https://crimea.ria.ru/20250109/vsu-obstrelyali-shkolu-v-khersonskoy-oblasti-postradali-mirnye-zhiteli-1143192586.html

ВСУ обстреляли школу в Херсонской области: пострадали мирные жители

ВСУ обстреляли школу в Херсонской области: пострадали мирные жители - РИА Новости Крым, 09.01.2025

ВСУ обстреляли школу в Херсонской области: пострадали мирные жители

Вооруженные силы Украины атаковали кассетными боеприпасами Херсонскую область, обстреляна школа, пострадали мирные жители. Об этом сообщает губернатор региона... РИА Новости Крым, 09.01.2025

2025-01-09T13:54

2025-01-09T13:54

2025-01-09T13:54

владимир сальдо

обстрелы всу

херсонская область

происшествия

новости

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины атаковали кассетными боеприпасами Херсонскую область, обстреляна школа, пострадали мирные жители. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо."Село Подо-Калиновка Алешкинского муниципального округа подверглось направленному против мирного населения массированному обстрелу — зафиксирован 21 прилет кассетных боеприпасов", - говорится в сообщении.По информации губернатора, пострадали два мирных жителя. Мужчины 1974 и 1984 года рождения получили легкие осколочные ранения, их оперативно доставили в фельдшерско-акушерский пункт села Юбилейное.Он предупредил жителей Подо-Калиновки о соблюдении мер предосторожности до тех пор, пока специалисты не проверят наличие неразорвавшихся кассет и не обезвредят их. При этом Сальдо не исключил возможность повторного обстрела.Ранее стало известно, что три мирных жителя ранены в результате массированной атаки украинских беспилотников на Каменку-Днепровскую в четверг. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обломки БПЛА упали на частный дом и повредили газопровод на КубаниПри атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области ранена семьяВСУ забросали больницу в Алешках минами и ударили дроном по скорой помощи

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, обстрелы всу, херсонская область, происшествия, новости, новые регионы россии