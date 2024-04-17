https://crimea.ria.ru/20240417/aktsiz-na-igristoe-i-rossiyskoe-shampanskoe-snizyat-s-1-maya-1136634900.html

Акциз на игристое и российское шампанское снизят с 1 мая

Акциз на игристое и российское шампанское снизят с 1 мая - РИА Новости Крым, 17.04.2024

Акциз на игристое и российское шампанское снизят с 1 мая

С 1 мая акциз на отечественные игристые вина и российское шампанское будет снижен до 119 рублей за литр. Соответствующий закон был одобрен Совфедом России в... РИА Новости Крым, 17.04.2024

2024-04-17T13:32

2024-04-17T13:32

2024-04-17T13:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. С 1 мая акциз на отечественные игристые вина и российское шампанское будет снижен до 119 рублей за литр. Соответствующий закон был одобрен Совфедом России в среду.Уточняется, что данная норма нацелена на поддержку отечественных производителей вин.Согласно тексту документа, ставка акциза на игристые вина и российское шампанское с 1 мая по 31 декабря 2024 года включительно составит 119 рублей за литр, с 1 января по 31 декабря 2025 года включительно – 124 рубля за литр, с 1 января по 31 декабря 2026 года включительно - 129 рублей за литр.Кроме того, для крепленых вин и крепленых вин наливом предлагается установить в качестве единицы измерения налоговой базы 1 литр продукции вместо 1 литра безводного этилового спирта, содержащегося в товаре.С 1 мая по 31 декабря 2024 года ставка акциза на крепленые и ликерные вина составит 141 рубль за литр, с 1 января по 31 декабря 2025 года включительно - 147 рублей за литр, с 1 января по 31 декабря 2026 года включительно - 153 рубля за литр.Принятый закон также предполагает использование повышенного коэффициента при расчете возврата на акциз, уплаченный при приобретении виноматериалов, в том числе произведенных до момента признания их подакцизным товаром.Ранее руководитель Центра винного туризма в Крыму Евгения Константинова подчеркивала, что увеличение акциза на игристые вина – не ограничительная, а стимулирующая мера для развития отечественного виноделия. Так как повышение ввозных пошлин и акциза делает импорт дешевых низкокачественных вин нерентабельным. Предполагалось, что с 1 мая 2024 года акцизный сбор с одного литра игристого повысится с 34 до 141 рубля, с 1 января 2025 года – до 147 рублей, с 1 января 2026 года – до 153 рублей.В свою очередь руководитель экспертной группы исследования "Винный гид России" Артур Саркисян назвал увеличение пошлин на импортное вино закономерной, но несколько запоздалой мерой.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымское вино должно занимать не менее 30% торговой полки - мненияЗачем России Стратегия развития виноградарства и виноделия до 2050 года"Вино России" на акцизе: зачем российским винам еще один вид маркировки

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совет федерации, россия, акциз, налоги, виноделие в крыму, виноделие, новости