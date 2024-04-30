https://crimea.ria.ru/20240430/novyy-fok-v-sudake--nazvana-data-okonchaniya-stroitelstva-1136947876.html

Новый ФОК в Судаке – названа дата окончания строительства

Новый ФОК в Судаке – названа дата окончания строительства - РИА Новости Крым, 30.04.2024

Новый ФОК в Судаке – названа дата окончания строительства

Строительная готовность нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Судаке достигла 30%, сообщает минстрой Крыма. РИА Новости Крым, 30.04.2024

2024-04-30T07:43

2024-04-30T07:43

2024-04-30T07:43

судак

нацпроекты в крыму

крым

спорт

демография

общество

министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1c/1136113237_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_98f692295b2f02f9b958129283b50ff2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. Строительная готовность нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Судаке достигла 30%, сообщает минстрой Крыма.Как уточнили в профильном ведомстве, речь идет о комплексе, который расположен на улице Коммунальной. На его строительство в рамках реализации национального проекта "Демография" предусмотрено 341,7 млн рублей. Ввод готового объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2024 года.Новый физкультурно-оздоровительный комплекс с центром фиджитал-спортатакже строится в симферопольском селе Перово, этот объект также планируют достроить в текущем году. Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму появятся новые спортивные объекты – ТорубароваДворец водных видов спорта в Симферополе обещают открыть в следующем годуВ Севастополе появится два новых детсада и спортивный комплекс

судак

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

судак, крым, спорт, демография, общество, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк), новости крыма