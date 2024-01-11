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Сколько человек посетили заповедники Крыма за год - РИА Новости Крым, 11.01.2024
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Сколько человек посетили заповедники Крыма за год
Сколько человек посетили заповедники Крыма за год - РИА Новости Крым, 11.01.2024
Сколько человек посетили заповедники Крыма за год
За 2023 год на территории федеральных заповедников, которые находятся в Крыму, побывали около 275 тысяч человек. Такие цифры ко Дню заповедников и национальных... РИА Новости Крым, 11.01.2024
2024-01-11T08:54
2024-01-11T08:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. За 2023 год на территории федеральных заповедников, которые находятся в Крыму, побывали около 275 тысяч человек. Такие цифры ко Дню заповедников и национальных парков России привел глава крымского парламента Владимир Константинов.Всего на на полуострове создано 204 особо охраняемых природных территории регионального значения, которые занимают более 96 тысяч гектаров. В республике пять государственных природных заповедников: Ялтинский горно-лесной, Опукский, Казантипский, Лебяжьи острова, Карадагский, а также национальный парк Крымский, перечислил в своих соцсетях председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.11 января Россия отмечает День заповедников и национальных парков. Эта дата отсчитывается ото дня, когда российским правительством в 1916 году был подписан приказ о создании первого – Баргузинского заповедника.Ранее сообщалось, что государственные природные заповедники Опукский и Казантипский будут "отдыхать" от посетителей до конца марта 2024 года.Также закрыта пещера Ялтинская, которая находится на территории Ялтинского горно-лесного заповедника и входит в ведение Объединенной дирекции заповедников. Как пояснили в "Заповедном Крыму", это делается для проведения ремонтных работ на объекте. Читайте также на РИА Новости Крым:Есть ли жизнь в межсезонье: что происходит в заповедниках КрымаЭко-тропы в Крыму: какие маршруты благоустроят в этом годуВ Севастополе построят отель в особо охраняемой природной зоне
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РИА Новости Крым
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крым, заповедники крыма, владимир константинов, сергей аксенов, природа, экология, оопт, новости крыма, юрий гоцанюк, общество
Сколько человек посетили заповедники Крыма за год

За год федеральные заповедники в Крыму посетили 275 тысяч человек - власти

08:54 11.01.2024
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСкала Золотые ворота у горы Кара-Даг в Коктебеле
Скала Золотые ворота у горы Кара-Даг в Коктебеле
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. За 2023 год на территории федеральных заповедников, которые находятся в Крыму, побывали около 275 тысяч человек. Такие цифры ко Дню заповедников и национальных парков России привел глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Крымские заповедники хорошо известны не только на полуострове, но и далеко за его пределами. Ежегодно их посещают тысячи людей. К примеру, за 2023 год федеральные заповедники, расположенные на территории республики, посетили около 275 тысяч человек", - написал он в своем Telegram-канале.
Всего на на полуострове создано 204 особо охраняемых природных территории регионального значения, которые занимают более 96 тысяч гектаров.
"Сегодня в Российской Федерации тысячи особо охраняемых природных территорий, из которых 204 находятся в нашей республике. Девять из них имеют федеральный статус, 194 – региональный, одна – местный. По территориям ООПТ регионального значения проходит около 70 туристических маршрутов. Благодарю всех, кто вносит вклад в защиту и сохранение уникальной крымской природы. Это наше общее богатство", - написал глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале в четверг утром.
В республике пять государственных природных заповедников: Ялтинский горно-лесной, Опукский, Казантипский, Лебяжьи острова, Карадагский, а также национальный парк Крымский, перечислил в своих соцсетях председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.
"С 2017 создано девять новых ООПТ регионального значения, в результате их площадь увеличилась почти на 300 тысяч га и в целом составила около миллиона гектаров", - уточнил он.
11 января Россия отмечает День заповедников и национальных парков. Эта дата отсчитывается ото дня, когда российским правительством в 1916 году был подписан приказ о создании первого – Баргузинского заповедника.
Ранее сообщалось, что государственные природные заповедники Опукский и Казантипский будут "отдыхать" от посетителей до конца марта 2024 года.
Также закрыта пещера Ялтинская, которая находится на территории Ялтинского горно-лесного заповедника и входит в ведение Объединенной дирекции заповедников. Как пояснили в "Заповедном Крыму", это делается для проведения ремонтных работ на объекте.
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КрымЗаповедники КрымаВладимир КонстантиновСергей АксеновПриродаЭкологияООПТНовости КрымаЮрий ГоцанюкОбщество
 
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