https://crimea.ria.ru/20240901/v-krymu-prodlili-ogranicheniya-na-poseschenie-zapovednikov-1140039298.html
В Крыму продлили ограничения на посещение заповедников
В Крыму продлили ограничения на посещение заповедников - РИА Новости Крым, 01.09.2024
В Крыму продлили ограничения на посещение заповедников
В Крыму в связи с высокой пожарной опасностью продлеваются ограничения на посещение пешеходных эколого- просветительских маршрутов в заповедниках. Об этом... РИА Новости Крым, 01.09.2024
2024-09-01T16:45
2024-09-01T16:45
2024-09-01T16:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. В Крыму в связи с высокой пожарной опасностью продлеваются ограничения на посещение пешеходных эколого- просветительских маршрутов в заповедниках. Об этом сообщает Telegram-канал ФГБУ "Заповедный Крым".В случае снижения класса пожарной опасности ограничения могут быть сняты раньше обозначенного срока, уточнили в учреждении.Пешеходные эколого-просветительские маршруты закрываются в связи с действием особого противопожарного режима.Исключение составит эколого-просветительский маршрут "К зубцам Ай-Петри". Также будут доступны объекты, расположенные вдоль общедоступного автотранспортного маршрута "К Зубцам Ай-Петри".В список доступных объектов войдут: "Водопад Учан- Су", "Сосна Палласа", "Черепашье озеро", "Серебряная беседка", "Скала Шишко", "Зубцы "Ай-Петри", "Подвесные мосты Ай-Петри", туристическая стоянка "У кордона Ай-Петри" ️(разрешено размещение с палатками, без права использования открытого огня, в том числе в границах специально оборудованной костровой зоны).Посещение заповедников "Опукский" и "Казантипский" будет доступно только в составе организованных экскурсионных групп (в сопровождении экскурсовода).Зоны отдыха, обустроенные пикниковые зоны: ЭПО "Черешневый Сад" и "Озеро у кордона" закрываются полностью.Читайте также на РИА Новости Крым:100 лет на восстановление: эксперт о шансах спасти сгоревший лес в КрымуМорские прогулки под Золотыми воротами Карадага оказались вне законаНелегальные беседки и домики для отдыха нашли в Байдарском заказнике
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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фгбу "заповедный крым", новости крыма, крым, заповедники крыма, природа, экология, противопожарный режим
В Крыму продлили ограничения на посещение заповедников
Ограничения на посещение заповедников продлили в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. В Крыму в связи с высокой пожарной опасностью продлеваются ограничения на посещение пешеходных эколого- просветительских маршрутов в заповедниках. Об этом сообщает Telegram-канал ФГБУ "Заповедный Крым".
"С 02:09:24 ️ограничения на посещение пешеходных маршрутов ФГБУ "Заповедный Крым" продлеваются на 14 календарных дней", – сказано в сообщении.
В случае снижения класса пожарной опасности ограничения могут быть сняты раньше обозначенного срока, уточнили в учреждении.
Пешеходные эколого-просветительские маршруты закрываются в связи с действием особого противопожарного режима.
Исключение составит эколого-просветительский маршрут "К зубцам Ай-Петри". Также будут доступны объекты, расположенные вдоль общедоступного автотранспортного маршрута "К Зубцам Ай-Петри".
В список доступных объектов войдут: "Водопад Учан- Су", "Сосна Палласа", "Черепашье озеро", "Серебряная беседка", "Скала Шишко", "Зубцы "Ай-Петри", "Подвесные мосты Ай-Петри", туристическая стоянка "У кордона Ай-Петри" ️(разрешено размещение с палатками, без права использования открытого огня, в том числе в границах специально оборудованной костровой зоны).
Посещение заповедников "Опукский" и "Казантипский" будет доступно только в составе организованных экскурсионных групп (в сопровождении экскурсовода).
Зоны отдыха, обустроенные пикниковые зоны: ЭПО "Черешневый Сад" и "Озеро у кордона" закрываются полностью.
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