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Три человека ранены при массированной атаке ВСУ по Запорожской области - РИА Новости Крым, 09.01.2025
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Три человека ранены при массированной атаке ВСУ по Запорожской области
Три человека ранены при массированной атаке ВСУ по Запорожской области - РИА Новости Крым, 09.01.2025
Три человека ранены при массированной атаке ВСУ по Запорожской области
Три мирных жителя ранены в результате массированной атаки украинских беспилотников на Каменку-Днепровскую в четверг. Об этом сообщил губернатор Запорожской... РИА Новости Крым, 09.01.2025
2025-01-09T12:44
2025-01-09T12:50
запорожская область
происшествия
евгений балицкий
новости
обстрелы всу
общество
новые регионы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Три мирных жителя ранены в результате массированной атаки украинских беспилотников на Каменку-Днепровскую в четверг. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.По данным Балицкого, на данный момент атака продолжается. Он призвал жителей сохранять спокойствие, спрятаться в укрытиях и не выходить на улицу, пока не позволит ситуация."Опасность повторных ударов сохраняется. Работает ПВО", - предупредил губернатор.Накануне ВСУ атаковали управляемой ракетой порт Бердянска. Прицельный удар пришелся по одной из пустых емкостей хранения нефтепродуктов. Никто не пострадал, атака не повлияла на работу порта, сообщал 8 января Балицкий. Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по Херсонщине: двое погибли и пять ранены – среди них беременнаяОбломки БПЛА упали на частный дом и повредили газопровод на КубаниВосемь ударных беспилотников ВСУ атаковали Запорожскую АЭС
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РИА Новости Крым
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запорожская область, происшествия, евгений балицкий, новости, обстрелы всу, общество, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины)
Три человека ранены при массированной атаке ВСУ по Запорожской области

В Запорожской области идет массированная атака украинских БПЛА – ранены три человека

12:44 09.01.2025 (обновлено: 12:50 09.01.2025)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Три мирных жителя ранены в результате массированной атаки украинских беспилотников на Каменку-Днепровскую в четверг. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Идет массированная атака украинских БПЛА на Каменку-Днепровскую. Ранения различной степени тяжести получили три человека – пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается помощь", - написал он в Telegram-канале.
По данным Балицкого, на данный момент атака продолжается. Он призвал жителей сохранять спокойствие, спрятаться в укрытиях и не выходить на улицу, пока не позволит ситуация.
"Опасность повторных ударов сохраняется. Работает ПВО", - предупредил губернатор.
Накануне ВСУ атаковали управляемой ракетой порт Бердянска. Прицельный удар пришелся по одной из пустых емкостей хранения нефтепродуктов. Никто не пострадал, атака не повлияла на работу порта, сообщал 8 января Балицкий.
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Запорожская областьПроисшествияЕвгений БалицкийНовостиОбстрелы ВСУОбществоНовые регионы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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