https://crimea.ria.ru/20240905/v-sevastopole-rebenok-travmirovalsya-na-karuseli--vinovnyy-otvetit-v-sude-1140145536.html

В Севастополе ребенок травмировался на карусели – виновный ответит в суде

В Севастополе ребенок травмировался на карусели – виновный ответит в суде - РИА Новости Крым, 05.09.2024

В Севастополе ребенок травмировался на карусели – виновный ответит в суде

В Севастополе ребенок получил травму, катаясь на неисправной карусели, которую должны были демонтировать. Виновный в происшествии пойдет под суд. Об этом... РИА Новости Крым, 05.09.2024

2024-09-05T15:04

2024-09-05T15:04

2024-09-05T15:04

севастополь

происшествия

дети

новости

прокуратура города севастополя

следком крыма и севастополя

суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/05/1140145363_0:252:961:792_1920x0_80_0_0_870e88e8338c5e4049df1c16c3392610.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ 5 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе ребенок получил травму, катаясь на неисправной карусели, которую должны были демонтировать. Виновный в происшествии пойдет под суд. Об этом сообщат пресс-службы прокуратуры Севастополя и Следкома Крыма и Севастополя.По информации следствия, неудовлетворительное состояние детской карусели на игровой площадке было выявлено еще в июне 2023 года. В местах крепления сломанного руля образовались острые края, о чем составлен акт. Экспертиза рекомендовала демонтировать карусель, поскольку дальнейшая ее эксплуатация представляла угрозу жизни и здоровью детей.Однако, по информации прокуратуры, главный инженер ГУПС "УК Гагаринского района – 2" не организовал и не проконтролировал своевременный ремонт этой карусели.В отношении должностного лица управляющей компании было возбуждено уголовное дело по статье "халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Следствие проведено территориальным органом следственного комитета.Ход процессуальной проверки и расследования уголовного дела по данному факту контролировала прокуратура Гагаринского района города Севастополя. Ею утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд города Севастополя для рассмотрения по существу.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП на аттракционах в Крыму: как сделать отдых безопаснымНесчастный случай на аттракционе в Ейске: эксперты анализируют причиныСмертельный квест в Махачкале – задержан 18-летий аниматор

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия, дети, новости, прокуратура города севастополя, следком крыма и севастополя, суд