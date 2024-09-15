https://crimea.ria.ru/20240915/chast-ekomarshrutov-v-krymu-otkroyut-dlya-posescheniya-gde-sokhranyat-zapret-1140326508.html
Часть экомаршрутов в Крыму откроют для посещения: где сохранят запрет
Часть экомаршрутов в Крыму откроют для посещения: где сохранят запрет - РИА Новости Крым, 15.09.2024
Часть экомаршрутов в Крыму откроют для посещения: где сохранят запрет
Часть эколого-просветительских маршрутов в Крыму снова откроют для посещения, но на некоторых продолжит действовать запрет. Об этом сообщает "Заповедный Крым". РИА Новости Крым, 15.09.2024
2024-09-15T20:48
2024-09-15T20:48
2024-09-15T20:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Часть эколого-просветительских маршрутов в Крыму снова откроют для посещения, но на некоторых продолжит действовать запрет. Об этом сообщает "Заповедный Крым".Ограничения на посещение эколого-просветительских маршрутов вводились в связи с высоким классом пожарной опасности.Также запрет остается на посещение объектов, которые отнесены к первому классу природной пожарной опасности и имеют труднодоступную местность для пожаротушения.Закрытыми пока останутся следующие маршруты: "Курчатовская тропа", "Кореизская тропа", "Боткинская тропа", "Таракташская тропа", "Иограф", часть маршрута "Еврейская тропа" (ответвление маршрута на горе Шаан-Кая).Доступны для самостоятельного посещения в заповеднике "Опукский" маршрут "Приозерный", в "Казантипском" заповеднике маршрут "Берег каменных крокодилов".В начале сентября "Заповедный Крым" сообщал, что в связи с высокой пожарной опасностью на полуострове продлеваются ограничения на посещение пешеходных эколого- просветительских маршрутов в заповедниках на 14 дней. До 18 сентября республиканское МЧС продлило запрет на посещение лесов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запрет на посещение лесов продлили в Севастополе100 лет на восстановление: эксперт о шансах спасти сгоревший лес в КрымуВ Крыму закрыли туристический маршрут на водопад Учан-Су
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крым, фгбу "заповедный крым", заповедники крыма, новости, туризм в крыму
Часть экомаршрутов в Крыму откроют для посещения: где сохранят запрет
В Крыму откроют для посещения часть эколого-просветительских маршрутов
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Часть эколого-просветительских маршрутов в Крыму снова откроют для посещения, но на некоторых продолжит действовать запрет. Об этом сообщает "Заповедный Крым".
Ограничения на посещение эколого-просветительских маршрутов вводились в связи с высоким классом пожарной опасности.
"С 16 сентября к посещению доступны все эколого-просветительские маршруты, кроме тех туристических маршрутов и объектов, рекреационных зон, на которых произрастают насаждения хвойных молодняков", – уточнили в учреждении.
Также запрет остается на посещение объектов, которые отнесены к первому классу природной пожарной опасности и имеют труднодоступную местность для пожаротушения.
Закрытыми пока останутся следующие маршруты: "Курчатовская тропа", "Кореизская тропа", "Боткинская тропа", "Таракташская тропа", "Иограф", часть маршрута "Еврейская тропа" (ответвление маршрута на горе Шаан-Кая).
Доступны для самостоятельного посещения в заповеднике "Опукский" маршрут "Приозерный", в "Казантипском" заповеднике маршрут "Берег каменных крокодилов".
В начале сентября "Заповедный Крым" сообщал, что в связи с высокой пожарной опасностью на полуострове продлеваются ограничения на посещение
пешеходных эколого- просветительских маршрутов в заповедниках на 14 дней. До 18 сентября республиканское МЧС продлило запрет на посещение лесов
.
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