https://crimea.ria.ru/20240724/chp-na-attraktsionakh-v-krymu-kak-sdelat-otdykh-bezopasnym-1139080877.html

ЧП на аттракционах в Крыму: как сделать отдых безопасным

ЧП на аттракционах в Крыму: как сделать отдых безопасным - РИА Новости Крым, 24.07.2024

ЧП на аттракционах в Крыму: как сделать отдых безопасным

Несчастные случаи на аттракционах в Крыму случаются как правило там, где работают "черные" операторы-сезонники. Избавиться от проблемы на 100% поможет... РИА Новости Крым, 24.07.2024

2024-07-24T06:02

2024-07-24T06:02

2024-07-24T06:15

новости

радио "спутник в крыму"

аттракционы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Несчастные случаи на аттракционах в Крыму случаются как правило там, где работают "черные" операторы-сезонники. Избавиться от проблемы на 100% поможет ужесточение контроля обучения их технических работников и упрощение организации проверок таких объектов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил начальник Инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым – главный государственный инженер-инспектор РК Алексей Игнатенко.Как все устроено и что надо менятьПо словам Игнатенко, безопасность любого аттракциона почти полностью зависит от оператора."Какой-то процент надо оставить собственнику: он выделяет средства и делает финансовые вложения в аттракцион, чтобы тот мог бесперебойно и исправно работать. Но 90% – это оператор и технические работники, которые следят за исправностью аттракционов ежедневно. Однозначно от оператора зависит практически все", – сказал Игнатенко.Проблемы могут случиться везде, но со стационарными аттракционами в Крыму их меньше, говорит Игнатенко. По его словам, как правило собственники таких объектов добросовестны, дорожат своей репутацией и клиентом, регистрируются, регулярно проводят технические осмотры и ежедневные проверки, как того требует регламент.Другое дело – сезонники. В большом количестве ими являются "черные" операторы, то есть предприниматели вне закона.Из последних примеров такой "работы" – случаи в Новофедоровке и Феодосии, где из 16 аттракционов, вызывавших подозрения, после проверки изъяли все, отметил Игнатенко."Черные эксплуатанты ничем не брезгуют. Устанавливают просто хлам – без кавычек, по-другому не могу это назвать, – уже сито, которое нельзя не то что эксплуатировать, а держать вне мусорника", – прокомментировал он.Такие операторы не зарегистрированы в Гостехнадзоре, а значит, у них нет актов оценки технического состояния аттракционов – главного заключения об их работоспособности и исправности, которые делаются как минимум раз в год, подчеркивает Игнатенко.Тем более не проводят они положенных ежедневных проверок на объекте своими силами, добавил он.Но и это еще не все: персонал на таких аттракционах не обучен элементарному, не говоря о том, чтобы уметь адекватно действовать при ЧС и спасти людей, заявил Игнатенко."Зачастую мы сталкиваемся с тем, что оператор не знает, что делать в тех или иных ситуациях, даже имея свидетельство о том, что он обучен технике безопасности и эксплуатации на аттракционе. И допуск к электрооборудованию у него есть, тем не менее он не понимает в этом ничего", – поделился Игнатенко.Но рычагов отрегулировать эту проблему у надзорной инспекции на сегодняшний день нет, посетовал он.В итоге такие сотрудники на аттракционах "залипают в телефоне, смотрят по сторонам и ничего их не интересует", сказал он. В худшем случае – один оператор отвечает за работу нескольких аттракционов одновременно, что вообще недопустимо.В итоге именно на таких аттракционах происходят несчастные случаи, "и уже тогда подключаются власти, которые должны реагировать, после чего следует поголовная проверка всех", говорит эксперт. Но многих происшествий можно избежать, если усилить контроль и упростить порядок организации проверок, уверен инспектор.Сейчас у инспекции такого права нет: все проверки по согласованию, но и его нельзя получить, если нет сведений о том, какое юрлицо или ИП обеспечивает работу аттракциона, сказал он."То есть он занимается своей незаконной деятельностью и ничего мы с этим сделать не можем, если не включать какие-то другие ресурсы. Поэтому у нас сейчас идут проверки в рамках межведомственного взаимодействия, в основном с прокуратурой. Мы выходим совместно и такими усилиями показываем хороший результат", – рассказал Игнатенко.Как туристу обезопасить себя на аттракционеИгнатенко рекомендует следовать нескольким правилам и обезопасить себя от недобросовестных предпринимателей, предлагающих угрожающий здоровью, а иногда и жизни, отдых на аттракционах.В частности, обязательно смотреть на регистрационный знак, который располагается на входной группе, часто на кассе, если она здесь.Оператор должен быть на месте и следить за тем, как происходит работа внутри территории. Если его нет, он обеспечивает работу нескольких аттракционов одновременно или же при попытке узнать у сотрудника что-либо о работе он отвечает, что не в курсе, так как находится "здесь временно, на подмене" – отдых здесь может быть опасным, предупреждает эксперт."Всегда у них куча отговорок. На самом деле это те самые черные операторы. Сразу их так можно определить", – сказал Игнатенко.Кроме того, Игнатенко советует оценить оборудование территории. Ограждение должно быть закольцовано, чтобы не было возможности доступа в техническую зону. Аттракцион должен быть опрятен."Потому что если за ним не ухаживают, то понятно, какие технические характеристики за ним дальше стоят", – отметил инспектор.Также верным признаком того, что оставаться здесь не следует, является наличие дефектов у механизированного оборудования."Если человек заходит на какие-то механизированные аттракционы и видит, что у него ремни не срабатывают и он не может пристегнуться, надо оттуда уходить", – рекомендует Игнатенко.Также можно поинтересоваться, есть ли на территории развлечений генератор на случай отключения электроэнергии. И выяснить, при каких температурах могут работать те или иные аттракционы: все это прописано в технической документации заводом-изготовителем – единых требований нет, сказал Игнатенко.Так, старые аттракционы не могут работать в минусовую температуру, а жару терпят до +40. Новые способны вынести мороз от -20 до -25 с таким же верхним пределом.Во всех случаях эксперт предупреждает о недопустимости отпускать ребенка кататься на аттракционы одного, без присмотра.А также сообщать о возможных нарушениях работы аттракционов. Это могут быть жалобы и заявления в контролирующие органы. А также публикации в СМИ и социальных сетях, на которых обязаны реагировать правоохранители.В Крыму в курортном поселке Новофедоровка Сакского района выявили и изъяли 13 опасных аттракционов, которые работали на центральной площади. Еще три были изъяты в Феодосии на одном из пляжей. Ранее 23 июля прокуратура Крыма сообщила, что нашла несколько нарушений при проверке работы аттракционов в Джанкое, где травмировался несовершеннолетний сотрудник. Читайте также на РИА Новости Крым:Несчастный случай на аттракционе в Ейске: эксперты анализируют причины Смертельный квест в Махачкале – задержан 18-летий аниматор Дело об утоплении ребенка в аквапарке Севастополя – что решил суд

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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