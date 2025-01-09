https://crimea.ria.ru/20250109/25-kilometrov-zagryaznennogo-mazutom-berega-ochistili-v-krymu-za-den-1143213007.html

25 километров загрязненного мазутом берега очистили в Крыму за день

25 километров загрязненного мазутом берега очистили в Крыму за день - РИА Новости Крым, 09.01.2025

25 километров загрязненного мазутом берега очистили в Крыму за день

В Крыму завершили очистку побережья на новых участках мазутного загрязнения общей протяженностью 25 километров. Об этом сообщает пресс-служба главного... РИА Новости Крым, 09.01.2025

2025-01-09T20:54

2025-01-09T20:54

2025-01-09T20:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. В Крыму завершили очистку побережья на новых участках мазутного загрязнения общей протяженностью 25 километров. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Крыму.Всего собрано 946 мешков, на утилизацию доставили 18,88 тонны загрязненного грунта и песка. Мониторинг побережья с помощью авиации продолжается. На месте работали более 900 человек и 126 единиц техники.Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ в четверг поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута с затонувших танкеров в Черном море, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.Как сообщали в четверг в главном управлении МЧС России по РК, в Крыму были выявлены 15 новых загрязненных мазутом участков берега общей протяженностью до 25 километров, наибольшему загрязнению подверглось западное побережье полуострова. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в Евпатории Сакском районе Крыма.В Севастополе на сегодня собрана и подготовлена к вывозу 141 тонна загрязненного песка, местом его утилизации определена специализированная организация в Балаклаве.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уколы и сорбент: как в Крыму лечат пострадавших от мазута редких птиц"Мы обязательно победим": как берег Севастополя спасают от мазутаЛиквидация мазута на Кубани: ситуация на сегодня

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, гу мчс рф по республике крым, крым, происшествия, экология, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море