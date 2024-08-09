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Нелегальные беседки и домики для отдыха нашли в Байдарском заказнике - РИА Новости Крым, 09.08.2024
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Нелегальные беседки и домики для отдыха нашли в Байдарском заказнике
Нелегальные беседки и домики для отдыха нашли в Байдарском заказнике - РИА Новости Крым, 09.08.2024
Нелегальные беседки и домики для отдыха нашли в Байдарском заказнике
В Севастополе коммерческая организация незаконно обустроила зону отдыха с беседками и домиками на территории государственного природного заказника регионального РИА Новости Крым, 09.08.2024
2024-08-09T09:36
2024-08-09T09:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе коммерческая организация незаконно обустроила зону отдыха с беседками и домиками на территории государственного природного заказника регионального значения "Байдарский". Об этом сообщает прокуратура города.Нарушения выявили во время совместной проверки с севастопольской дирекцией ООПТ и лесного хозяйства.Уточняется, что коммерсанты нарушили запрет на самовольное обустройство мест отдыха, а также сетей электро- и водоснабжения, водоотведения и иных объектов. По иску прокуратуры суд постановил исключить незаконную рекреационную деятельность и освободить землю заказника. Пока решение суда в законную силу не вступило.Морские прогулки под Золотыми воротами Карадага также оказались вне закона. Популярный у туристов маршрут входит в заповедный комплекс Карадагского заповедника. Подплывать к Золотым воротам, проплывать под ними незаконно, за это туристам грозит административный протокол и штраф в размере от 4 тысяч рублей для физлица.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил поддержать инвестпроекты по развитию туризма на ООПТМор птиц в Крыму вызвали патогены из биолаборатории СШАКругом вода: облагороженный турмаршрут на Арпатские водопады
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крым, севастополь, новости крыма, оопт, заповедники крыма, правонарушения, прокуратура города севастополя
Нелегальные беседки и домики для отдыха нашли в Байдарском заказнике

Прокуратура: в Байдарском заказнике нашли незаконные беседки и домики для отдыха

09:36 09.08.2024
 
© РИА Новости . Олеся Печенкина / Перейти в фотобанкПриродный ландшафтный заказник регионального значения "Байдарский" в Республике Крым
Природный ландшафтный заказник регионального значения Байдарский в Республике Крым - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости . Олеся Печенкина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе коммерческая организация незаконно обустроила зону отдыха с беседками и домиками на территории государственного природного заказника регионального значения "Байдарский". Об этом сообщает прокуратура города.
Нарушения выявили во время совместной проверки с севастопольской дирекцией ООПТ и лесного хозяйства.

"Установлено, что коммерческая организация на территории заказника на нескольких участках самовольно обустроила 15 беседок для пикников, шесть сборных деревянных строений, являющихся "домиками" для круглосуточного отдыха населения, и деревянный помост", - рассказали в прокуратуре.

Уточняется, что коммерсанты нарушили запрет на самовольное обустройство мест отдыха, а также сетей электро- и водоснабжения, водоотведения и иных объектов. По иску прокуратуры суд постановил исключить незаконную рекреационную деятельность и освободить землю заказника. Пока решение суда в законную силу не вступило.
Морские прогулки под Золотыми воротами Карадага также оказались вне закона. Популярный у туристов маршрут входит в заповедный комплекс Карадагского заповедника. Подплывать к Золотым воротам, проплывать под ними незаконно, за это туристам грозит административный протокол и штраф в размере от 4 тысяч рублей для физлица.
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КрымСевастопольНовости КрымаООПТЗаповедники КрымаПравонарушенияПрокуратура города Севастополя
 
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