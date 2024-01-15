https://crimea.ria.ru/20240115/v-krymu-nazvali-glavnuyu-problemu-osobo-okhranyaemykh-prirodnykh-territoriy-1134132708.html
В Крыму назвали главную проблему особо охраняемых природных территорий
В Крыму назвали главную проблему особо охраняемых природных территорий - РИА Новости Крым, 15.01.2024
В Крыму назвали главную проблему особо охраняемых природных территорий
Лишь 1/4 часть площади Мисхорского парка – особо охраняемой природной территории – реально является парком, остальное занято домами и коммерческими объектами,... РИА Новости Крым, 15.01.2024
2024-01-15T08:21
2024-01-15T08:21
2024-01-15T08:21
ольга славгородская
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природа
заповедники крыма
общество
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Ольга Славгородская рассказала об ООПТ, расположенных на территории Крыма
Ольга Славгородская рассказала об ООПТ, расположенных на территории Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Лишь 1/4 часть площади Мисхорского парка – особо охраняемой природной территории – реально является парком, остальное занято домами и коммерческими объектами, участки под которые выделялись в украинские времена. Проблема актуальна для многих ООПТ в Крыму, и ее необходимо решать. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила министр экологии и природных ресурсов РК – главный государственный инспектор Крыма Ольга Славгородская.По словам Славгородской, в Крыму сейчас 204 особо охраняемые природные территории (ООПТ) – федерального, регионального и местного значения. На сегодняшний день все эти объекты имеют установленные границы. И это большая радость и гордость, но есть одна очень сложная проблема, отметила министр.По ее словам, многие ООПТ документально существовали и в украинские времена, и то, что ценные земли были розданы так бесхозяйственно – вопрос чести и совести тех лиц, которые принимали соответствующие управленческие решения. Однако действовать таким образом им позволяла юридическая коллизия: факт создания ООПТ и отсутствие их четких границ в натуре, на кадастровой карте, подчеркнула министр.И хотя теперь прежние ООПТ, как и новосозданные, находятся в безопасности с точки зрения возможности разбазаривания земель, вопрос, что делать с тем, что не подлежит охране, остается открытым, сказала министр."Здесь люди живут по факту 15-20 лет и не могут оформить свое жилье, потому что расположено оно в границах ООПТ. На сегодняшний день сносить дома неправильно – нужно дать людям возможность их узаконить. Нужно просто их, наверное, вычленять с территории заказников государственных", – поделилась своим видением решения проблемы Славгородская.Исключать из состава ООПТ она предлагает и другие объекты, которые с точки зрения закона, не имеют к ним отношения.В то же время, по ее мнению, необходимо продолжать работу по расширению территорий ООПТ в Крыму: "Не останавливаться на достигнутом – создавать новые".Ранее Славгородская рассказала, что минприроды Крыма в 2024 году намерено провести большую работу, которая позволит в ближайшее время создать еще как минимум три особо охраняемые природные территории на полуострове.А глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что за 2023 году федеральные заповедники в Крыму посетили около 275 тысяч человек. Читайте также на РИА Новости Крым:Есть ли жизнь в межсезонье: что происходит в заповедниках Крыма Заметки для путешественника в скетчах создает жительница Керчи
https://crimea.ria.ru/20240111/v-krymu-esche-tri-prirodnye-territorii-stanut-osobo-okhranyaemymi--1134129618.html
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ольга славгородская, минприроды крыма, оопт, крым, новости крыма, природа, заповедники крыма, общество
В Крыму назвали главную проблему особо охраняемых природных территорий
Минприроды РК: большая часть ООПТ в Крыму занята домами и кафе – проблему надо решать
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым.
Лишь 1/4 часть площади Мисхорского парка – особо охраняемой природной территории – реально является парком, остальное занято домами и коммерческими объектами, участки под которые выделялись в украинские времена. Проблема актуальна для многих ООПТ в Крыму, и ее необходимо решать. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявила министр экологии и природных ресурсов РК – главный государственный инспектор Крыма Ольга Славгородская.
По словам Славгородской, в Крыму сейчас 204 особо охраняемые природные территории (ООПТ) – федерального, регионального и местного значения. На сегодняшний день все эти объекты имеют установленные границы. И это большая радость и гордость, но есть одна очень сложная проблема, отметила министр.
"Часть созданных объектов особо охраняемых территорий не соответствует критериям ООПТ. К большому сожалению, есть сторонние землепользователи. Например, в Мисхорском парке из 32 гектаров только 8 остаются реально парком. Все остальное – индивидуальная жилая застройка, дома, кафе, это ранее выделенные (территории) – зарегистрированы были права собственности до 2014 года. Да, были суды, но не все мы их прошли", – рассказала Славгородская.
По ее словам, многие ООПТ документально существовали и в украинские времена, и то, что ценные земли были розданы так бесхозяйственно – вопрос чести и совести тех лиц, которые принимали соответствующие управленческие решения. Однако действовать таким образом им позволяла юридическая коллизия: факт создания ООПТ и отсутствие их четких границ в натуре, на кадастровой карте, подчеркнула министр.
"Потому так важно не просто создать, а устанавливать границы, чтобы это было юридически правильно оформлено с точки зрения особых условий использования данных территорий, установить режимы. Когда границ нет, это дает возможность выделять земельные участки в пользование. У нас в Крыму такая практика была в 1990 – 2000-е годы", – отметила Славгородская.
И хотя теперь прежние ООПТ, как и новосозданные, находятся в безопасности с точки зрения возможности разбазаривания земель, вопрос, что делать с тем, что не подлежит охране, остается открытым, сказала министр.
"Здесь люди живут по факту 15-20 лет и не могут оформить свое жилье, потому что расположено оно в границах ООПТ. На сегодняшний день сносить дома неправильно – нужно дать людям возможность их узаконить. Нужно просто их, наверное, вычленять с территории заказников государственных", – поделилась своим видением решения проблемы Славгородская.
Исключать из состава ООПТ она предлагает и другие объекты, которые с точки зрения закона, не имеют к ним отношения.
"Нужно бы навести порядок в этой части. В соответствии с законодательством РФ – это объекты, созданные природой. А когда берегоукрепительные сооружения, условно говоря, бетонная стена является частью ООПТ, ну, наверное, это не совсем правильно", – считает министр.
В то же время, по ее мнению, необходимо продолжать работу по расширению территорий ООПТ в Крыму: "Не останавливаться на достигнутом – создавать новые".
Ранее Славгородская рассказала
, что минприроды Крыма в 2024 году намерено провести большую работу, которая позволит в ближайшее время создать еще как минимум три особо охраняемые природные территории на полуострове.
А глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил
, что за 2023 году федеральные заповедники в Крыму посетили около 275 тысяч человек.
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