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Путин подписал закон об уточнении системы оплаты сверхурочной работы - РИА Новости Крым, 22.04.2024
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Путин подписал закон об уточнении системы оплаты сверхурочной работы
Путин подписал закон об уточнении системы оплаты сверхурочной работы - РИА Новости Крым, 22.04.2024
Путин подписал закон об уточнении системы оплаты сверхурочной работы
Президент России Владимир Путин подписал закон, конкретизирующий определение размера повышенной оплаты за сверхурочную работу. Соответствующий документ размещен РИА Новости Крым, 22.04.2024
2024-04-22T21:13
2024-04-22T21:13
владимир путин (политик)
закон и право
зарплата
новости
россия
сверхурочные работы
финансы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, конкретизирующий определение размера повышенной оплаты за сверхурочную работу. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.Также документ предусматривает, что конкретные размеры оплаты сверхурочной работы могут определяться коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом либо трудовым договором.Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить минимальный размер оплаты труда до 35 тысяч рублей к 2030 году.Повышение доходов и качества жизни граждан президент России Владимир Путин назвал безусловным приоритетом для России.По итогам третьего квартала прошлого года более миллиона граждан России преодолели черту бедности благодаря адресной работе государства с малообеспеченными.Ранее по поручению президента размер минимальной оплаты труда был увеличен на 18,5% с 1 января 2024 года и составил 19 242 рубля.Читайте также на РИА Новости Крым:Силуанов: на выплаты семьям с детьми предусмотрено более 4 трлн рублейКак и на каких ценных бумагах смогут заработать граждане РФ в 2024 годуИндексация маткапитала, а также других выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля
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владимир путин (политик), закон и право, зарплата, новости, россия, сверхурочные работы, финансы, доходы
Путин подписал закон об уточнении системы оплаты сверхурочной работы

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об уточнении системы оплаты сверхурочной работы

21:13 22.04.2024
 
© РИА НовостиСнятие денег с банковской карты
Снятие денег с банковской карты - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, конкретизирующий определение размера повышенной оплаты за сверхурочную работу. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Сверхурочная работа будет оплачиваться исходя из размера заработной платы, установленного в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере", – сказано в тексте документа.
Также документ предусматривает, что конкретные размеры оплаты сверхурочной работы могут определяться коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом либо трудовым договором.
Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить минимальный размер оплаты труда до 35 тысяч рублей к 2030 году.
Повышение доходов и качества жизни граждан президент России Владимир Путин назвал безусловным приоритетом для России.
По итогам третьего квартала прошлого года более миллиона граждан России преодолели черту бедности благодаря адресной работе государства с малообеспеченными.
Ранее по поручению президента размер минимальной оплаты труда был увеличен на 18,5% с 1 января 2024 года и составил 19 242 рубля.
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Владимир Путин (политик)Закон и правоЗарплатаНовостиРоссияСверхурочные работыФинансыДоходы
 
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