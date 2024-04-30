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Новый ФОК в Судаке – названа дата окончания строительства
Новый ФОК в Судаке – названа дата окончания строительства - РИА Новости Крым, 30.04.2024
Новый ФОК в Судаке – названа дата окончания строительства
Строительная готовность нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Судаке достигла 30%, сообщает минстрой Крыма. РИА Новости Крым, 30.04.2024
2024-04-30T07:43
2024-04-30T07:43
2024-04-30T07:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. Строительная готовность нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Судаке достигла 30%, сообщает минстрой Крыма.Как уточнили в профильном ведомстве, речь идет о комплексе, который расположен на улице Коммунальной. На его строительство в рамках реализации национального проекта "Демография" предусмотрено 341,7 млн рублей. Ввод готового объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2024 года.Новый физкультурно-оздоровительный комплекс с центром фиджитал-спортатакже строится в симферопольском селе Перово, этот объект также планируют достроить в текущем году. Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму появятся новые спортивные объекты – ТорубароваДворец водных видов спорта в Симферополе обещают открыть в следующем годуВ Севастополе появится два новых детсада и спортивный комплекс
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судак, крым, спорт, демография, общество, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк), новости крыма
Новый ФОК в Судаке – названа дата окончания строительства
Новый спортивный комплекс в Судаке достроят к концу текущего года - минстрой Крыма