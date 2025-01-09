25 километров загрязненного мазутом берега очистили в Крыму за день
В Крыму завершили очистку берега на новых участках мазутного загрязнения – МЧС
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра ЮрьеваОбследование территории вблизи набережной им. Терешковой в Евпатории после разлива мазута
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. В Крыму завершили очистку побережья на новых участках мазутного загрязнения общей протяженностью 25 километров. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Крыму.
"В Крыму завершена очистка прибрежных территорий, где были выявлены новые участки загрязнения нефтепродуктами. За день в пяти муниципальных образованиях силами и средствами территориальной подсистемы РСЧС и волонтерами очищено более 25 километров берега", – сказано в сообщении.
Всего собрано 946 мешков, на утилизацию доставили 18,88 тонны загрязненного грунта и песка. Мониторинг побережья с помощью авиации продолжается. На месте работали более 900 человек и 126 единиц техники.
"С начала работ очищено более 136 километров побережья, 322,14 тонны загрязненного грунта и песка собрано и вывезено", – уточнили в пресс-службе ведомства.
Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ в четверг поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута с затонувших танкеров в Черном море, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.
Как сообщали в четверг в главном управлении МЧС России по РК, в Крыму были выявлены 15 новых загрязненных мазутом участков берега общей протяженностью до 25 километров, наибольшему загрязнению подверглось западное побережье полуострова. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в Евпатории Сакском районе Крыма.
В Севастополе на сегодня собрана и подготовлена к вывозу 141 тонна загрязненного песка, местом его утилизации определена специализированная организация в Балаклаве.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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