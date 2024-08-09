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Морские прогулки под Золотыми воротами Карадага оказались вне закона

Морские прогулки под Золотыми воротами Карадага оказались вне закона - РИА Новости Крым, 09.08.2024

Морские прогулки под Золотыми воротами Карадага оказались вне закона

Популярные у туристов прогулки, включающие маршрут под природной аркой Золотых ворот Карадага, незаконны. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала... РИА Новости Крым, 09.08.2024

2024-08-09T07:57

2024-08-09T07:57

2024-08-09T07:57

карадаг

крым

отдых в крыму

туризм в крыму

золотые ворота

черное море

морской транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Популярные у туристов прогулки, включающие маршрут под природной аркой Золотых ворот Карадага, незаконны. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала заместитель директора по общим вопросам Карадагской научной станции им. Т. И. Вяземского – природного заповедника РАН – филиала ФИЦ "Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН" Юлия Хижняк.По ее словам, эта природная достопримечательность входит в заповедный комплекс Карадагского заповедника. Подплывать к Золотым воротам, проплывать под ними незаконно, за это туристам грозит административный протокол и штраф в размере от 4 тысяч рублей для физлица.В настоящее время, сказала Хижняк, и до конца года сотрудники заповедника устанавливают специальные буи, показывающие границы заповедной территории на расстоянии от 100 до 200 метров от береговой линии."Катера, сапы могут проходить за буями, и там можно купаться. Ближе нельзя", – сказала она.Как подчеркнула заместитель директора, с начала активного крымского курортного сезона, то есть с середины июня этого года, на нарушителей инспекторами были составлены уже более 20 протоколов."Ответственность несут в том числе и те, кто вывозят туристов в эту зону", – сказала она в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.Золотые ворота – прибрежная скала в форме арки у вулканического массива Карадаг в Крыму. Это одна из самых узнаваемых достопримечательностей Крыма. Ранее Золотые ворота назывались Шайтан-Капу, то есть Чертовы ворота. По поверью, именно здесь находился вход в преисподнюю. Первым Шайтан-Капу нарисовал поэт Александр Пушкин во время своего крымского путешествия. По современной туристической примете, если проплыть сквозь арку ворот и загадать желание, то оно сбудется.Читайте также на РИА Новости Крым:Мимо Мертвого города к "живой воде": тайны КарадагаМесто особой энергии: одно из самых таинственных мест КрымаДля чего на Карадаге установили две новые метеостанции

карадаг

крым

золотые ворота

черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

карадаг, крым, отдых в крыму, туризм в крыму, золотые ворота, черное море, морской транспорт