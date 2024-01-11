Люди леса: кто бережет национальное достояние в горах над Ялтой

Сотрудники Ялтинского заповедника спасают лес от пожаров и нерадивых туристов
Сергей Полятыкин работает в заповеднике 7 лет, три года из них – мастером леса.
"Если работа нравится, то работать не сложно. Самое трудное -- ночные выезды. Возгорания, как правило, случаются в три-четыре часа утра. Нужно верно определить место возгорания, правильно поставить технику. И сделать так, чтобы никто из коллег не пострадал".
Сергей Полятыкин работает в заповеднике 7 лет, три года из них – мастером леса.
"Если работа нравится, то работать не сложно. Самое трудное -- ночные выезды. Возгорания, как правило, случаются в три-четыре часа утра. Нужно верно определить место возгорания, правильно поставить технику. И сделать так, чтобы никто из коллег не пострадал".
Евгений Горшков пришел в лесники из экспедиторов.
"Интересная работа, на природе. Здесь коллектив лучше и порядки хорошие, как в армии, люди все ответственные: все четко знают свои обязанности".
Евгений Горшков пришел в лесники из экспедиторов.
"Интересная работа, на природе. Здесь коллектив лучше и порядки хорошие, как в армии, люди все ответственные: все четко знают свои обязанности".
Сергей Светлов много лет служил в МЧС водителем. А когда вышел на пенсию, продолжил дело борьбы с огнем на лесной пожарной станции. Здесь он тоже водит пожарный автомобиль.
Сергей Светлов много лет служил в МЧС водителем. А когда вышел на пенсию, продолжил дело борьбы с огнем на лесной пожарной станции. Здесь он тоже водит пожарный автомобиль.
Андриан Чалобян в заповедной системе – с 2009 года. Сейчас трудится в должности госинспектора в области охраны окружающей среды.
"Моя работа – это возможность быть на природе больше – этим и нравится. И мне за это еще и платят", – улыбается Андриан.
Андриан Чалобян в заповедной системе – с 2009 года. Сейчас трудится в должности госинспектора в области охраны окружающей среды.
"Моя работа – это возможность быть на природе больше – этим и нравится. И мне за это еще и платят", – улыбается Андриан.
Алексей Бенда стоит на страже леса с сентября прошлого года. А до этого был на СВО.
"На мне бронежилет второго класса защиты. Он больше для видимости, чтобы туристы серьезнее нас воспринимали. Ведь многие до сих пор не принимают статуса заповедника".
Алексей Бенда стоит на страже леса с сентября прошлого года. А до этого был на СВО.
"На мне бронежилет второго класса защиты. Он больше для видимости, чтобы туристы серьезнее нас воспринимали. Ведь многие до сих пор не принимают статуса заповедника".
Анатолий Богданов раньше приходил на помощь лесникам в самый сложный летний сезон. А теперь это его постоянная работа.
"Самое сложное – пожаротушение, все остальное можно пережить".
Анатолий Богданов раньше приходил на помощь лесникам в самый сложный летний сезон. А теперь это его постоянная работа.
"Самое сложное – пожаротушение, все остальное можно пережить".
"Рабочий кабинет" Михаила Зори с 2000 года – лес.
"Работа сложная, но мне нравится. Коллектив и начальство у нас хорошие. Оснащение стало лучше, это очень помогает".
"Рабочий кабинет" Михаила Зори с 2000 года – лес.
"Работа сложная, но мне нравится. Коллектив и начальство у нас хорошие. Оснащение стало лучше, это очень помогает".
Сергей Полятыкин работает в заповеднике 7 лет, три года из них – мастером леса.
"Если работа нравится, то работать не сложно. Самое трудное -- ночные выезды. Возгорания, как правило, случаются в три-четыре часа утра. Нужно верно определить место возгорания, правильно поставить технику. И сделать так, чтобы никто из коллег не пострадал".
Евгений Горшков пришел в лесники из экспедиторов.
"Интересная работа, на природе. Здесь коллектив лучше и порядки хорошие, как в армии, люди все ответственные: все четко знают свои обязанности".
Сергей Светлов много лет служил в МЧС водителем. А когда вышел на пенсию, продолжил дело борьбы с огнем на лесной пожарной станции. Здесь он тоже водит пожарный автомобиль.
Андриан Чалобян в заповедной системе – с 2009 года. Сейчас трудится в должности госинспектора в области охраны окружающей среды.
"Моя работа – это возможность быть на природе больше – этим и нравится. И мне за это еще и платят", – улыбается Андриан.
Алексей Бенда стоит на страже леса с сентября прошлого года. А до этого был на СВО.
"На мне бронежилет второго класса защиты. Он больше для видимости, чтобы туристы серьезнее нас воспринимали. Ведь многие до сих пор не принимают статуса заповедника".
Анатолий Богданов раньше приходил на помощь лесникам в самый сложный летний сезон. А теперь это его постоянная работа.
"Самое сложное – пожаротушение, все остальное можно пережить".
"Рабочий кабинет" Михаила Зори с 2000 года – лес.
"Работа сложная, но мне нравится. Коллектив и начальство у нас хорошие. Оснащение стало лучше, это очень помогает".