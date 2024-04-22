https://crimea.ria.ru/20240422/putin-podpisal-zakon-ob-utochnenii-sistemy-oplaty-sverkhurochnoy-raboty-1136759168.html
Путин подписал закон об уточнении системы оплаты сверхурочной работы
Путин подписал закон об уточнении системы оплаты сверхурочной работы - РИА Новости Крым, 22.04.2024
Путин подписал закон об уточнении системы оплаты сверхурочной работы
Президент России Владимир Путин подписал закон, конкретизирующий определение размера повышенной оплаты за сверхурочную работу. Соответствующий документ размещен РИА Новости Крым, 22.04.2024
2024-04-22T21:13
2024-04-22T21:13
2024-04-22T21:13
владимир путин (политик)
закон и право
зарплата
новости
россия
сверхурочные работы
финансы
доходы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/93232/52/932325274_0:109:2000:1234_1920x0_80_0_0_233096b153679d911b0eb8791befb1a3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, конкретизирующий определение размера повышенной оплаты за сверхурочную работу. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.Также документ предусматривает, что конкретные размеры оплаты сверхурочной работы могут определяться коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом либо трудовым договором.Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить минимальный размер оплаты труда до 35 тысяч рублей к 2030 году.Повышение доходов и качества жизни граждан президент России Владимир Путин назвал безусловным приоритетом для России.По итогам третьего квартала прошлого года более миллиона граждан России преодолели черту бедности благодаря адресной работе государства с малообеспеченными.Ранее по поручению президента размер минимальной оплаты труда был увеличен на 18,5% с 1 января 2024 года и составил 19 242 рубля.Читайте также на РИА Новости Крым:Силуанов: на выплаты семьям с детьми предусмотрено более 4 трлн рублейКак и на каких ценных бумагах смогут заработать граждане РФ в 2024 годуИндексация маткапитала, а также других выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/93232/52/932325274_106:0:1894:1341_1920x0_80_0_0_2fab511811c3710cbbcabf0a08ac4c9e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), закон и право, зарплата, новости, россия, сверхурочные работы, финансы, доходы
Путин подписал закон об уточнении системы оплаты сверхурочной работы
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об уточнении системы оплаты сверхурочной работы