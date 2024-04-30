Рейтинг@Mail.ru
Биосферный заповедник "Аскания-Нова" вновь открыт для посетителей - РИА Новости Крым, 30.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240430/biosfernyy-zapovednik-askaniya-nova-vnov-otkryt-dlya-posetiteley--1136963852.html
Биосферный заповедник "Аскания-Нова" вновь открыт для посетителей
Биосферный заповедник "Аскания-Нова" вновь открыт для посетителей - РИА Новости Крым, 30.04.2024
Биосферный заповедник "Аскания-Нова" вновь открыт для посетителей
Биосферный заповедник "Аскания-Нова" вновь открыт для посетителей. Об этом сообщает администрация Новой Каховки. РИА Новости Крым, 30.04.2024
2024-04-30T21:29
2024-04-30T21:29
заповедник аскания нова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/17/1125512464_0:84:3057:1804_1920x0_80_0_0_384e9ce59ce2adea1689b2ae722f56c3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. Биосферный заповедник "Аскания-Нова" вновь открыт для посетителей. Об этом сообщает администрация Новой Каховки."После длительного перерыва, с 2020 года, знаменитый биосферный заповедник "Аскания-Нова" распахнул свои двери для посетителей", - говорится в сообщении. 28 апреля в заповеднике состоялся День открытых дверей, который собрал 1277 любителей природы из разных регионов России: Москвы, Саратова, Крыма, Мелитополя, Энергодара и многих других. Посетителям удалось увидеть 38 видов различных животных и около 80 видов птиц."Подготовку к Дню открытых дверей и экскурсионному сезону мы начали еще прошлой осенью. Был проведен большой объем работ, как хозяйственных, так и по уходу за животными. Также мы увеличили видовой и количественный состав наших обитателей", — рассказал директор заповедника Дмитрий Мещеряков. До 12 мая заповедник работает без выходных, с 8:00 до 17:00.
https://crimea.ria.ru/20240225/krymskiy-zoopark-skazka-i-askaniya-nova-obmenyayutsya-zhivotnymi-1135194620.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/17/1125512464_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_fbd2aed540fd058b0b70d745fb086052.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
заповедник аскания нова
Биосферный заповедник "Аскания-Нова" вновь открыт для посетителей

Биосферный заповедник "Аскания-Нова" вновь открыт для посетителей

21:29 30.04.2024
 
© РИА Новости . Андрей Соломонов / Перейти в фотобанкДрофа
Дрофа - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости . Андрей Соломонов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. Биосферный заповедник "Аскания-Нова" вновь открыт для посетителей. Об этом сообщает администрация Новой Каховки.
"После длительного перерыва, с 2020 года, знаменитый биосферный заповедник "Аскания-Нова" распахнул свои двери для посетителей", - говорится в сообщении.

28 апреля в заповеднике состоялся День открытых дверей, который собрал 1277 любителей природы из разных регионов России: Москвы, Саратова, Крыма, Мелитополя, Энергодара и многих других. Посетителям удалось увидеть 38 видов различных животных и около 80 видов птиц.
"Подготовку к Дню открытых дверей и экскурсионному сезону мы начали еще прошлой осенью. Был проведен большой объем работ, как хозяйственных, так и по уходу за животными. Также мы увеличили видовой и количественный состав наших обитателей", — рассказал директор заповедника Дмитрий Мещеряков.

До 12 мая заповедник работает без выходных, с 8:00 до 17:00.
Олег Зубков, основатель зоопарка Сказка и парка львов Тайган - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
25 февраля, 11:11Эксклюзивы РИА Новости Крым
Крымский зоопарк "Сказка" и "Аскания-Нова" обменяются животными
 
Заповедник Аскания Нова
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:01Главное за день: 30 апреля
21:48НАТО на Луне: в Пентагоне оценили шансы милитаризовать спутник Земли
21:29Биосферный заповедник "Аскания-Нова" вновь открыт для посетителей
20:37Как не попасться на удочку террористов - советы эксперта по безопасности
20:02Жуткие пожары и ураганный ветер - в Сибири эвакуируют людей
19:41Крым запустил процессы переустройства всего мира – Мурадов
19:19Мужчина погиб из-за атаки дрона ВСУ в Курской области - губернатор
18:51События апреля в Крыму в объективе РИА Новости Крым
18:33Столтенберг назвал причину утраты доверия Украины
18:05Зачем Зеленский опять критикует НАТО – эксперт
17:33Женщина погибла при обстреле в Курской области
17:17Денису Майданову стало плохо из-за реакции на лекарство
16:59В картинной галерее Айвазовского в Крыму стартует музыкальный проект
16:18Новые атаки ВСУ на Крым ракетами ATACMS допускают в Госдуме
15:46С наместника Киево-Печерской лавры Павла снимут электронный браслет
15:14В Сочи загрязнили реку Западный Дагомыс сточными водами
14:37Потери ВСУ за сутки составили почти 1000 боевиков
14:19Керченская паромная переправа остановлена
14:16Очередь на Крымский мост растет
14:12Армия России наступает на нескольких участках фронта в зоне СВО
Лента новостейМолния