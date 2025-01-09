https://crimea.ria.ru/20250109/tri-cheloveka-raneny-pri-massirovannoy-atake-vsu-po-zaporozhskoy-oblasti-1143187693.html

Три человека ранены при массированной атаке ВСУ по Запорожской области

Три человека ранены при массированной атаке ВСУ по Запорожской области - РИА Новости Крым, 09.01.2025

Три человека ранены при массированной атаке ВСУ по Запорожской области

Три мирных жителя ранены в результате массированной атаки украинских беспилотников на Каменку-Днепровскую в четверг. Об этом сообщил губернатор Запорожской... РИА Новости Крым, 09.01.2025

2025-01-09T12:44

2025-01-09T12:44

2025-01-09T12:50

запорожская область

происшествия

евгений балицкий

новости

обстрелы всу

общество

новые регионы россии

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Три мирных жителя ранены в результате массированной атаки украинских беспилотников на Каменку-Днепровскую в четверг. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.По данным Балицкого, на данный момент атака продолжается. Он призвал жителей сохранять спокойствие, спрятаться в укрытиях и не выходить на улицу, пока не позволит ситуация."Опасность повторных ударов сохраняется. Работает ПВО", - предупредил губернатор.Накануне ВСУ атаковали управляемой ракетой порт Бердянска. Прицельный удар пришелся по одной из пустых емкостей хранения нефтепродуктов. Никто не пострадал, атака не повлияла на работу порта, сообщал 8 января Балицкий. Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по Херсонщине: двое погибли и пять ранены – среди них беременнаяОбломки БПЛА упали на частный дом и повредили газопровод на КубаниВосемь ударных беспилотников ВСУ атаковали Запорожскую АЭС

запорожская область

новые регионы россии

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, происшествия, евгений балицкий, новости, обстрелы всу, общество, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины)