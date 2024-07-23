Рейтинг@Mail.ru
ЧП на аттракционах в Джанкое - прокуратура нашла ряд нарушений - РИА Новости Крым, 23.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240723/chp-na-attraktsionakh-v-dzhankoe---prokuratura-nashla-ryad-narusheniy-1139069018.html
ЧП на аттракционах в Джанкое - прокуратура нашла ряд нарушений
ЧП на аттракционах в Джанкое - прокуратура нашла ряд нарушений - РИА Новости Крым, 23.07.2024
ЧП на аттракционах в Джанкое - прокуратура нашла ряд нарушений
Прокуратура нашла целый ряд нарушений при проверке работы аттракционов в Джанкое, где ранее травмировался несовершеннолетний сотрудник. Как сообщает... РИА Новости Крым, 23.07.2024
2024-07-23T12:25
2024-07-23T12:25
джанкой
прокуратура республики крым
аттракционы
крым
новости крыма
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/13/1138985852_0:46:1171:704_1920x0_80_0_0_1e2eb8a6ef0dddc0aba1845760a4b320.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Прокуратура нашла целый ряд нарушений при проверке работы аттракционов в Джанкое, где ранее травмировался несовершеннолетний сотрудник. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, работодателя привлекут к ответственности.17 июля несовершеннолетний сотрудник парка аттракционов в Джанкое получил удар электрическим током на рабочем месте и оказался в больнице, сообщалось ранее."Установлено, что в нарушение требований трудового законодательства предпринимателем не приняты необходимые меры по охране труда, несовершеннолетний работник принят на работу без проведения медицинского осмотра. Кроме того, при эксплуатации аттракционной техники допускаются нарушения обязательных норм и правил", - сказано в сообщении ведомства.По фактам нарушений Джанкойский межрайонный прокурор внес в адрес индивидуального предпринимателя представление. Работодателя привлекут к административной ответственности.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельный квест в Махачкале – задержан 18-летий аниматорНесчастный случай на аттракционе в Ейске: эксперты анализируют причиныДиректор аквапарка в Крыму получил срок за утонувшего 6-летнего мальчика
джанкой
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/13/1138985852_85:0:1084:749_1920x0_80_0_0_df28e33257f4aa38641a1e8a880032dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джанкой, прокуратура республики крым, аттракционы, крым, новости крыма, происшествия
ЧП на аттракционах в Джанкое - прокуратура нашла ряд нарушений

Прокуратура: в Джанкое предприниматель ответит за нарушения в работе аттракционов

12:25 23.07.2024
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымСотрудник прокуратуры
Сотрудник прокуратуры
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Прокуратура нашла целый ряд нарушений при проверке работы аттракционов в Джанкое, где ранее травмировался несовершеннолетний сотрудник. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, работодателя привлекут к ответственности.
17 июля несовершеннолетний сотрудник парка аттракционов в Джанкое получил удар электрическим током на рабочем месте и оказался в больнице, сообщалось ранее.
"Установлено, что в нарушение требований трудового законодательства предпринимателем не приняты необходимые меры по охране труда, несовершеннолетний работник принят на работу без проведения медицинского осмотра. Кроме того, при эксплуатации аттракционной техники допускаются нарушения обязательных норм и правил", - сказано в сообщении ведомства.
По фактам нарушений Джанкойский межрайонный прокурор внес в адрес индивидуального предпринимателя представление. Работодателя привлекут к административной ответственности.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Смертельный квест в Махачкале – задержан 18-летий аниматор
Несчастный случай на аттракционе в Ейске: эксперты анализируют причины
Директор аквапарка в Крыму получил срок за утонувшего 6-летнего мальчика
 
ДжанкойПрокуратура Республики КрымАттракционыКрымНовости КрымаПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:51Госдума ввела тюремный срок за пропаганду наркотиков
14:35Россиянам к пенсии добавят больше тысячи рублей
14:23Новый Херсонес откроется для туристов 30 июля
14:15Лишних денег нет: Путин призвал строго следить за финансовой дисциплиной
14:04Потери ВСУ за сутки - уничтожены более 2000 боевиков
13:58В Крыму грузовик столкнулся с легковушкой - пострадали пять человек
13:56В Раду внесен законопроект о продлении мобилизации на Украине
13:51Лавров назвал условие возобновления сотрудничества России с Европой
13:45Сколько дворовых территорий благоустроят в Крыму за год
13:32Более 80 беспилотников сбиты над регионами РФ за сутки
13:20Треть украинцев готова уступить территории ради мира – данные соцопроса
13:17Армия России освободила очередной населенный пункт в ДНР
13:07В Судаке за насилие над ребенком осуждена сотрудница детского сада
13:06Керченская паромная переправа работает в штатном режиме
13:03Разрушительные оползни в Эфиопии – погибли 157 человек
12:56Пожар в порту "Кавказ" после атаки ВСУ ликвидирован
12:52В Феодосии двоих подростков унесло в море на сапбордах
12:42Воровство российских активов не останется без ответа Москвы – Песков
12:41Точным ударом уничтожены 50 иностранных наемников под Харьковом - видео 0:22
12:25ЧП на аттракционах в Джанкое - прокуратура нашла ряд нарушений
Лента новостейМолния