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Ограничение на посещение лесов в Крыму продлили - РИА Новости Крым, 29.08.2024
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Ограничение на посещение лесов в Крыму продлили
Ограничение на посещение лесов в Крыму продлили - РИА Новости Крым, 29.08.2024
Ограничение на посещение лесов в Крыму продлили
Ограничение на посещение лесов в Крыму продлено. Об этом предупреждает республиканское МЧС. РИА Новости Крым, 29.08.2024
2024-08-29T09:26
2024-08-29T09:26
пожарная безопасность
противопожарный режим
леса крыма
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новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
мчс крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Ограничение на посещение лесов в Крыму продлено. Об этом предупреждает республиканское МЧС.Также для обеспечения пожарной безопасности ограничены въезд в лесную местность транспортных средств и проведение на ее территории определенных видов работ.Особый противопожарный режим введен в Республике Крым с 17 апреля. Во время него действия категорически запрещено выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, а также на предприятиях.Ранее стало известно, что крупный пожар в районе горно-лесной местности Тепе-Оба под Феодосией, который вспыхнул в воскресенье вечером, ликвидирован. Его площадь достигла 150 га.Читайте также на РИА Новости Крым:"Жарко и тяжело дышать": почти 400 человек борются с огнем под Феодосией450 нарушителей пожарной безопасности наказали в Крыму с начала годаВ Севастополе продлили запрет на посещение лесов
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РИА Новости Крым
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5
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пожарная безопасность, противопожарный режим, леса крыма, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, мчс крыма
Ограничение на посещение лесов в Крыму продлили

Посещение лесов в Крыму ограничено до середины сентября

09:26 29.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДорога в крымском лесу
Дорога в крымском лесу - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Ограничение на посещение лесов в Крыму продлено. Об этом предупреждает республиканское МЧС.
"Для предупреждения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории Республики Крым, приказом минэкологии Крыма с 29 августа по 18 сентября продлено ограничение пребывания граждан в лесах", - говорится в сообщении.
Также для обеспечения пожарной безопасности ограничены въезд в лесную местность транспортных средств и проведение на ее территории определенных видов работ.
Особый противопожарный режим введен в Республике Крым с 17 апреля. Во время него действия категорически запрещено выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, а также на предприятиях.
Ранее стало известно, что крупный пожар в районе горно-лесной местности Тепе-Оба под Феодосией, который вспыхнул в воскресенье вечером, ликвидирован. Его площадь достигла 150 га.
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