https://crimea.ria.ru/20240905/v-sevastopole-rebenok-travmirovalsya-na-karuseli--vinovnyy-otvetit-v-sude-1140145536.html
В Севастополе ребенок травмировался на карусели – виновный ответит в суде
В Севастополе ребенок травмировался на карусели – виновный ответит в суде - РИА Новости Крым, 05.09.2024
В Севастополе ребенок травмировался на карусели – виновный ответит в суде
В Севастополе ребенок получил травму, катаясь на неисправной карусели, которую должны были демонтировать. Виновный в происшествии пойдет под суд. Об этом... РИА Новости Крым, 05.09.2024
2024-09-05T15:04
2024-09-05T15:04
2024-09-05T15:04
севастополь
происшествия
дети
новости
прокуратура города севастополя
следком крыма и севастополя
суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/05/1140145363_0:252:961:792_1920x0_80_0_0_870e88e8338c5e4049df1c16c3392610.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 5 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе ребенок получил травму, катаясь на неисправной карусели, которую должны были демонтировать. Виновный в происшествии пойдет под суд. Об этом сообщат пресс-службы прокуратуры Севастополя и Следкома Крыма и Севастополя.По информации следствия, неудовлетворительное состояние детской карусели на игровой площадке было выявлено еще в июне 2023 года. В местах крепления сломанного руля образовались острые края, о чем составлен акт. Экспертиза рекомендовала демонтировать карусель, поскольку дальнейшая ее эксплуатация представляла угрозу жизни и здоровью детей.Однако, по информации прокуратуры, главный инженер ГУПС "УК Гагаринского района – 2" не организовал и не проконтролировал своевременный ремонт этой карусели.В отношении должностного лица управляющей компании было возбуждено уголовное дело по статье "халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Следствие проведено территориальным органом следственного комитета.Ход процессуальной проверки и расследования уголовного дела по данному факту контролировала прокуратура Гагаринского района города Севастополя. Ею утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд города Севастополя для рассмотрения по существу.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП на аттракционах в Крыму: как сделать отдых безопаснымНесчастный случай на аттракционе в Ейске: эксперты анализируют причиныСмертельный квест в Махачкале – задержан 18-летий аниматор
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/05/1140145363_0:162:961:882_1920x0_80_0_0_5a6f972a4244e495b82e0e1e89b3ae4d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, происшествия, дети, новости, прокуратура города севастополя, следком крыма и севастополя, суд
В Севастополе ребенок травмировался на карусели – виновный ответит в суде
Виновный в травме ребенка на неисправной карусели в Севастополе пойдет под суд
СИМФЕРОПОЛЬ 5 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе ребенок получил травму, катаясь на неисправной карусели, которую должны были демонтировать. Виновный в происшествии пойдет под суд. Об этом сообщат пресс-службы прокуратуры Севастополя и Следкома Крыма и Севастополя.
"1 сентября 2023 года семилетний мальчик, находясь на детской площадке, травмировался ногой об опасные элементы карусели, что повлекло тяжкий вред его здоровью", – говорится в Telegram-канале Следкома.
По информации следствия, неудовлетворительное состояние детской карусели на игровой площадке было выявлено еще в июне 2023 года. В местах крепления сломанного руля образовались острые края, о чем составлен акт. Экспертиза рекомендовала демонтировать карусель, поскольку дальнейшая ее эксплуатация представляла угрозу жизни и здоровью детей.
Однако, по информации прокуратуры, главный инженер ГУПС "УК Гагаринского района – 2" не организовал и не проконтролировал своевременный ремонт этой карусели.
"Из-за этой поломки дети раскручивали и тормозили карусель ногами, упираясь в обломки руля игровой конструкции. Вследствие этого пострадал семилетний мальчик. Его обувь зацепилась за карусель, и он получил открытый перелом костей голени правой ноги", – уточняют в надзорном ведомстве.
В отношении должностного лица управляющей компании было возбуждено уголовное дело по статье "халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Следствие проведено территориальным органом следственного комитета.
Ход процессуальной проверки и расследования уголовного дела по данному факту контролировала прокуратура Гагаринского района города Севастополя. Ею утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд города Севастополя для рассмотрения по существу.
Читайте также на РИА Новости Крым: