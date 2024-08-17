https://crimea.ria.ru/20240817/v-sevastopole-prodlili-zapret-na-poseschenie-lesov-1139670506.html

В Севастополе продлили запрет на посещение лесов

В Севастополе продлили запрет на посещение лесов - РИА Новости Крым, 17.08.2024

В Севастополе продлили запрет на посещение лесов

В Севастополе до 7 сентября продлили запрет на посещение лесов региона. Об этом предупредили в региональном Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 17.08.2024

2024-08-17T12:33

2024-08-17T12:33

2024-08-17T12:33

севастополь

мчс севастополя

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природа

пожароопасный сезон в крыму

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе до 7 сентября продлили запрет на посещение лесов региона. Об этом предупредили в региональном Главке МЧС России.Открытыми для туристов, с учетом полного запрета на открытый огонь, остаются следующие туристические стоянки:Разводить костры и пользоваться мангалами в это время разрешено только на оборудованной территории Тороповой дачи. добавили спасатели.В Крыму ограничение на посещение лесов продлено до конца лета. Ограничение на посещение леса было введено в республике в начале апреля. С 17 апреля на территории Крыма действует особый противопожарный режим. В Севастополе ограничения введены с 26 июля.За нарушение особого противопожарного режима в Крыму с начала года оштрафовали 450 человек. Читайте также на РИА Новости Крым:Ограничение на посещение лесов Крыма продлено до конца лета450 нарушителей пожарной безопасности наказали в Крыму с начала годаРазвожаев призвал не ходить в леса - опасность пожаров не снята

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, мчс севастополя, леса крыма, природа, пожароопасный сезон в крыму, новости крыма