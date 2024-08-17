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В Севастополе продлили запрет на посещение лесов - РИА Новости Крым, 17.08.2024
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В Севастополе продлили запрет на посещение лесов
В Севастополе продлили запрет на посещение лесов - РИА Новости Крым, 17.08.2024
В Севастополе продлили запрет на посещение лесов
В Севастополе до 7 сентября продлили запрет на посещение лесов региона. Об этом предупредили в региональном Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 17.08.2024
2024-08-17T12:33
2024-08-17T12:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе до 7 сентября продлили запрет на посещение лесов региона. Об этом предупредили в региональном Главке МЧС России.Открытыми для туристов, с учетом полного запрета на открытый огонь, остаются следующие туристические стоянки:Разводить костры и пользоваться мангалами в это время разрешено только на оборудованной территории Тороповой дачи. добавили спасатели.В Крыму ограничение на посещение лесов продлено до конца лета. Ограничение на посещение леса было введено в республике в начале апреля. С 17 апреля на территории Крыма действует особый противопожарный режим. В Севастополе ограничения введены с 26 июля.За нарушение особого противопожарного режима в Крыму с начала года оштрафовали 450 человек. Читайте также на РИА Новости Крым:Ограничение на посещение лесов Крыма продлено до конца лета450 нарушителей пожарной безопасности наказали в Крыму с начала годаРазвожаев призвал не ходить в леса - опасность пожаров не снята
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РИА Новости Крым
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севастополь, мчс севастополя, леса крыма, природа, пожароопасный сезон в крыму, новости крыма
В Севастополе продлили запрет на посещение лесов

В Севастополе до сентября продлили запрет на посещение лесов - МЧС

12:33 17.08.2024
 
© bst-sev.ruЛаспинский перевал.
Ласпинский перевал.
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе до 7 сентября продлили запрет на посещение лесов региона. Об этом предупредили в региональном Главке МЧС России.
"В связи с жаркой, сухой, пожароопасной погодой ограничения на въезд и проход в леса будут действовать еще три недели, а при необходимости могут быть снова продолжены", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Открытыми для туристов, с учетом полного запрета на открытый огонь, остаются следующие туристические стоянки:
  • "Сапун-Гора";
  • Урочище "Золотой пляж" (береговая полоса Чёрного моря);
  • Урочище "Ближний пляж";
  • Место отдыха "Алсу";
  • Зона отдыха "Сухая речка";
  • Урочище "Аязьма" (Инжир);
  • Скала Парус;
  • Турецкая поляна;
  • Зона отдыха "Узунджа";
  • Зона отдыха "Мыс Сарыч";
  • Парк 35-летия Победы (Толстяк);
  • III кордон.
Разводить костры и пользоваться мангалами в это время разрешено только на оборудованной территории Тороповой дачи. добавили спасатели.
В Крыму ограничение на посещение лесов продлено до конца лета. Ограничение на посещение леса было введено в республике в начале апреля. С 17 апреля на территории Крыма действует особый противопожарный режим. В Севастополе ограничения введены с 26 июля.
За нарушение особого противопожарного режима в Крыму с начала года оштрафовали 450 человек.
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