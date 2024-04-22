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Акциз на российские игристые вина снизят с 1 мая – Путин подписал закон - РИА Новости Крым, 22.04.2024
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Акциз на российские игристые вина снизят с 1 мая – Путин подписал закон
Акциз на российские игристые вина снизят с 1 мая – Путин подписал закон - РИА Новости Крым, 22.04.2024
Акциз на российские игристые вина снизят с 1 мая – Путин подписал закон
С 1 мая ставки акцизов на произведенные в России игристые вина будут снижены до 119 рублей за литр. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин,... РИА Новости Крым, 22.04.2024
2024-04-22T18:38
2024-04-22T18:38
владимир путин (политик)
новости
россия
виноделие
акциз
игристые вина
совет федерации
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. С 1 мая ставки акцизов на произведенные в России игристые вина будут снижены до 119 рублей за литр. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.17 апреля Совфед России ободрил инициативу по снижению акциза на отечественные игристые вина и российское шампанское.Согласно тексту документа, с 1 мая 2024 года ставки акциза на игристые вина, включая российское шампанское, будут снижены со 141 рубля до 119 рублей за литр. На 2025 год ставки устанавливаются в размере 124 рубля, на 2026 год – 129 рублей.А в качестве единицы измерения налоговой базы в отношении крепленого вина и крепленого вина наливом устанавливается 1 литр такой продукции вместо 1 литра безводного этилового спирта, содержащегося в товаре. Таким образом, ставка акциза на крепленые или ликерные вина, крепленые вина наливом с 1 мая по 31 декабря 2024 года составит 141 рубль за литр, в 2025 году – 147 рублей, в 2026 году – 153 рубля.Кроме того, на российских производителей крепленых и ликерных вин не будет распространяться обязанность уплаты авансового платежа по акцизу. Вводится повышенный налоговый вычет сумм акциза в случае использования виноматериалов, произведенных до момента признания их подакцизным товаром.Также вносятся изменения, позволяющие сохранить на текущем уровне эффективную ставку акциза на российскую винодельческую продукцию из выращенного в России винограда, в отношении которого применяется налоговый вычет по акцизам.Закон вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.Ранее руководитель Центра винного туризма в Крыму Евгения Константинова подчеркивала, что увеличение акциза на игристые вина – не ограничительная, а стимулирующая мера для развития отечественного виноделия. Так как повышение ввозных пошлин и акциза делает импорт дешевых низкокачественных вин нерентабельным.В свою очередь руководитель экспертной группы исследования "Винный гид России" Артур Саркисян назвал увеличение пошлин на импортное вино закономерной, но несколько запоздалой мерой.Читайте также на РИА Новости Крым:Виноделам разрешат строить отели на сельхозземлях – поручение ПутинаКрымское вино должно занимать не менее 30% торговой полки - мненияЗачем России Стратегия развития виноградарства и виноделия до 2050 года
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владимир путин (политик), новости, россия, виноделие, акциз, игристые вина, совет федерации, закон и право
Акциз на российские игристые вина снизят с 1 мая – Путин подписал закон

Путин подписал закон о снижении ставок акцизов на российские игристые вина

18:38 22.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоКонкурсная дегустация российских игристых вин "Русская игра" в Севастополе
Конкурсная дегустация российских игристых вин Русская игра в Севастополе - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. С 1 мая ставки акцизов на произведенные в России игристые вина будут снижены до 119 рублей за литр. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
17 апреля Совфед России ободрил инициативу по снижению акциза на отечественные игристые вина и российское шампанское.
Согласно тексту документа, с 1 мая 2024 года ставки акциза на игристые вина, включая российское шампанское, будут снижены со 141 рубля до 119 рублей за литр. На 2025 год ставки устанавливаются в размере 124 рубля, на 2026 год – 129 рублей.
А в качестве единицы измерения налоговой базы в отношении крепленого вина и крепленого вина наливом устанавливается 1 литр такой продукции вместо 1 литра безводного этилового спирта, содержащегося в товаре. Таким образом, ставка акциза на крепленые или ликерные вина, крепленые вина наливом с 1 мая по 31 декабря 2024 года составит 141 рубль за литр, в 2025 году – 147 рублей, в 2026 году – 153 рубля.
Кроме того, на российских производителей крепленых и ликерных вин не будет распространяться обязанность уплаты авансового платежа по акцизу. Вводится повышенный налоговый вычет сумм акциза в случае использования виноматериалов, произведенных до момента признания их подакцизным товаром.
Также вносятся изменения, позволяющие сохранить на текущем уровне эффективную ставку акциза на российскую винодельческую продукцию из выращенного в России винограда, в отношении которого применяется налоговый вычет по акцизам.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.
Ранее руководитель Центра винного туризма в Крыму Евгения Константинова подчеркивала, что увеличение акциза на игристые вина – не ограничительная, а стимулирующая мера для развития отечественного виноделия. Так как повышение ввозных пошлин и акциза делает импорт дешевых низкокачественных вин нерентабельным.
В свою очередь руководитель экспертной группы исследования "Винный гид России" Артур Саркисян назвал увеличение пошлин на импортное вино закономерной, но несколько запоздалой мерой.
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Владимир Путин (политик)НовостиРоссияВиноделиеАкцизИгристые винаСовет ФедерацииЗакон и право
 
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