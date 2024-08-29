https://crimea.ria.ru/20240829/ogranichenie-na-poseschenie-lesov-v-krymu-prodlili-1139962596.html

Ограничение на посещение лесов в Крыму продлили

Ограничение на посещение лесов в Крыму продлили - РИА Новости Крым, 29.08.2024

Ограничение на посещение лесов в Крыму продлили

Ограничение на посещение лесов в Крыму продлено. Об этом предупреждает республиканское МЧС. РИА Новости Крым, 29.08.2024

2024-08-29T09:26

2024-08-29T09:26

2024-08-29T09:26

пожарная безопасность

противопожарный режим

леса крыма

крым

новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

мчс крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Ограничение на посещение лесов в Крыму продлено. Об этом предупреждает республиканское МЧС.Также для обеспечения пожарной безопасности ограничены въезд в лесную местность транспортных средств и проведение на ее территории определенных видов работ.Особый противопожарный режим введен в Республике Крым с 17 апреля. Во время него действия категорически запрещено выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, а также на предприятиях.Ранее стало известно, что крупный пожар в районе горно-лесной местности Тепе-Оба под Феодосией, который вспыхнул в воскресенье вечером, ликвидирован. Его площадь достигла 150 га.Читайте также на РИА Новости Крым:"Жарко и тяжело дышать": почти 400 человек борются с огнем под Феодосией450 нарушителей пожарной безопасности наказали в Крыму с начала годаВ Севастополе продлили запрет на посещение лесов

крым

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожарная безопасность, противопожарный режим, леса крыма, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, мчс крыма