https://crimea.ria.ru/20240422/v-rossii-sozdadut-edinyy-reestr-advokatov-1136757939.html
В России создадут Единый реестр адвокатов
В России создадут Единый реестр адвокатов - РИА Новости Крым, 22.04.2024
В России создадут Единый реестр адвокатов
Единый реестр адвокатов создадут в России. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 22.04.2024
2024-04-22T21:31
2024-04-22T21:31
2024-04-22T20:10
единый реестр адвокатов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Единый реестр адвокатов создадут в России. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.Согласно пояснительной записке, Единый государственный реестр адвокатов РФ станет единственным федеральным государственным информационным ресурсом, содержащим достоверные сведения обо всех адвокатах РФ, уточняется в документе.Полномочия по ведению, определению порядка ведения и состава сведений данного реестра закрепляются за Минюстом РФ. Оператором системы выступит Федеральная палата адвокатов.Кроме того, оговорено, что уехавшие из страны более чем на год адвокаты могут лишиться своего статуса. Исключением станет выезд за пределы страны для лечения, обучения, сопровождения членов семьи, направленных для исполнения трудовых обязанностей за рубеж, либо по иным уважительным причинам.
https://crimea.ria.ru/20240420/v-krymu-naschityvaetsya-okolo-75-tysyach-kandidatov-v-prisyazhnye-zasedateli-1136643692.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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единый реестр адвокатов, новости, россия, владимир путин (политик), закон и право, правосудие, суд, министерство юстиции россии
В России создадут Единый реестр адвокатов
Путин подписал закон о создании Единого реестра адвокатов
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Единый реестр адвокатов создадут в России. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.
Согласно пояснительной записке, Единый государственный реестр адвокатов РФ станет единственным федеральным государственным информационным ресурсом, содержащим достоверные сведения обо всех адвокатах РФ, уточняется в документе.
Полномочия по ведению, определению порядка ведения и состава сведений данного реестра закрепляются за Минюстом РФ. Оператором системы выступит Федеральная палата адвокатов.
"В соответствии с законом адвокаты получат право доступа в том числе в здания кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции, верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, автономной области и автономных округов", – уточняется в документе.
Кроме того, оговорено, что уехавшие из страны более чем на год адвокаты могут лишиться своего статуса. Исключением станет выезд за пределы страны для лечения, обучения, сопровождения членов семьи, направленных для исполнения трудовых обязанностей за рубеж, либо по иным уважительным причинам.