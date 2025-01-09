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Два человека погибли и шестеро ранены при обстреле двух сел на Херсонщине

Два человека погибли и шестеро ранены при обстреле двух сел на Херсонщине - РИА Новости Крым, 09.01.2025

Два человека погибли и шестеро ранены при обстреле двух сел на Херсонщине

В результате обстрела боевиками ВСУ сел Абрикосовка и Подо-Калиновка в Херсонской области погибли два человека и еще шестеро получили ранения, сообщил... РИА Новости Крым, 09.01.2025

2025-01-09T17:43

2025-01-09T17:43

2025-01-09T17:43

владимир сальдо

новости

происшествия

херсонская область

скорая помощь

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В результате обстрела боевиками ВСУ сел Абрикосовка и Подо-Калиновка в Херсонской области погибли два человека и еще шестеро получили ранения, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По словам Сальдо, в ходе обстрела снаряды ложились рядом со школами и детскими садами.Пострадавшие находятся в больницах, им оказывается вся необходимая медпомощь, добавил губернатор.Ранее Сальдо сообщил, что ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами село Подо-Калиновка Алешкинского муниципального округа. Атаке подверглась в том числе местная школа. В результате ранения получили два человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обломки БПЛА упали на частный дом и повредили газопровод на КубаниПри атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области ранена семьяВСУ забросали больницу в Алешках минами и ударили дроном по скорой помощи

херсонская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, новости, происшествия, херсонская область, скорая помощь, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу