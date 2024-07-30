https://crimea.ria.ru/20240730/v-detskom-lagere-v-krymu-vyyavili-opasnyy-nelegalnyy-attraktsion-1139223844.html

В детском лагере в Крыму выявили опасный нелегальный аттракцион

В детском лагере в Крыму выявили опасный нелегальный аттракцион - РИА Новости Крым, 30.07.2024

В детском лагере в Крыму выявили опасный нелегальный аттракцион

В расположенном в селе Песчаное Бахчисарайского района Крыма детском лагере выявлен нелегальный опасный аттракцион "водная горка", сообщил начальник инспекции... РИА Новости Крым, 30.07.2024

2024-07-30T12:00

2024-07-30T12:00

2024-07-30T12:00

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новости крыма

бахчисарайский район

аттракционы

безопасность

детский отдых

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В расположенном в селе Песчаное Бахчисарайского района Крыма детском лагере выявлен нелегальный опасный аттракцион "водная горка", сообщил начальник инспекции Гостехнадзора республики Алексей Игнатенко."В детском лагере… в селе Песчаное выявлен нелегальный опасный аттракцион водная горка Constrictor, влекущий угрозу жизни и здоровью детей", - написал он в своем Telegram-канале.По словам Игнатенко, аттракцион эксплуатируется без обязательной государственной регистрации, его несущие металлические опоры имеют существенный коррозионный износ.В Крыму в курортном поселке Новофедоровка Сакского района ранее выявили и изъяли 13 опасных аттракционов, которые работали на центральной площади. Еще три были изъяты в Феодосии на одном из пляжей.23 июля прокуратура Крыма сообщила, что нашла несколько нарушений при проверке работы аттракционов в Джанкое, где травмировался несовершеннолетний сотрудник.Читайте также на РИА Новости Крым:Несчастный случай на аттракционе в Ейске: эксперты анализируют причиныСмертельный квест в Махачкале – задержан 18-летий аниматор

https://crimea.ria.ru/20240724/chp-na-attraktsionakh-v-krymu-kak-sdelat-otdykh-bezopasnym-1139080877.html

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крым, новости крыма, бахчисарайский район, аттракционы, безопасность, детский отдых, гостехнадзор крыма