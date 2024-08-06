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Путин поручил поддержать инвестпроекты по развитию туризма на ООПТ
Путин поручил поддержать инвестпроекты по развитию туризма на ООПТ - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Путин поручил поддержать инвестпроекты по развитию туризма на ООПТ
Президент России Владимир Путин поручил правительству страны разработать и обеспечить реализацию программы господдержки инвестиционных проектов, направленных на РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T14:33
2024-08-06T14:33
2024-08-06T14:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству страны разработать и обеспечить реализацию программы господдержки инвестиционных проектов, направленных на привлечение частного капитала в развитие туристической инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития."Обеспечить разработку и реализацию программы государственной поддержки инвестиционных проектов по привлечению частного капитала в создание инфраструктуры туризма на особо охраняемых природных территориях", - говорится в документе.Кроме того, президент поручил разработать механизм использования туристического налога для финансирования инфраструктуры вывоза дополнительных объемов мусора, образующихся в ходе курортного сезона.В Крыму по особо охраняемым природным территориям регионального значения проходят 69 экологических экскурсионных маршрутов. Крымские ООПТ представляют большой интерес у туристов. Наиболее посещаемые территории расположены вблизи моря или проходят по горно-лесной местности. Среди них имеются пешеходные, велосипедные, автомобильные, конные и водные маршруты. На маршрутах и в местах отдыха установлены скамейки, беседки, урны, перила и пр. Обустроены удобные смотровые площадки и настилы, связанные между собой лестницами, в необходимых местах установлены мосты.Читайте также на РИА Новости Крым:Турпоток в Крым превысил 3,2 миллиона человек – АксеновНовшества на тропе Голицына в Крыму: что смогут увидеть туристыВ Крыму назвали главную проблему особо охраняемых природных территорий
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оопт, туризм, туризм в крыму, владимир путин (политик), инвестиции, россия, экономика, новости
Путин поручил поддержать инвестпроекты по развитию туризма на ООПТ
Путин поручил кабмину оказать господдержку развитию туристической инфраструктуры на ООПТ
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству страны разработать и обеспечить реализацию программы господдержки инвестиционных проектов, направленных на привлечение частного капитала в развитие туристической инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития.
"Обеспечить разработку и реализацию программы государственной поддержки инвестиционных проектов по привлечению частного капитала в создание инфраструктуры туризма на особо охраняемых природных территориях", - говорится в документе.
Российский лидер также поручил разработать требования к самой инфраструктуре туризма в этих зонах, в том числе к энергосберегающим модульным объектам размещения повышенной автономности.
Кроме того, президент поручил разработать механизм использования туристического налога для финансирования инфраструктуры вывоза дополнительных объемов мусора, образующихся в ходе курортного сезона.
В Крыму по особо охраняемым природным территориям регионального значения проходят 69 экологических экскурсионных маршрутов. Крымские ООПТ представляют большой интерес у туристов. Наиболее посещаемые территории расположены вблизи моря или проходят по горно-лесной местности. Среди них имеются пешеходные, велосипедные, автомобильные, конные и водные маршруты. На маршрутах и в местах отдыха установлены скамейки, беседки, урны, перила и пр. Обустроены удобные смотровые площадки и настилы, связанные между собой лестницами, в необходимых местах установлены мосты.
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