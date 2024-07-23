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ЧП на аттракционах в Джанкое - прокуратура нашла ряд нарушений

ЧП на аттракционах в Джанкое - прокуратура нашла ряд нарушений - РИА Новости Крым, 23.07.2024

ЧП на аттракционах в Джанкое - прокуратура нашла ряд нарушений

Прокуратура нашла целый ряд нарушений при проверке работы аттракционов в Джанкое, где ранее травмировался несовершеннолетний сотрудник. Как сообщает... РИА Новости Крым, 23.07.2024

2024-07-23T12:25

2024-07-23T12:25

2024-07-23T12:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Прокуратура нашла целый ряд нарушений при проверке работы аттракционов в Джанкое, где ранее травмировался несовершеннолетний сотрудник. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, работодателя привлекут к ответственности.17 июля несовершеннолетний сотрудник парка аттракционов в Джанкое получил удар электрическим током на рабочем месте и оказался в больнице, сообщалось ранее."Установлено, что в нарушение требований трудового законодательства предпринимателем не приняты необходимые меры по охране труда, несовершеннолетний работник принят на работу без проведения медицинского осмотра. Кроме того, при эксплуатации аттракционной техники допускаются нарушения обязательных норм и правил", - сказано в сообщении ведомства.По фактам нарушений Джанкойский межрайонный прокурор внес в адрес индивидуального предпринимателя представление. Работодателя привлекут к административной ответственности.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельный квест в Махачкале – задержан 18-летий аниматорНесчастный случай на аттракционе в Ейске: эксперты анализируют причиныДиректор аквапарка в Крыму получил срок за утонувшего 6-летнего мальчика

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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