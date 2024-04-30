https://crimea.ria.ru/20240430/biosfernyy-zapovednik-askaniya-nova-vnov-otkryt-dlya-posetiteley--1136963852.html

Биосферный заповедник "Аскания-Нова" вновь открыт для посетителей

Биосферный заповедник "Аскания-Нова" вновь открыт для посетителей - РИА Новости Крым, 30.04.2024

Биосферный заповедник "Аскания-Нова" вновь открыт для посетителей

Биосферный заповедник "Аскания-Нова" вновь открыт для посетителей. Об этом сообщает администрация Новой Каховки. РИА Новости Крым, 30.04.2024

2024-04-30T21:29

2024-04-30T21:29

2024-04-30T21:29

заповедник аскания нова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. Биосферный заповедник "Аскания-Нова" вновь открыт для посетителей. Об этом сообщает администрация Новой Каховки."После длительного перерыва, с 2020 года, знаменитый биосферный заповедник "Аскания-Нова" распахнул свои двери для посетителей", - говорится в сообщении. 28 апреля в заповеднике состоялся День открытых дверей, который собрал 1277 любителей природы из разных регионов России: Москвы, Саратова, Крыма, Мелитополя, Энергодара и многих других. Посетителям удалось увидеть 38 видов различных животных и около 80 видов птиц."Подготовку к Дню открытых дверей и экскурсионному сезону мы начали еще прошлой осенью. Был проведен большой объем работ, как хозяйственных, так и по уходу за животными. Также мы увеличили видовой и количественный состав наших обитателей", — рассказал директор заповедника Дмитрий Мещеряков. До 12 мая заповедник работает без выходных, с 8:00 до 17:00.

https://crimea.ria.ru/20240225/krymskiy-zoopark-skazka-i-askaniya-nova-obmenyayutsya-zhivotnymi-1135194620.html

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заповедник аскания нова