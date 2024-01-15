https://crimea.ria.ru/20240115/v-krymu-nazvali-glavnuyu-problemu-osobo-okhranyaemykh-prirodnykh-territoriy-1134132708.html

В Крыму назвали главную проблему особо охраняемых природных территорий

В Крыму назвали главную проблему особо охраняемых природных территорий - РИА Новости Крым, 15.01.2024

В Крыму назвали главную проблему особо охраняемых природных территорий

Лишь 1/4 часть площади Мисхорского парка – особо охраняемой природной территории – реально является парком, остальное занято домами и коммерческими объектами,... РИА Новости Крым, 15.01.2024

2024-01-15T08:21

2024-01-15T08:21

2024-01-15T08:21

ольга славгородская

минприроды крыма

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общество

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Ольга Славгородская рассказала об ООПТ, расположенных на территории Крыма Ольга Славгородская рассказала об ООПТ, расположенных на территории Крыма audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Лишь 1/4 часть площади Мисхорского парка – особо охраняемой природной территории – реально является парком, остальное занято домами и коммерческими объектами, участки под которые выделялись в украинские времена. Проблема актуальна для многих ООПТ в Крыму, и ее необходимо решать. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила министр экологии и природных ресурсов РК – главный государственный инспектор Крыма Ольга Славгородская.По словам Славгородской, в Крыму сейчас 204 особо охраняемые природные территории (ООПТ) – федерального, регионального и местного значения. На сегодняшний день все эти объекты имеют установленные границы. И это большая радость и гордость, но есть одна очень сложная проблема, отметила министр.По ее словам, многие ООПТ документально существовали и в украинские времена, и то, что ценные земли были розданы так бесхозяйственно – вопрос чести и совести тех лиц, которые принимали соответствующие управленческие решения. Однако действовать таким образом им позволяла юридическая коллизия: факт создания ООПТ и отсутствие их четких границ в натуре, на кадастровой карте, подчеркнула министр.И хотя теперь прежние ООПТ, как и новосозданные, находятся в безопасности с точки зрения возможности разбазаривания земель, вопрос, что делать с тем, что не подлежит охране, остается открытым, сказала министр."Здесь люди живут по факту 15-20 лет и не могут оформить свое жилье, потому что расположено оно в границах ООПТ. На сегодняшний день сносить дома неправильно – нужно дать людям возможность их узаконить. Нужно просто их, наверное, вычленять с территории заказников государственных", – поделилась своим видением решения проблемы Славгородская.Исключать из состава ООПТ она предлагает и другие объекты, которые с точки зрения закона, не имеют к ним отношения.В то же время, по ее мнению, необходимо продолжать работу по расширению территорий ООПТ в Крыму: "Не останавливаться на достигнутом – создавать новые".Ранее Славгородская рассказала, что минприроды Крыма в 2024 году намерено провести большую работу, которая позволит в ближайшее время создать еще как минимум три особо охраняемые природные территории на полуострове.А глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что за 2023 году федеральные заповедники в Крыму посетили около 275 тысяч человек. Читайте также на РИА Новости Крым:Есть ли жизнь в межсезонье: что происходит в заповедниках Крыма Заметки для путешественника в скетчах создает жительница Керчи

https://crimea.ria.ru/20240111/v-krymu-esche-tri-prirodnye-territorii-stanut-osobo-okhranyaemymi--1134129618.html

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ольга славгородская, минприроды крыма, оопт, крым, новости крыма, природа, заповедники крыма, общество