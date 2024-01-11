https://crimea.ria.ru/20240111/skolko-chelovek-posetili-zapovedniki-kryma-za-god-1134107456.html

Сколько человек посетили заповедники Крыма за год

Сколько человек посетили заповедники Крыма за год - РИА Новости Крым, 11.01.2024

Сколько человек посетили заповедники Крыма за год

За 2023 год на территории федеральных заповедников, которые находятся в Крыму, побывали около 275 тысяч человек. Такие цифры ко Дню заповедников и национальных... РИА Новости Крым, 11.01.2024

2024-01-11T08:54

2024-01-11T08:54

2024-01-11T08:54

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владимир константинов

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юрий гоцанюк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. За 2023 год на территории федеральных заповедников, которые находятся в Крыму, побывали около 275 тысяч человек. Такие цифры ко Дню заповедников и национальных парков России привел глава крымского парламента Владимир Константинов.Всего на на полуострове создано 204 особо охраняемых природных территории регионального значения, которые занимают более 96 тысяч гектаров. В республике пять государственных природных заповедников: Ялтинский горно-лесной, Опукский, Казантипский, Лебяжьи острова, Карадагский, а также национальный парк Крымский, перечислил в своих соцсетях председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.11 января Россия отмечает День заповедников и национальных парков. Эта дата отсчитывается ото дня, когда российским правительством в 1916 году был подписан приказ о создании первого – Баргузинского заповедника.Ранее сообщалось, что государственные природные заповедники Опукский и Казантипский будут "отдыхать" от посетителей до конца марта 2024 года.Также закрыта пещера Ялтинская, которая находится на территории Ялтинского горно-лесного заповедника и входит в ведение Объединенной дирекции заповедников. Как пояснили в "Заповедном Крыму", это делается для проведения ремонтных работ на объекте. Читайте также на РИА Новости Крым:Есть ли жизнь в межсезонье: что происходит в заповедниках КрымаЭко-тропы в Крыму: какие маршруты благоустроят в этом годуВ Севастополе построят отель в особо охраняемой природной зоне

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, заповедники крыма, владимир константинов, сергей аксенов, природа, экология, оопт, новости крыма, юрий гоцанюк, общество