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Для чего на Карадаге установили две новые метеостанции

Для чего на Карадаге установили две новые метеостанции - РИА Новости Крым, 11.12.2023

Для чего на Карадаге установили две новые метеостанции

На территории Карадагского природного заповедника установили две метеорологических станции, которые позволят вести наблюдения в можжевеловом и дубовом лесах. Об РИА Новости Крым, 11.12.2023

2023-12-11T19:07

2023-12-11T19:07

2023-12-11T19:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. На территории Карадагского природного заповедника установили две метеорологических станции, которые позволят вести наблюдения в можжевеловом и дубовом лесах. Об этом сообщила пресс-служба Института биологии южных морей (ИнБЮМ)."Работая по проекту на протяжении двух лет, сотрудники ИнБЮМ имени А.О. Ковалевского РАН установили на территории Карадагского природного заповедника две метеостанции, которые позволили провести наблюдение в пушистодубовых (дуб пушистый – разновидность дуба, произрастающая в Крыму – ред.) и можжевеловых лесах и получить базы данных, характеризирующие их микроклиматические параметры", - говорится в сообщении.На средства гранта, полученного из Российского научного фонда, впервые была проведена большая работа по изучению низкогорных лесных ландшафтов юго-восточного Крыма. По словам ученых, это позволит разработать решения по их сохранению в условиях изменения климата.Метеостанции, установленные в лесах, помогли впервые заняться анализом климатических условий на локальном уровне."Впервые специалистам удалось проанализировать метеорологические параметры в пушистодубовых и можжевеловых лесах Карадагского природного заповедника с периодичностью в 1 час, а также выявить суточные, сезонные и годовые различия в функционировании ландшафтов", - уточняют в пресс-службе.Была проделана большая научная работа, результатом которой стали 8 научных публикаций в отечественных и зарубежных научных журналах. В частности, ученые разработали методику использования БПЛА в мирных целях – для изучения функционирования низкогорных ландшафтов.В ИнБЮМ ранее объяснили, как изменится экосистема Черного моря после сильнейшего шторма. Стихия нанесла локальный урон в прибрежной зоне, но в целом это явление – положительное для большинства черноморских обитателей, уверяют эксперты. Рыба на какое-то время уйдет от берега и опустится на глубины, где волнение моря не ощущается. Но на объемах промыслового лова в 2023 году это никак не отразится.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем ученые из Севастополя копают ямы в бассейне реки Фатала в ГвинееГорящее Черное море и постройки на дне: подводные тайны КрымаВ Черном море поселился экзотический хищник – кому грозит опасность

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инбюм, наука и технологии, наука в крыму: открытия и изобретения, климат, новости крыма, карадаг