https://crimea.ria.ru/20240501/dlinnye-vykhodnye-i-dorogoe-shampanskoe-chto-zhdet-rossiyan-v-mae-1136904821.html

Длинные выходные и дорогое шампанское: что ждет россиян в мае

Длинные выходные и дорогое шампанское: что ждет россиян в мае - РИА Новости Крым, 01.05.2024

Длинные выходные и дорогое шампанское: что ждет россиян в мае

В мае некоторые категории пенсионеров получат прибавку к выплатам, россияне бесплатно смогут перебрасывать до 30 млн рублей между своими счетами в разных... РИА Новости Крым, 01.05.2024

2024-05-01T07:14

2024-05-01T07:14

2024-05-01T07:14

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алкоголь

акциз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. В мае некоторые категории пенсионеров получат прибавку к выплатам, россияне бесплатно смогут перебрасывать до 30 млн рублей между своими счетами в разных банках, трудящихся ждут длинные выходные, но если в планах отмечать праздник под бокал отечественного шампанского - теперь это выйдет дороже.Главные законодательные новшества последнего весеннего месяца – в подборке РИА Новости Крым.Социальный фондТрадиционно каждый новый месяц гарантирует прибавку к пенсии тем, кто достиг 80-летия. Отметившим этот юбилей в апреле, в мае прибавят 100% фиксированной выплаты - 8134, 88 рубля. Аналогичное повышение ждет россиян, получивших первую группу инвалидности. Эти доплаты оформят автоматически, заявлений не нужно.Кроме того, с 1 мая пенсии пересчитают гражданским летчикам и шахтерам. По закону размер выплат этим двум категориям пенсионеров корректируют четыре раза в год - 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. Размер доплаты зависит от среднемесячного заработка и стажа.Кроме того, ко Дню Победы все участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат единовременную федеральную выплату - по 10 тысяч рублей.Еще одно майское новшество касается клиентов негосударственных пенсионных фондов: ЦБ ввел обязательный 14-дневный "период охлаждения" для таких фондов. Это значит, в течение двух недель после заключения договора клиенты будут вправе передумать и при этом ничего не потеряют. Кроме того, фонды теперь будут обязаны отражать на пенсионном счете результаты инвестирования средств клиента.Банковский секторХорошая новость для тех, у кого есть 30 миллионов рублей. Теперь перевести такую сумму по СБП между своим счетами в разных банках можно без комиссии. Тем, у кого столько нет, тоже хорошо - комиссии отменяются для всех таких переводов до указанной суммы.Важно! Правило не действует в банковских кассах и при переводах по номеру карты: в этих случаях по-прежнему придется рассчитываться по внутрибанковским тарифам.При этом ежемесячный размер перевода без комиссии от одного человека не меняется — 100 тысяч рублей в месяц. Комиссия сверх этой суммы также не изменится: 0,5% от суммы перевода, но не больше 1,5 тысяч рублей.И еще одна важная рекомендация ЦБ: банки и микрофинансовые организации должны отказаться от платы за изменение условий кредитного договора. Например, теперь клиенту нельзя "продать" сниженную ставку по кредиту или изменение размера и графика платежа.Налоговые декларацииВажное напоминание от налоговой: период подачи декларации 3-НДФЛ завершается 2 мая. Это обязательно для всех, кто в прошлом году получил доходы от продажи недвижимости, сдачи жилья в аренду без оформления самозанятости, а также получал дорогие подарки не от близких родственников, выигрывал в лотерею, казино или в рекламных кампаниях.После сдачи декларации налоговики рассчитывают налог, который придется заплатить до 15 июля. В этой же декларации можно заявить налоговые вычеты.Газ для садоводовПравительство расширило программу бесплатной газификации на садоводческие товарищества (СНТ). В рамках программы сети бесплатно доведут до границ участков на территориях СНТ, расположенных в границах газифицированных населенных пунктов. Для подключения домовладение и земельный участок должны быть оформлены в собственность. Заявку о подключении сможет подать собственник или председатель СНТ, однако решение о догазификации должно быть принято на общем собрании садоводов.Алкоголь, молочка, БАДыС 1 мая в России снижается размер акциза на игристые вина, включая российское шампанское - до 119 рублей за литр, на ликерное вино — до 141 рубля. Но есть подвох: снижение произошло по отношению к размеру акцизов, определенных ранее для ликерных вин в 643 рубля, для игристых и шампанского - в 141 рубля. Такие ставки планировали ввести с 1 мая, а потом скорректировали планы.Фактически акциз в отношении крепленых вин и отечественного шампанского с 1 мая существенно вырастет по сравнению с действующим до этой даты, однако менее, чем было запланировано. Винопроизводители уже предупредили ритейлеров о повышении закупочных цены от 7 до 35%.Еще с полок магазинов может исчезнуть некоторая молочная продукция. Законодатель обязал магазины закупить оборудование, настроить его для проверки продукции в системе "Честный знак" и следить, соответствует ли товар требуемым качествам. Те позиции, которые не пройдут отбор системой невозможно будет внести в чек. Так потребителя защищают от просрочки.Кроме того, в системе "Честный знак" с 1 числа оказываются биологически активные добавки к пище и антисептики - все они также должны иметь маркировку для безопасности потребителя.И другие изменения……для абитуриентов: 1 мая вступают в силу поправки в закон "Об образовании". Теперь каждый абитуриент сможет заключить только один договор, только на одну специальность и только в один вуз, зато - в любом регионе без привязки к месту жительства. И еще: максимальный срок отработки ограничат пятью годами. Минимальный не меняется - три года.…для фермеров: с 3 мая в России введут штрафы за несоблюдение требований при хранении, транспортировке, обработке, переработке, реализации навоза и помета. Должностные лица за нарушение заплатят от 30 до 40 тысяч, ИП – от 50 до 60 тысяч, юрлица – от 250 до 350 тысяч рублей. Штрафы за повторное нарушение будут больше...для трудящихся: текущая и следующая рабочие недели - короткие. После четырех первомайских выходных выходим на работу 2 числа. Череда длинных майских праздников продолжится с 9 по 12 мая включительно - в эти дни вся страна отметит годовщину Победы в Великой Отечественной войне. У крымчан дополнительный бонус - выходной 6 мая – по случаю Пасхи, которая отмечается накануне. Читайте также на РИА Новости Крым:Россиян обяжут страховать жилье от ЧС – когда примут законВ России создадут Единый реестр адвокатовПутин подписал закон об уточнении системы оплаты сверхурочной работы

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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