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Морские прогулки под Золотыми воротами Карадага оказались вне закона
Морские прогулки под Золотыми воротами Карадага оказались вне закона - РИА Новости Крым, 09.08.2024
Морские прогулки под Золотыми воротами Карадага оказались вне закона
Популярные у туристов прогулки, включающие маршрут под природной аркой Золотых ворот Карадага, незаконны. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала... РИА Новости Крым, 09.08.2024
2024-08-09T07:57
2024-08-09T07:57
2024-08-09T07:57
карадаг
крым
отдых в крыму
туризм в крыму
золотые ворота
черное море
морской транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Популярные у туристов прогулки, включающие маршрут под природной аркой Золотых ворот Карадага, незаконны. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала заместитель директора по общим вопросам Карадагской научной станции им. Т. И. Вяземского – природного заповедника РАН – филиала ФИЦ "Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН" Юлия Хижняк.По ее словам, эта природная достопримечательность входит в заповедный комплекс Карадагского заповедника. Подплывать к Золотым воротам, проплывать под ними незаконно, за это туристам грозит административный протокол и штраф в размере от 4 тысяч рублей для физлица.В настоящее время, сказала Хижняк, и до конца года сотрудники заповедника устанавливают специальные буи, показывающие границы заповедной территории на расстоянии от 100 до 200 метров от береговой линии."Катера, сапы могут проходить за буями, и там можно купаться. Ближе нельзя", – сказала она.Как подчеркнула заместитель директора, с начала активного крымского курортного сезона, то есть с середины июня этого года, на нарушителей инспекторами были составлены уже более 20 протоколов."Ответственность несут в том числе и те, кто вывозят туристов в эту зону", – сказала она в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.Золотые ворота – прибрежная скала в форме арки у вулканического массива Карадаг в Крыму. Это одна из самых узнаваемых достопримечательностей Крыма. Ранее Золотые ворота назывались Шайтан-Капу, то есть Чертовы ворота. По поверью, именно здесь находился вход в преисподнюю. Первым Шайтан-Капу нарисовал поэт Александр Пушкин во время своего крымского путешествия. По современной туристической примете, если проплыть сквозь арку ворот и загадать желание, то оно сбудется.Читайте также на РИА Новости Крым:Мимо Мертвого города к "живой воде": тайны КарадагаМесто особой энергии: одно из самых таинственных мест КрымаДля чего на Карадаге установили две новые метеостанции
карадаг
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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карадаг, крым, отдых в крыму, туризм в крыму, золотые ворота, черное море, морской транспорт
Морские прогулки под Золотыми воротами Карадага оказались вне закона
Подплывать к Золотым воротам Карадага в Крыму незаконно – дирекция заповедника
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым.
Популярные у туристов прогулки, включающие маршрут под природной аркой Золотых ворот Карадага, незаконны. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым
рассказала заместитель директора по общим вопросам Карадагской научной станции им. Т. И. Вяземского – природного заповедника РАН – филиала ФИЦ "Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН" Юлия Хижняк.
По ее словам, эта природная достопримечательность входит в заповедный комплекс Карадагского заповедника. Подплывать к Золотым воротам, проплывать под ними незаконно, за это туристам грозит административный протокол и штраф в размере от 4 тысяч рублей для физлица.
В настоящее время, сказала Хижняк, и до конца года сотрудники заповедника устанавливают специальные буи, показывающие границы заповедной территории на расстоянии от 100 до 200 метров от береговой линии.
"Катера, сапы могут проходить за буями, и там можно купаться. Ближе нельзя", – сказала она.
Как подчеркнула заместитель директора, с начала активного крымского курортного сезона, то есть с середины июня этого года, на нарушителей инспекторами были составлены уже более 20 протоколов.
"Ответственность несут в том числе и те, кто вывозят туристов в эту зону", – сказала она в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым
.
"Местные жители прекрасно знают, что на этом участке прибрежной зоны проходит акватория заповедника, что высаживаться на берег там нельзя, но, тем не менее, иногда на сап-бордах причаливают", – сказала она в ходе пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента РИА Новости Крым.
Золотые ворота – прибрежная скала в форме арки у вулканического массива Карадаг в Крыму. Это одна из самых узнаваемых достопримечательностей Крыма. Ранее Золотые ворота назывались Шайтан-Капу, то есть Чертовы ворота. По поверью, именно здесь находился вход в преисподнюю. Первым Шайтан-Капу нарисовал поэт Александр Пушкин во время своего крымского путешествия. По современной туристической примете, если проплыть сквозь арку ворот и загадать желание, то оно сбудется.
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