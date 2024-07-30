В детском лагере в Крыму выявили опасный нелегальный аттракцион
В детском лагере под Бахчисараем нашли опасный нелегальный аттракцион – Гостехнадзор
© Алексей ИгнатенкоВ детском лагере в Крыму выявили опасный нелегальный аттракцион
© Алексей Игнатенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В расположенном в селе Песчаное Бахчисарайского района Крыма детском лагере выявлен нелегальный опасный аттракцион "водная горка", сообщил начальник инспекции Гостехнадзора республики Алексей Игнатенко.
"В детском лагере… в селе Песчаное выявлен нелегальный опасный аттракцион водная горка Constrictor, влекущий угрозу жизни и здоровью детей", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Игнатенко, аттракцион эксплуатируется без обязательной государственной регистрации, его несущие металлические опоры имеют существенный коррозионный износ.
Кроме того, на стыках секций горки имеется очаговое разрушение гелькоута, на корпусе имеются сколы и трещины, ступени имеют острые и рваные края. Также допущены многие другие нарушения требований безопасной эксплуатации аттракционов.
© Алексей ИгнатенкоВ детском лагере в Крыму выявили опасный нелегальный аттракцион
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В детском лагере в Крыму выявили опасный нелегальный аттракцион
© Алексей Игнатенко
© Алексей ИгнатенкоВ детском лагере в Крыму выявили опасный нелегальный аттракцион
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В детском лагере в Крыму выявили опасный нелегальный аттракцион
© Алексей Игнатенко
1 из 2
В детском лагере в Крыму выявили опасный нелегальный аттракцион
© Алексей Игнатенко
2 из 2
В детском лагере в Крыму выявили опасный нелегальный аттракцион
© Алексей Игнатенко
В Крыму в курортном поселке Новофедоровка Сакского района ранее выявили и изъяли 13 опасных аттракционов, которые работали на центральной площади. Еще три были изъяты в Феодосии на одном из пляжей.
23 июля прокуратура Крыма сообщила, что нашла несколько нарушений при проверке работы аттракционов в Джанкое, где травмировался несовершеннолетний сотрудник.
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