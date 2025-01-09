Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли школу в Херсонской области: пострадали мирные жители - РИА Новости Крым, 09.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250109/vsu-obstrelyali-shkolu-v-khersonskoy-oblasti-postradali-mirnye-zhiteli-1143192586.html
ВСУ обстреляли школу в Херсонской области: пострадали мирные жители
ВСУ обстреляли школу в Херсонской области: пострадали мирные жители - РИА Новости Крым, 09.01.2025
ВСУ обстреляли школу в Херсонской области: пострадали мирные жители
Вооруженные силы Украины атаковали кассетными боеприпасами Херсонскую область, обстреляна школа, пострадали мирные жители. Об этом сообщает губернатор региона... РИА Новости Крым, 09.01.2025
2025-01-09T13:54
2025-01-09T13:54
владимир сальдо
обстрелы всу
херсонская область
происшествия
новости
новые регионы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/09/1143192363_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_d42e5dfe30f8d687593e40813fb1535b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины атаковали кассетными боеприпасами Херсонскую область, обстреляна школа, пострадали мирные жители. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо."Село Подо-Калиновка Алешкинского муниципального округа подверглось направленному против мирного населения массированному обстрелу — зафиксирован 21 прилет кассетных боеприпасов", - говорится в сообщении.По информации губернатора, пострадали два мирных жителя. Мужчины 1974 и 1984 года рождения получили легкие осколочные ранения, их оперативно доставили в фельдшерско-акушерский пункт села Юбилейное.Он предупредил жителей Подо-Калиновки о соблюдении мер предосторожности до тех пор, пока специалисты не проверят наличие неразорвавшихся кассет и не обезвредят их. При этом Сальдо не исключил возможность повторного обстрела.Ранее стало известно, что три мирных жителя ранены в результате массированной атаки украинских беспилотников на Каменку-Днепровскую в четверг. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обломки БПЛА упали на частный дом и повредили газопровод на КубаниПри атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области ранена семьяВСУ забросали больницу в Алешках минами и ударили дроном по скорой помощи
херсонская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/09/1143192363_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_bd606ba239b1b8a0a0b0c9c5bf570b60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир сальдо, обстрелы всу, херсонская область, происшествия, новости, новые регионы россии
ВСУ обстреляли школу в Херсонской области: пострадали мирные жители

Мирные жители пострадали при обстреле кассетными боеприпасами Херсонской области

13:54 09.01.2025
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоОбстрелы ВСУ Херсонской области
Обстрелы ВСУ Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины атаковали кассетными боеприпасами Херсонскую область, обстреляна школа, пострадали мирные жители. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо.
"Село Подо-Калиновка Алешкинского муниципального округа подверглось направленному против мирного населения массированному обстрелу — зафиксирован 21 прилет кассетных боеприпасов", - говорится в сообщении.
По информации губернатора, пострадали два мирных жителя. Мужчины 1974 и 1984 года рождения получили легкие осколочные ранения, их оперативно доставили в фельдшерско-акушерский пункт села Юбилейное.
"Несколько прилетов пришлось в районе местной школы. К счастью, дети еще не вышли с каникул, а педагоги успели спуститься в подвал — никто не пострадал. Получили повреждения здание школы, школьный автобус, личный автомобиль и ряд частных домов", - уточняет Владимир Сальдо.
Он предупредил жителей Подо-Калиновки о соблюдении мер предосторожности до тех пор, пока специалисты не проверят наличие неразорвавшихся кассет и не обезвредят их. При этом Сальдо не исключил возможность повторного обстрела.
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоОбстрелы ВСУ Херсонской области
Обстрелы ВСУ Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Обстрелы ВСУ Херсонской области
Ранее стало известно, что три мирных жителя ранены в результате массированной атаки украинских беспилотников на Каменку-Днепровскую в четверг. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Обломки БПЛА упали на частный дом и повредили газопровод на Кубани
При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области ранена семья
ВСУ забросали больницу в Алешках минами и ударили дроном по скорой помощи
 
Владимир СальдоОбстрелы ВСУХерсонская областьПроисшествияНовостиНовые регионы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:37190 боевиков ВСУ уничтожены в Курской области за сутки
14:28В ВСУ назвали количество разыскиваемых уклонистов от мобилизации
14:24Спасение птиц от мазута в Керчи: как работают волонтеры
14:22Семь поселков под Симферополем без воды – прокуратура проводит проверку
14:20Дрон атаковал жилой дом в Белгородской области – ранен мужчина
14:00Новости СВО: Украина теряет боевиков и аэродромы
13:54ВСУ обстреляли школу в Херсонской области: пострадали мирные жители
13:49Севастопольца оштрафовали на 120 тысяч за пропаганду ЛГБТ*
13:23В море у Евпатории обнаружили новые пятна мазута
13:20Кремль: РФ оказывает содействие в расследовании авиакатастрофы в Актау
13:12Число пострадавших от землетрясения в Тибете выросло до 61 тысячи человек
12:57В Приднестровье из-за энергокризиса начали гибнуть люди
12:49Для чего Зеленский заявил о планах идти на второй срок – мнение
12:44Три человека ранены при массированной атаке ВСУ по Запорожской области
12:37В шести районах Крыма выявили 16 выбросов мазута
12:21Два человека погибли на пожарах в Севастополе
12:14Крупные пожары в США: горят дома голливудских актеров
12:09В Севастополе мазут будут ловить в сети
11:53Когда в Крыму выпадет снег
11:36Режим ЧС ввели в Евпатории и Сакском районе Крыма
Лента новостейМолния