https://crimea.ria.ru/20240111/lyudi-lesa-kto-berezhet-natsionalnoe-dostoyanie-v-gorakh-nad-yaltoy-1134055187.html

Люди леса: кто бережет национальное достояние в горах над Ялтой

Люди леса: кто бережет национальное достояние в горах над Ялтой - РИА Новости Крым, 11.01.2024

Люди леса: кто бережет национальное достояние в горах над Ялтой

11 января Россия отмечает День заповедников и национальных парков. Эта дата отсчитывается от дня, когда российским правительством в 1916 году был подписан... РИА Новости Крым, 11.01.2024

2024-01-11T06:45

2024-01-11T06:45

2024-01-11T06:45

фотоленты

фгбу "заповедный крым"

общество

экология

ялта

заповедники крыма

крым

оопт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/02/1131788936_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_3cbdd90faad33c184bdb316f7fb097c7.jpg

11 января Россия отмечает День заповедников и национальных парков. Эта дата отсчитывается от дня, когда российским правительством в 1916 году был подписан приказ о создании первого – Баргузинского заповедника.В настоящее время в России существует около 20,5 тысяч особо охраняемых природных территорий различных уровней и категорий, в Крыму таких – более 200.Ялтинский горно-лесной заповедник – старейший из них. Первое лесоустройство в границах современного заповедника в горах на Южном берегу было организовано в 1843 году.На благо леса и его обитателей как национального достояния государства и его граждан трудятся люди, которые занимаются охраной лесов, их изучением и экологическим просвещением населения. Лесники, мастера леса, инспекторы государственной лесной охраны первыми встают на пути и лесных пожаров, и браконьеров, и, как в случае с Ялтинским горно-лесным заповедником, туристов, сбивающихся с экологических троп или оставляющими за собой мусор.Вглядитесь в лица этих суровых и веселых парней, настоящих мужчин. Это те люди, которые день за днем делают так, чтобы природа жила.

https://crimea.ria.ru/20231220/redkoe-yavlenie-v-yaltinskom-zapovednike-prosnulsya-sukhoy-vodopad-1133689255.html

ялта

заповедники крыма

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фгбу "заповедный крым", общество, экология, ялта, заповедники крыма, крым, оопт