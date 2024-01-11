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Люди леса: кто бережет национальное достояние в горах над Ялтой - РИА Новости Крым, 11.01.2024
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Люди леса: кто бережет национальное достояние в горах над Ялтой
Люди леса: кто бережет национальное достояние в горах над Ялтой - РИА Новости Крым, 11.01.2024
Люди леса: кто бережет национальное достояние в горах над Ялтой
11 января Россия отмечает День заповедников и национальных парков. Эта дата отсчитывается от дня, когда российским правительством в 1916 году был подписан... РИА Новости Крым, 11.01.2024
2024-01-11T06:45
2024-01-11T06:45
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11 января Россия отмечает День заповедников и национальных парков. Эта дата отсчитывается от дня, когда российским правительством в 1916 году был подписан приказ о создании первого – Баргузинского заповедника.В настоящее время в России существует около 20,5 тысяч особо охраняемых природных территорий различных уровней и категорий, в Крыму таких – более 200.Ялтинский горно-лесной заповедник – старейший из них. Первое лесоустройство в границах современного заповедника в горах на Южном берегу было организовано в 1843 году.На благо леса и его обитателей как национального достояния государства и его граждан трудятся люди, которые занимаются охраной лесов, их изучением и экологическим просвещением населения. Лесники, мастера леса, инспекторы государственной лесной охраны первыми встают на пути и лесных пожаров, и браконьеров, и, как в случае с Ялтинским горно-лесным заповедником, туристов, сбивающихся с экологических троп или оставляющими за собой мусор.Вглядитесь в лица этих суровых и веселых парней, настоящих мужчин. Это те люди, которые день за днем делают так, чтобы природа жила.
https://crimea.ria.ru/20231220/redkoe-yavlenie-v-yaltinskom-zapovednike-prosnulsya-sukhoy-vodopad-1133689255.html
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фгбу "заповедный крым", общество, экология, ялта, заповедники крыма, крым, оопт
Люди леса: кто бережет национальное достояние в горах над Ялтой

Сотрудники Ялтинского заповедника спасают лес от пожаров и нерадивых туристов

06:45 11.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСеребряная беседка. Гора Ай-Петри. Ялта
Серебряная беседка. Гора Ай-Петри. Ялта - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
11 января Россия отмечает День заповедников и национальных парков. Эта дата отсчитывается от дня, когда российским правительством в 1916 году был подписан приказ о создании первого – Баргузинского заповедника.
В настоящее время в России существует около 20,5 тысяч особо охраняемых природных территорий различных уровней и категорий, в Крыму таких – более 200.
Ялтинский горно-лесной заповедник – старейший из них. Первое лесоустройство в границах современного заповедника в горах на Южном берегу было организовано в 1843 году.
На благо леса и его обитателей как национального достояния государства и его граждан трудятся люди, которые занимаются охраной лесов, их изучением и экологическим просвещением населения. Лесники, мастера леса, инспекторы государственной лесной охраны первыми встают на пути и лесных пожаров, и браконьеров, и, как в случае с Ялтинским горно-лесным заповедником, туристов, сбивающихся с экологических троп или оставляющими за собой мусор.
Вглядитесь в лица этих суровых и веселых парней, настоящих мужчин. Это те люди, которые день за днем делают так, чтобы природа жила.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Сергей Полятыкин работает в заповеднике 7 лет, три года из них – мастером леса.

"Если работа нравится, то работать не сложно. Самое трудное -- ночные выезды. Возгорания, как правило, случаются в три-четыре часа утра. Нужно верно определить место возгорания, правильно поставить технику. И сделать так, чтобы никто из коллег не пострадал".

Заповедник
1 из 7

Сергей Полятыкин работает в заповеднике 7 лет, три года из них – мастером леса.

"Если работа нравится, то работать не сложно. Самое трудное -- ночные выезды. Возгорания, как правило, случаются в три-четыре часа утра. Нужно верно определить место возгорания, правильно поставить технику. И сделать так, чтобы никто из коллег не пострадал".

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Евгений Горшков пришел в лесники из экспедиторов.

"Интересная работа, на природе. Здесь коллектив лучше и порядки хорошие, как в армии, люди все ответственные: все четко знают свои обязанности".

Заповедник
2 из 7

Евгений Горшков пришел в лесники из экспедиторов.

"Интересная работа, на природе. Здесь коллектив лучше и порядки хорошие, как в армии, люди все ответственные: все четко знают свои обязанности".

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Сергей Светлов много лет служил в МЧС водителем. А когда вышел на пенсию, продолжил дело борьбы с огнем на лесной пожарной станции. Здесь он тоже водит пожарный автомобиль.

Заповедник
3 из 7

Сергей Светлов много лет служил в МЧС водителем. А когда вышел на пенсию, продолжил дело борьбы с огнем на лесной пожарной станции. Здесь он тоже водит пожарный автомобиль.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Андриан Чалобян в заповедной системе – с 2009 года. Сейчас трудится в должности госинспектора в области охраны окружающей среды.

"Моя работа это возможность быть на природе больше – этим и нравится. И мне за это еще и платят", улыбается Андриан.

Заповедник
4 из 7

Андриан Чалобян в заповедной системе – с 2009 года. Сейчас трудится в должности госинспектора в области охраны окружающей среды.

"Моя работа это возможность быть на природе больше – этим и нравится. И мне за это еще и платят", улыбается Андриан.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Алексей Бенда стоит на страже леса с сентября прошлого года. А до этого был на СВО.

"На мне бронежилет второго класса защиты. Он больше для видимости, чтобы туристы серьезнее нас воспринимали. Ведь многие до сих пор не принимают статуса заповедника".

Заповедник
5 из 7

Алексей Бенда стоит на страже леса с сентября прошлого года. А до этого был на СВО.

"На мне бронежилет второго класса защиты. Он больше для видимости, чтобы туристы серьезнее нас воспринимали. Ведь многие до сих пор не принимают статуса заповедника".

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Анатолий Богданов раньше приходил на помощь лесникам в самый сложный летний сезон. А теперь это его постоянная работа.

"Самое сложное – пожаротушение, все остальное можно пережить".

Заповедник
6 из 7

Анатолий Богданов раньше приходил на помощь лесникам в самый сложный летний сезон. А теперь это его постоянная работа.

"Самое сложное – пожаротушение, все остальное можно пережить".

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

"Рабочий кабинет" Михаила Зори с 2000 года – лес.

"Работа сложная, но мне нравится. Коллектив и начальство у нас хорошие. Оснащение стало лучше, это очень помогает".

Заповедник
7 из 7

"Рабочий кабинет" Михаила Зори с 2000 года – лес.

"Работа сложная, но мне нравится. Коллектив и начальство у нас хорошие. Оснащение стало лучше, это очень помогает".

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 7

Сергей Полятыкин работает в заповеднике 7 лет, три года из них – мастером леса.

"Если работа нравится, то работать не сложно. Самое трудное -- ночные выезды. Возгорания, как правило, случаются в три-четыре часа утра. Нужно верно определить место возгорания, правильно поставить технику. И сделать так, чтобы никто из коллег не пострадал".

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 7

Евгений Горшков пришел в лесники из экспедиторов.

"Интересная работа, на природе. Здесь коллектив лучше и порядки хорошие, как в армии, люди все ответственные: все четко знают свои обязанности".

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 7

Сергей Светлов много лет служил в МЧС водителем. А когда вышел на пенсию, продолжил дело борьбы с огнем на лесной пожарной станции. Здесь он тоже водит пожарный автомобиль.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 7

Андриан Чалобян в заповедной системе – с 2009 года. Сейчас трудится в должности госинспектора в области охраны окружающей среды.

"Моя работа это возможность быть на природе больше – этим и нравится. И мне за это еще и платят", улыбается Андриан.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 7

Алексей Бенда стоит на страже леса с сентября прошлого года. А до этого был на СВО.

"На мне бронежилет второго класса защиты. Он больше для видимости, чтобы туристы серьезнее нас воспринимали. Ведь многие до сих пор не принимают статуса заповедника".

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 7

Анатолий Богданов раньше приходил на помощь лесникам в самый сложный летний сезон. А теперь это его постоянная работа.

"Самое сложное – пожаротушение, все остальное можно пережить".

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 7

"Рабочий кабинет" Михаила Зори с 2000 года – лес.

"Работа сложная, но мне нравится. Коллектив и начальство у нас хорошие. Оснащение стало лучше, это очень помогает".

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
В Ялтинском заповеднике проснулся сухой водопад
20 декабря 2023, 18:37Эксклюзивы РИА Новости Крым
Редкое явление: в Ялтинском заповеднике проснулся "сухой" водопад
 
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