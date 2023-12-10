https://crimea.ria.ru/20231210/pochemu-rossiyskie-vinodely-podderzhivayut-uvelichenie-aktsiza-na-igristoe-1133443918.html

Почему российские виноделы поддерживают увеличение акциза на игристое

Почему российские виноделы поддерживают увеличение акциза на игристое - РИА Новости Крым, 10.12.2023

Почему российские виноделы поддерживают увеличение акциза на игристое

Увеличение акциза на игристые вина – не ограничительная, а стимулирующая мера для развития отечественного виноделия. Об этом в комментарии РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 10.12.2023

2023-12-10T21:16

2023-12-10T21:16

2023-12-10T21:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Элеонора Павловская. Увеличение акциза на игристые вина – не ограничительная, а стимулирующая мера для развития отечественного виноделия. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщила руководитель Центра винного туризма в Крыму Евгения Константинова.Ранее стало известно о поэтапном увеличении акциза на игристые вина и шампанское в России. Согласно подписанному президентом РФ Владимиром Путиным закону, с 1 мая 2024 года акцизный сбор с одного литра повысится с 34 до 141 рубля, с 1 января 2025 года – до 147 рублей, с 1 января 2026 года – до 153 рублей.По словам руководителя Центра винного туризма, акциз – часть долгосрочной политики, направленной на поддержку российских производителей вин. Она пояснила, что повышение ввозных пошлин и акциза делает импорт дешевых низкокачественных вин нерентабельным.При этом для российских производителей данные изменения не станут дополнительным бременем благодаря обратному акцизу.Более того – для потребителя ничего не поменяется, так как качество российского вина в массовом сегменте значительно выше импортного, добавила собеседница.Руководитель экспертной группы исследования "Винный гид России" Артур Саркисян ранее назвал увеличение пошлин на импортное вино закономерной, но несколько запоздалой мерой.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымское вино должно занимать не менее 30% торговой полки - мненияЗачем России Стратегия развития виноградарства и виноделия до 2050 года"Вино России" на акцизе: зачем российским винам еще один вид маркировки

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, евгения константинова, виноделие, виноделие в крыму, акциз, пошлина