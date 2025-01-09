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ВСУ обстреляли школу в Херсонской области: пострадали мирные жители
ВСУ обстреляли школу в Херсонской области: пострадали мирные жители - РИА Новости Крым, 09.01.2025
ВСУ обстреляли школу в Херсонской области: пострадали мирные жители
Вооруженные силы Украины атаковали кассетными боеприпасами Херсонскую область, обстреляна школа, пострадали мирные жители. Об этом сообщает губернатор региона... РИА Новости Крым, 09.01.2025
2025-01-09T13:54
2025-01-09T13:54
2025-01-09T13:54
владимир сальдо
обстрелы всу
херсонская область
происшествия
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новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины атаковали кассетными боеприпасами Херсонскую область, обстреляна школа, пострадали мирные жители. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо."Село Подо-Калиновка Алешкинского муниципального округа подверглось направленному против мирного населения массированному обстрелу — зафиксирован 21 прилет кассетных боеприпасов", - говорится в сообщении.По информации губернатора, пострадали два мирных жителя. Мужчины 1974 и 1984 года рождения получили легкие осколочные ранения, их оперативно доставили в фельдшерско-акушерский пункт села Юбилейное.Он предупредил жителей Подо-Калиновки о соблюдении мер предосторожности до тех пор, пока специалисты не проверят наличие неразорвавшихся кассет и не обезвредят их. При этом Сальдо не исключил возможность повторного обстрела.Ранее стало известно, что три мирных жителя ранены в результате массированной атаки украинских беспилотников на Каменку-Днепровскую в четверг. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обломки БПЛА упали на частный дом и повредили газопровод на КубаниПри атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области ранена семьяВСУ забросали больницу в Алешках минами и ударили дроном по скорой помощи
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владимир сальдо, обстрелы всу, херсонская область, происшествия, новости, новые регионы россии
ВСУ обстреляли школу в Херсонской области: пострадали мирные жители
Мирные жители пострадали при обстреле кассетными боеприпасами Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины атаковали кассетными боеприпасами Херсонскую область, обстреляна школа, пострадали мирные жители. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо.
"Село Подо-Калиновка Алешкинского муниципального округа подверглось направленному против мирного населения массированному обстрелу — зафиксирован 21 прилет кассетных боеприпасов", - говорится в сообщении.
По информации губернатора, пострадали два мирных жителя. Мужчины 1974 и 1984 года рождения получили легкие осколочные ранения, их оперативно доставили в фельдшерско-акушерский пункт села Юбилейное.
"Несколько прилетов пришлось в районе местной школы. К счастью, дети еще не вышли с каникул, а педагоги успели спуститься в подвал — никто не пострадал. Получили повреждения здание школы, школьный автобус, личный автомобиль и ряд частных домов", - уточняет Владимир Сальдо.
Он предупредил жителей Подо-Калиновки о соблюдении мер предосторожности до тех пор, пока специалисты не проверят наличие неразорвавшихся кассет и не обезвредят их. При этом Сальдо не исключил возможность повторного обстрела.
Ранее стало известно, что три мирных жителя ранены
в результате массированной атаки украинских беспилотников на Каменку-Днепровскую в четверг. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
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