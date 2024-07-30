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В детском лагере в Крыму выявили опасный нелегальный аттракцион - РИА Новости Крым, 30.07.2024
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В детском лагере в Крыму выявили опасный нелегальный аттракцион
В детском лагере в Крыму выявили опасный нелегальный аттракцион - РИА Новости Крым, 30.07.2024
В детском лагере в Крыму выявили опасный нелегальный аттракцион
В расположенном в селе Песчаное Бахчисарайского района Крыма детском лагере выявлен нелегальный опасный аттракцион "водная горка", сообщил начальник инспекции... РИА Новости Крым, 30.07.2024
2024-07-30T12:00
2024-07-30T12:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В расположенном в селе Песчаное Бахчисарайского района Крыма детском лагере выявлен нелегальный опасный аттракцион "водная горка", сообщил начальник инспекции Гостехнадзора республики Алексей Игнатенко."В детском лагере… в селе Песчаное выявлен нелегальный опасный аттракцион водная горка Constrictor, влекущий угрозу жизни и здоровью детей", - написал он в своем Telegram-канале.По словам Игнатенко, аттракцион эксплуатируется без обязательной государственной регистрации, его несущие металлические опоры имеют существенный коррозионный износ.В Крыму в курортном поселке Новофедоровка Сакского района ранее выявили и изъяли 13 опасных аттракционов, которые работали на центральной площади. Еще три были изъяты в Феодосии на одном из пляжей.23 июля прокуратура Крыма сообщила, что нашла несколько нарушений при проверке работы аттракционов в Джанкое, где травмировался несовершеннолетний сотрудник.Читайте также на РИА Новости Крым:Несчастный случай на аттракционе в Ейске: эксперты анализируют причиныСмертельный квест в Махачкале – задержан 18-летий аниматор
https://crimea.ria.ru/20240724/chp-na-attraktsionakh-v-krymu-kak-sdelat-otdykh-bezopasnym-1139080877.html
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крым, новости крыма, бахчисарайский район, аттракционы, безопасность, детский отдых, гостехнадзор крыма
В детском лагере в Крыму выявили опасный нелегальный аттракцион

В детском лагере под Бахчисараем нашли опасный нелегальный аттракцион – Гостехнадзор

12:00 30.07.2024
 
© Алексей ИгнатенкоВ детском лагере в Крыму выявили опасный нелегальный аттракцион
В детском лагере в Крыму выявили опасный нелегальный аттракцион
© Алексей Игнатенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В расположенном в селе Песчаное Бахчисарайского района Крыма детском лагере выявлен нелегальный опасный аттракцион "водная горка", сообщил начальник инспекции Гостехнадзора республики Алексей Игнатенко.
"В детском лагере… в селе Песчаное выявлен нелегальный опасный аттракцион водная горка Constrictor, влекущий угрозу жизни и здоровью детей", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Игнатенко, аттракцион эксплуатируется без обязательной государственной регистрации, его несущие металлические опоры имеют существенный коррозионный износ.
Кроме того, на стыках секций горки имеется очаговое разрушение гелькоута, на корпусе имеются сколы и трещины, ступени имеют острые и рваные края. Также допущены многие другие нарушения требований безопасной эксплуатации аттракционов.
© Алексей ИгнатенкоВ детском лагере в Крыму выявили опасный нелегальный аттракцион
В детском лагере в Крыму выявили опасный нелегальный аттракцион
1 из 2
В детском лагере в Крыму выявили опасный нелегальный аттракцион
© Алексей Игнатенко
© Алексей ИгнатенкоВ детском лагере в Крыму выявили опасный нелегальный аттракцион
В детском лагере в Крыму выявили опасный нелегальный аттракцион
2 из 2
В детском лагере в Крыму выявили опасный нелегальный аттракцион
© Алексей Игнатенко
1 из 2
В детском лагере в Крыму выявили опасный нелегальный аттракцион
© Алексей Игнатенко
2 из 2
В детском лагере в Крыму выявили опасный нелегальный аттракцион
© Алексей Игнатенко
В Крыму в курортном поселке Новофедоровка Сакского района ранее выявили и изъяли 13 опасных аттракционов, которые работали на центральной площади. Еще три были изъяты в Феодосии на одном из пляжей.
23 июля прокуратура Крыма сообщила, что нашла несколько нарушений при проверке работы аттракционов в Джанкое, где травмировался несовершеннолетний сотрудник.
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