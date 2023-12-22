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Где в Крыму открыли новые экологические маршруты
Где в Крыму открыли новые экологические маршруты - РИА Новости Крым, 22.12.2023
Где в Крыму открыли новые экологические маршруты
Новые экологические маршруты запускают в Крыму. Об этом сообщила министр экологии Республики Крым Ольга Славгородская. РИА Новости Крым, 22.12.2023
2023-12-22T20:11
2023-12-22T20:11
2023-12-22T20:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Новые экологические маршруты запускают в Крыму. Об этом сообщила министр экологии Республики Крым Ольга Славгородская.По словам спикера, важно учитывать склад данной местности. Учеными доказано, что здесь есть карстовые пустоты. Новый маршрут разрабатывался в течение трех лет совместно с Крымским федеральным университетом, научными сотрудниками других учреждений, чтобы он был максимально безопасным и с минимальным воздействием на окружающую среду.Он был подготовлен для туристов в течение года. Сертифицировали автомобили, водителей. Сегодня эту услугу оказывает Алуштинское лесоохотничье хозяйство. Кроме того, в следующем году планируют открыть еще два пеших маршрута: на горе Парагильмен в Алуште и на территории Дендропарка имени Печенкина в районе Симферопольского водохранилища.По словам Ольги Славгородской, большой популярностью в Крыму пользуются именно пешие маршруты, в том числе прогулки в Красные пещеры. Также маршрут организован в районе водопада Джур-Джур. В прошлом году ступеньками и видовой площадкой была благоустроена гора Болгатура в Гурзуфе.Читайте также на РИА Новости Крым:"Заповедный Крым": сохранить природу, популяризируя Крым В Ялте восстановят самую старую тропу здоровья в миреПотрясающий Крым: новые туристические маршруты полуострова - видео
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гурзуф
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РИА Новости Крым
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крым, туризм, туризм в крыму, экология, природа, алушта, бахчисарайский район, гурзуф, пещеры в крыму, общество, ольга славгородская, минэкономики крыма, новости крыма
Где в Крыму открыли новые экологические маршруты
В Крыму появились новые новые экологические маршруты
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Новые экологические маршруты запускают в Крыму. Об этом сообщила министр экологии Республики Крым Ольга Славгородская.
"В этом году мы открыли джип-маршрут для автомобилей повышенной проходимости на территории горы Демерджи (Большая Алушта). Сначала у нас была хаотическая деятельность, которая осуществлялась частными предпринимателями. Но режим особой охраны заказника не подразумевает такого передвижения", - рассказала министр.
По словам спикера, важно учитывать склад данной местности. Учеными доказано, что здесь есть карстовые пустоты. Новый маршрут разрабатывался в течение трех лет совместно с Крымским федеральным университетом, научными сотрудниками других учреждений, чтобы он был максимально безопасным и с минимальным воздействием на окружающую среду.
Он был подготовлен для туристов в течение года. Сертифицировали автомобили, водителей. Сегодня эту услугу оказывает Алуштинское лесоохотничье хозяйство.
"Была задумка открыть маршрут на территории Бахчисарайского района. Он оборудован. Но по погодным условиям не смогли этого сделать в декабре. Юридически он открыт. Фактически откроем его в следующем году", - уточила министр экологии Крыма.
Кроме того, в следующем году планируют открыть еще два пеших маршрута: на горе Парагильмен в Алуште и на территории Дендропарка имени Печенкина в районе Симферопольского водохранилища.
По словам Ольги Славгородской, большой популярностью в Крыму пользуются именно пешие маршруты, в том числе прогулки в Красные пещеры. Также маршрут организован в районе водопада Джур-Джур. В прошлом году ступеньками и видовой площадкой была благоустроена гора Болгатура в Гурзуфе.
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