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Где в Крыму открыли новые экологические маршруты

Где в Крыму открыли новые экологические маршруты - РИА Новости Крым, 22.12.2023

Где в Крыму открыли новые экологические маршруты

Новые экологические маршруты запускают в Крыму. Об этом сообщила министр экологии Республики Крым Ольга Славгородская. РИА Новости Крым, 22.12.2023

2023-12-22T20:11

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2023-12-22T20:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Новые экологические маршруты запускают в Крыму. Об этом сообщила министр экологии Республики Крым Ольга Славгородская.По словам спикера, важно учитывать склад данной местности. Учеными доказано, что здесь есть карстовые пустоты. Новый маршрут разрабатывался в течение трех лет совместно с Крымским федеральным университетом, научными сотрудниками других учреждений, чтобы он был максимально безопасным и с минимальным воздействием на окружающую среду.Он был подготовлен для туристов в течение года. Сертифицировали автомобили, водителей. Сегодня эту услугу оказывает Алуштинское лесоохотничье хозяйство. Кроме того, в следующем году планируют открыть еще два пеших маршрута: на горе Парагильмен в Алуште и на территории Дендропарка имени Печенкина в районе Симферопольского водохранилища.По словам Ольги Славгородской, большой популярностью в Крыму пользуются именно пешие маршруты, в том числе прогулки в Красные пещеры. Также маршрут организован в районе водопада Джур-Джур. В прошлом году ступеньками и видовой площадкой была благоустроена гора Болгатура в Гурзуфе.Читайте также на РИА Новости Крым:"Заповедный Крым": сохранить природу, популяризируя Крым В Ялте восстановят самую старую тропу здоровья в миреПотрясающий Крым: новые туристические маршруты полуострова - видео

крым

алушта

бахчисарайский район

гурзуф

пещеры в крыму

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