В Севастополе продлили запрет на посещение лесов
В Севастополе до сентября продлили запрет на посещение лесов - МЧС
© bst-sev.ruЛаспинский перевал.
© bst-sev.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе до 7 сентября продлили запрет на посещение лесов региона. Об этом предупредили в региональном Главке МЧС России.
"В связи с жаркой, сухой, пожароопасной погодой ограничения на въезд и проход в леса будут действовать еще три недели, а при необходимости могут быть снова продолжены", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Открытыми для туристов, с учетом полного запрета на открытый огонь, остаются следующие туристические стоянки:
- —"Сапун-Гора";
- —Урочище "Золотой пляж" (береговая полоса Чёрного моря);
- —Урочище "Ближний пляж";
- —Место отдыха "Алсу";
- —Зона отдыха "Сухая речка";
- —Урочище "Аязьма" (Инжир);
- —Скала Парус;
- —Турецкая поляна;
- —Зона отдыха "Узунджа";
- —Зона отдыха "Мыс Сарыч";
- —Парк 35-летия Победы (Толстяк);
- —III кордон.
Разводить костры и пользоваться мангалами в это время разрешено только на оборудованной территории Тороповой дачи. добавили спасатели.
В Крыму ограничение на посещение лесов продлено до конца лета. Ограничение на посещение леса было введено в республике в начале апреля. С 17 апреля на территории Крыма действует особый противопожарный режим. В Севастополе ограничения введены с 26 июля.
За нарушение особого противопожарного режима в Крыму с начала года оштрафовали 450 человек.
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