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Два человека погибли и шестеро ранены при обстреле двух сел на Херсонщине
Два человека погибли и шестеро ранены при обстреле двух сел на Херсонщине - РИА Новости Крым, 09.01.2025
Два человека погибли и шестеро ранены при обстреле двух сел на Херсонщине
В результате обстрела боевиками ВСУ сел Абрикосовка и Подо-Калиновка в Херсонской области погибли два человека и еще шестеро получили ранения, сообщил... РИА Новости Крым, 09.01.2025
2025-01-09T17:43
2025-01-09T17:43
2025-01-09T17:43
владимир сальдо
новости
происшествия
херсонская область
скорая помощь
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В результате обстрела боевиками ВСУ сел Абрикосовка и Подо-Калиновка в Херсонской области погибли два человека и еще шестеро получили ранения, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По словам Сальдо, в ходе обстрела снаряды ложились рядом со школами и детскими садами.Пострадавшие находятся в больницах, им оказывается вся необходимая медпомощь, добавил губернатор.Ранее Сальдо сообщил, что ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами село Подо-Калиновка Алешкинского муниципального округа. Атаке подверглась в том числе местная школа. В результате ранения получили два человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обломки БПЛА упали на частный дом и повредили газопровод на КубаниПри атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области ранена семьяВСУ забросали больницу в Алешках минами и ударили дроном по скорой помощи
херсонская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир сальдо, новости, происшествия, херсонская область, скорая помощь, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Два человека погибли и шестеро ранены при обстреле двух сел на Херсонщине
Двое погибли и шестеро ранены при обстреле Херсонской области боевиками ВСУ – Сальдо