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Два человека погибли и шестеро ранены при обстреле двух сел на Херсонщине

Двое погибли и шестеро ранены при обстреле Херсонской области боевиками ВСУ – Сальдо

17:43 09.01.2025
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоОбстрел ВСУ Херсонской области
Обстрел ВСУ Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В результате обстрела боевиками ВСУ сел Абрикосовка и Подо-Калиновка в Херсонской области погибли два человека и еще шестеро получили ранения, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Сегодня артиллеристы ВСУ, с большой вероятностью не говорящие ни по-украински, ни по-русски, продолжили зверские обстрелы территории Херсонской области, находящейся вблизи Днепра... В результате на данную минуту погибли два человека, шесть человек получили ранения", – написал он в своем Telegram-канале.

По словам Сальдо, в ходе обстрела снаряды ложились рядом со школами и детскими садами.
Пострадавшие находятся в больницах, им оказывается вся необходимая медпомощь, добавил губернатор.
Ранее Сальдо сообщил, что ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами село Подо-Калиновка Алешкинского муниципального округа. Атаке подверглась в том числе местная школа. В результате ранения получили два человека.
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Владимир СальдоНовостиПроисшествияХерсонская областьСкорая помощьВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
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