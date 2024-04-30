https://crimea.ria.ru/20240430/glavnoe-za-den-30-aprelya--1136963951.html

Главное за день: 30 апреля

Главное за день: 30 апреля - РИА Новости Крым, 30.04.2024

Главное за день: 30 апреля

ВСУ атаковали Крым ракетами ATACMS. Минобороны сообщило о наступлении армии России в зоне СВО. В США заявили о росте влияния России в Африке. Страшные пожары в... РИА Новости Крым, 30.04.2024

2024-04-30T22:01

2024-04-30T22:01

2024-04-30T22:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали Крым ракетами ATACMS. Минобороны сообщило о наступлении армии России в зоне СВО. В США заявили о росте влияния России в Африке. Страшные пожары в Сибири - людей эвакуируют. В курортном Сочи в реку попали сточные воды. В Севастополе осудят отца за издевательства над дочерью. В Судаке в этом году достроят новый ФОК. В Феодосии стартует необычный проект в галерее Айвазовского.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ВСУ атаковали Крым ракетами ATACMSГлава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что над Крымом ночью были сбиты ракеты ATACMS. Причем после их уничтожения в воздухе в Симферопольском районе по земле рассыпались суббоеприпасы, которые не сдетонировали и представляют опасность. В Госдуме допустили новые атаки ВСУ на Крым с использованием ракет ATACMS, предоставленных США. Также в этот день в результате атаки дронов и обстрелов со стороны ВСУ в Курской области погибли мужчина и женщина. Еще двое человек ранены. Наступление армии России в зоне СВОПодразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю на территории ДНР, а подразделения группировки войск "Запад", "Восток" и "Центр" заняли более выгодные рубежи и улучшили тактическое положение. Об этом сообщили в Минобороны России. За сутки ВС РФ уничтожили на разных направлениях почти тысячу украинских боевиков. Также российские летчики, ракетчики и артиллеристы за сутки, помимо живой силы и техники противника, ликвидировали на территории, подконтрольной Киеву, ангар для сборки легкомоторных ударных беспилотников самолетного типа и военные склады. Зеленский продолжает критиковать НАТО, которое мало помогает, делая это, по мнению руководителя экспертного совета Фонда стратегического развития Игоря Шатрова с единственной целью. Тем временем в НАТО официально причину утраты доверия к себе со стороны Украины объяснили иначе. В США заявили о росте влияния России в АфрикеСША теряют позиции в Африке, в то время как Россия укрепляет здесь свое влияние, стремясь к уровню, который когда-то имел СССР. К такому выводу приходят американские аналитики.По мнению военного эксперта Джереми Кузмарова, влияние Соединенных Штатов в Африке начинает теперь уже стремительно ослабевать, наглядно свидетельствуют недавние события в Нигере и Чаде, а именно подготовка вывода оттуда американского контингента по желанию стран. Еще два эксперта приводят свои доводы относительно того, почему так происходит и как следует вести себя США.Страшные пожары в Сибири - людей эвакуируютПесчаная буря в Иркутске вызывала пожары, а сильнейший ветер в Улан-Уде в Бурятии привел к перебоям в электроснабжении и массовому возгоранию домов в частном секторе – местные власти сообщили об эвакуации жителей.Как сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, "в связи со стихией, отмечаются нарушения электроснабжения, возгорания в частном секторе, повреждения заборов, кровель, рекламных щитов, коммуникаций, остановок, деревьев".Позже в МЧС России сообщили, что огонь охватил 3 000 квадратных метров."В Улан-Удэ горят дома и надворные постройки на общей площади. На месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России", – сообщили в ведомстве.В Иркутске в этот день также борются с пожарами, которые возникли в разных районах из-за песчаной бури и обрыва проводов. В курортном Сочи в реку попали сточные водыЗагрязнение реки Западный Дагомыс в Сочи, которые расследует прокуратура, произошло из-за разрушения трубопровода сточных вод, его оперативно восстановили, сообщили в МУП Сочи "Водоканал"."Вследствие вымывания основания из-под трубопровода очищенных сточных вод произошло его разрушение", – рассказали в учреждении. В Севастополе мужчину осудят за издевательства над маленькой дочерьюПеред судом предстанет 48-летний житель Севастополя, который длительное время издевался над своей несовершеннолетней дочерью. Об этом сообщили в УМВД по городу.Как рассказали правоохранители, мужчина является безработным, еду он покупает на деньги, которые ему высылает брат. При этом малолетнюю дочь свою он морит голодом, избивает, запугивает, унижает, не пуская то в школу, то домой ночевать. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, его ждет суд. В Судаке в этом году достроят новый ФОК ФОК в Судаке достроят к концу текущего года. Об этом сообщили в Минстрое Крыма. По данным ведомства, строительная готовность нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Судаке достигла уже 30%."На данном этапе специалисты приступили к армированию колонн второго этажа", – сообщили в министерстве. В картинной галерее Айвазовского в Крыму стартует музыкальный проектВ Феодосийской картинной галерее им. И.К. Айвазовского, которую недавно открыли после реставрации, впервые в современной истории в рамках нового проекта сыграет оркестр. "В доме Айвазовского сразу была предусмотрена сцена, и на этой сцене играли многие известные актеры, в том числе Малого театра, и выступали многие известные музыканты, в том числе Венявский, Спендиаров, Рубинштейн. И нам хочется возродить эту культурную традицию дома Айвазовского – музыкальную", – поделилась директор галереи.Также она рассказала, какие музыканты согласились воплотить идею в жизнь.

https://crimea.ria.ru/20240430/nato-na-lune-v-pentagone-otsenili-shansy-militarizovat-sputnik-zemli-1136964258.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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