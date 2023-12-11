https://crimea.ria.ru/20231211/dlya-chego-na-karadage-ustanovili-dve-novye-meteostantsii-1133471939.html
Для чего на Карадаге установили две новые метеостанции
Для чего на Карадаге установили две новые метеостанции - РИА Новости Крым, 11.12.2023
Для чего на Карадаге установили две новые метеостанции
На территории Карадагского природного заповедника установили две метеорологических станции, которые позволят вести наблюдения в можжевеловом и дубовом лесах. Об РИА Новости Крым, 11.12.2023
2023-12-11T19:07
2023-12-11T19:07
2023-12-11T19:07
инбюм
наука и технологии
наука в крыму: открытия и изобретения
климат
новости крыма
карадаг
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. На территории Карадагского природного заповедника установили две метеорологических станции, которые позволят вести наблюдения в можжевеловом и дубовом лесах. Об этом сообщила пресс-служба Института биологии южных морей (ИнБЮМ)."Работая по проекту на протяжении двух лет, сотрудники ИнБЮМ имени А.О. Ковалевского РАН установили на территории Карадагского природного заповедника две метеостанции, которые позволили провести наблюдение в пушистодубовых (дуб пушистый – разновидность дуба, произрастающая в Крыму – ред.) и можжевеловых лесах и получить базы данных, характеризирующие их микроклиматические параметры", - говорится в сообщении.На средства гранта, полученного из Российского научного фонда, впервые была проведена большая работа по изучению низкогорных лесных ландшафтов юго-восточного Крыма. По словам ученых, это позволит разработать решения по их сохранению в условиях изменения климата.Метеостанции, установленные в лесах, помогли впервые заняться анализом климатических условий на локальном уровне."Впервые специалистам удалось проанализировать метеорологические параметры в пушистодубовых и можжевеловых лесах Карадагского природного заповедника с периодичностью в 1 час, а также выявить суточные, сезонные и годовые различия в функционировании ландшафтов", - уточняют в пресс-службе.Была проделана большая научная работа, результатом которой стали 8 научных публикаций в отечественных и зарубежных научных журналах. В частности, ученые разработали методику использования БПЛА в мирных целях – для изучения функционирования низкогорных ландшафтов.В ИнБЮМ ранее объяснили, как изменится экосистема Черного моря после сильнейшего шторма. Стихия нанесла локальный урон в прибрежной зоне, но в целом это явление – положительное для большинства черноморских обитателей, уверяют эксперты. Рыба на какое-то время уйдет от берега и опустится на глубины, где волнение моря не ощущается. Но на объемах промыслового лова в 2023 году это никак не отразится.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем ученые из Севастополя копают ямы в бассейне реки Фатала в ГвинееГорящее Черное море и постройки на дне: подводные тайны КрымаВ Черном море поселился экзотический хищник – кому грозит опасность
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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инбюм, наука и технологии, наука в крыму: открытия и изобретения, климат, новости крыма, карадаг
Для чего на Карадаге установили две новые метеостанции
В Крыму установили две метеостанции для изучения микроклимата на склонах потухшего вулкана
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. На территории Карадагского природного заповедника установили две метеорологических станции, которые позволят вести наблюдения в можжевеловом и дубовом лесах. Об этом сообщила пресс-служба Института биологии южных морей (ИнБЮМ).
"Работая по проекту на протяжении двух лет, сотрудники ИнБЮМ имени А.О. Ковалевского РАН установили на территории Карадагского природного заповедника две метеостанции, которые позволили провести наблюдение в пушистодубовых (дуб пушистый – разновидность дуба, произрастающая в Крыму – ред.) и можжевеловых лесах и получить базы данных, характеризирующие их микроклиматические параметры", - говорится в сообщении.
На средства гранта, полученного из Российского научного фонда
, впервые была проведена большая работа по изучению низкогорных лесных ландшафтов юго-восточного Крыма. По словам ученых, это позволит разработать решения по их сохранению в условиях изменения климата.
Метеостанции, установленные в лесах, помогли впервые заняться анализом климатических условий на локальном уровне.
"Впервые специалистам удалось проанализировать метеорологические параметры в пушистодубовых и можжевеловых лесах Карадагского природного заповедника с периодичностью в 1 час, а также выявить суточные, сезонные и годовые различия в функционировании ландшафтов", - уточняют в пресс-службе.
Была проделана большая научная работа, результатом которой стали 8 научных публикаций в отечественных и зарубежных научных журналах. В частности, ученые разработали методику использования БПЛА в мирных целях – для изучения функционирования низкогорных ландшафтов.
В ИнБЮМ ранее объяснили, как изменится экосистема Черного моря
после сильнейшего шторма. Стихия нанесла локальный урон в прибрежной зоне, но в целом это явление – положительное для большинства черноморских обитателей, уверяют эксперты. Рыба на какое-то время уйдет от берега
и опустится на глубины, где волнение моря не ощущается. Но на объемах промыслового лова в 2023 году это никак не отразится.
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