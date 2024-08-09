https://crimea.ria.ru/20240809/nelegalnye-besedki-i-domiki-dlya-otdykha-nashli-v-baydarskom-zakaznike-1139472428.html

Нелегальные беседки и домики для отдыха нашли в Байдарском заказнике

Нелегальные беседки и домики для отдыха нашли в Байдарском заказнике - РИА Новости Крым, 09.08.2024

Нелегальные беседки и домики для отдыха нашли в Байдарском заказнике

В Севастополе коммерческая организация незаконно обустроила зону отдыха с беседками и домиками на территории государственного природного заказника регионального РИА Новости Крым, 09.08.2024

2024-08-09T09:36

2024-08-09T09:36

2024-08-09T09:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе коммерческая организация незаконно обустроила зону отдыха с беседками и домиками на территории государственного природного заказника регионального значения "Байдарский". Об этом сообщает прокуратура города.Нарушения выявили во время совместной проверки с севастопольской дирекцией ООПТ и лесного хозяйства.Уточняется, что коммерсанты нарушили запрет на самовольное обустройство мест отдыха, а также сетей электро- и водоснабжения, водоотведения и иных объектов. По иску прокуратуры суд постановил исключить незаконную рекреационную деятельность и освободить землю заказника. Пока решение суда в законную силу не вступило.Морские прогулки под Золотыми воротами Карадага также оказались вне закона. Популярный у туристов маршрут входит в заповедный комплекс Карадагского заповедника. Подплывать к Золотым воротам, проплывать под ними незаконно, за это туристам грозит административный протокол и штраф в размере от 4 тысяч рублей для физлица.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил поддержать инвестпроекты по развитию туризма на ООПТМор птиц в Крыму вызвали патогены из биолаборатории СШАКругом вода: облагороженный турмаршрут на Арпатские водопады

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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