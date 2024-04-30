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Как не попасться на удочку террористов - советы эксперта по безопасности - РИА Новости Крым, 30.04.2024
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Как не попасться на удочку террористов - советы эксперта по безопасности
Как не попасться на удочку террористов - советы эксперта по безопасности - РИА Новости Крым, 30.04.2024
Как не попасться на удочку террористов - советы эксперта по безопасности
Советы по безопасности в эфире радио "Спутник в Крыму" дал специалист в вопросах прогнозирования, подполковник запаса Федеральной службы охраны (ФСО) Василий... РИА Новости Крым, 30.04.2024
2024-04-30T20:37
2024-04-30T20:37
совет эксперта
терроризм
безопасность республики крым и севастополя
теракт
безопасность
общество
василий кашканов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Советы по безопасности в эфире радио "Спутник в Крыму" дал специалист в вопросах прогнозирования, подполковник запаса Федеральной службы охраны (ФСО) Василий Кашканов.О вербовке "помощников" террористов в РФПо словам Кашканова, "враги России, понимая, что на линии боестолкновения не смогут взять верх, используют грязные методы ведения войны – терроризм". Чтобы привести свои планы в исполнение, они активно ищут пособников на территории РФ для осуществления терактов среди тех людей, на которых легче всего воздействовать."Это уязвимые группы граждан, прежде всего сочувствующие, несогласные с политикой России, подростки, пенсионеры", – сказал Кашканов.Часто такие поиски "помощников" преступники ведут в интернете. Эксперт рекомендует родителям подростков быть в нынешних условиях особенно внимательными, контролировать их "пребывание в смартфонах" и обсуждать вместе с ними ту информацию, которую они "поглощают" из интернета, чтобы не допустить беды."У нас эпидемия смартфонов. Технически оградить мы не можем – это просто нереально. Значит, нам надо просто работать с молодежью", – отметил он.При этом Кашканов подчеркнул, что сегодня в информационном поле "против России работает достаточно большое количество государств, которые преследуют основную цель не победить ее на поле боя, а развалить изнутри". Это однажды у них получилось, отметил эксперт, имея в виду распад СССР: "Тогда они сыграли на желании людей утолить информационную жажду".Чтобы не допустить этого снова, важно, чтобы граждане могли своевременно получать официальную информацию от властей или служб о каком бы то ни было ЧП. Это необходимо, чтобы не плодились слухи и было меньше желания искать сведения на запрещенных ресурсах, считает Кашканов.О действиях при подозрении в подготовке терактаЭксперт рекомендует быть внимательными и осторожными во время поездок по городу и за город на праздники.С собой он рекомендует в обязательном порядке брать аптечку и полностью заряженный телефон, в котором должны быть номера экстренных служб. По дороге к месту отдыха и непосредственно там Кашканов советует "обращать внимание на все, что бросается в глаза". Это пригодится, если нужно будет действовать, предупреждает он."Один раз – это случайность, два – совпадение, три – закономерность. Поэтому, если что-то на третий раз вызывает у вас тревогу, то есть все основания обратиться в правоохранительные органы", – сказал эксперт.При этом ни в коем случае нельзя своим видом показывать обеспокоенность и тем более начинать звонить находясь рядом с подозрительным объектом или человеком, добавил он."Если есть подозрение, что это взрывное устройство, нельзя всем своим видом показывать обеспокоенность и тем более начинать названивать у этого объекта либо рядом с этим лицом (которое его оставило). Надо уйти из поля зрения потенциального террориста, который либо сам, видя, что его раскрыли, может начать совершать террористический акт ранее, чем запланировал, либо на удалении привести в действие взрывное устройство, увидев, что оно раскрыто", – предупредил Кашканов.Эксперт однозначно говорит: если у вас возникло подозрение, что существует угроза, то ее надо решать. Только не нужно делать это самому.Эксперт подчеркнул, что даже по окончании активной фазы специальной военной операции России на Украине угрозы терактов и противоправных действий экстремистского характера со стороны недругов останутся.На днях генеральный прокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что в России почти в 3 раза выросло число терактов. Он подчеркнул, что в 2023-м году зарегистрировано почти 2,5 тысячи таких преступлений. Большинство из них совершили члены украинских радикальных организаций и их сторонники, в том числе ярые противники СВО. Генпрокурор подчеркнул, что высокий уровень террористических угроз в стране сохраняется, и максимальные усилия правоохранителей сегодня направлены на противодействие экстремизму и терроризму.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт дала советы по безопасности детей после трагедии в "Крокусе"Запомнить выходы и не паниковать – главные правила поведения при ЧС Арестован 12-й фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле"
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РИА Новости Крым
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5
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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совет эксперта, терроризм, безопасность республики крым и севастополя, теракт, безопасность, общество, василий кашканов
Как не попасться на удочку террористов - советы эксперта по безопасности

Как не попасться на удочку террористов - советы эксперта по безопасности

20:37 30.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦентр оперативного управления ведомственной охраны Росгвардии
Центр оперативного управления ведомственной охраны Росгвардии - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Советы по безопасности в эфире радио "Спутник в Крыму" дал специалист в вопросах прогнозирования, подполковник запаса Федеральной службы охраны (ФСО) Василий Кашканов.

О вербовке "помощников" террористов в РФ

По словам Кашканова, "враги России, понимая, что на линии боестолкновения не смогут взять верх, используют грязные методы ведения войны – терроризм". Чтобы привести свои планы в исполнение, они активно ищут пособников на территории РФ для осуществления терактов среди тех людей, на которых легче всего воздействовать.
"Это уязвимые группы граждан, прежде всего сочувствующие, несогласные с политикой России, подростки, пенсионеры", – сказал Кашканов.
Часто такие поиски "помощников" преступники ведут в интернете. Эксперт рекомендует родителям подростков быть в нынешних условиях особенно внимательными, контролировать их "пребывание в смартфонах" и обсуждать вместе с ними ту информацию, которую они "поглощают" из интернета, чтобы не допустить беды.
"У нас эпидемия смартфонов. Технически оградить мы не можем – это просто нереально. Значит, нам надо просто работать с молодежью", – отметил он.
При этом Кашканов подчеркнул, что сегодня в информационном поле "против России работает достаточно большое количество государств, которые преследуют основную цель не победить ее на поле боя, а развалить изнутри". Это однажды у них получилось, отметил эксперт, имея в виду распад СССР: "Тогда они сыграли на желании людей утолить информационную жажду".
Чтобы не допустить этого снова, важно, чтобы граждане могли своевременно получать официальную информацию от властей или служб о каком бы то ни было ЧП. Это необходимо, чтобы не плодились слухи и было меньше желания искать сведения на запрещенных ресурсах, считает Кашканов.

О действиях при подозрении в подготовке теракта

Эксперт рекомендует быть внимательными и осторожными во время поездок по городу и за город на праздники.
С собой он рекомендует в обязательном порядке брать аптечку и полностью заряженный телефон, в котором должны быть номера экстренных служб. По дороге к месту отдыха и непосредственно там Кашканов советует "обращать внимание на все, что бросается в глаза". Это пригодится, если нужно будет действовать, предупреждает он.
"Один раз – это случайность, два – совпадение, три – закономерность. Поэтому, если что-то на третий раз вызывает у вас тревогу, то есть все основания обратиться в правоохранительные органы", – сказал эксперт.
При этом ни в коем случае нельзя своим видом показывать обеспокоенность и тем более начинать звонить находясь рядом с подозрительным объектом или человеком, добавил он.
"Если есть подозрение, что это взрывное устройство, нельзя всем своим видом показывать обеспокоенность и тем более начинать названивать у этого объекта либо рядом с этим лицом (которое его оставило). Надо уйти из поля зрения потенциального террориста, который либо сам, видя, что его раскрыли, может начать совершать террористический акт ранее, чем запланировал, либо на удалении привести в действие взрывное устройство, увидев, что оно раскрыто", – предупредил Кашканов.
Эксперт однозначно говорит: если у вас возникло подозрение, что существует угроза, то ее надо решать. Только не нужно делать это самому.
"Руководствуйте тем, что вам говорят правоохранители, когда вы дозвонились им и обо всем сообщили. Если вам говорят: "Уезжайте", значит, собираетесь и уезжаете. Доверьте дело профессионалам", – заключил он.
Эксперт подчеркнул, что даже по окончании активной фазы специальной военной операции России на Украине угрозы терактов и противоправных действий экстремистского характера со стороны недругов останутся.
На днях генеральный прокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что в России почти в 3 раза выросло число терактов.
Он подчеркнул, что в 2023-м году зарегистрировано почти 2,5 тысячи таких преступлений. Большинство из них совершили члены украинских радикальных организаций и их сторонники, в том числе ярые противники СВО. Генпрокурор подчеркнул, что высокий уровень террористических угроз в стране сохраняется, и максимальные усилия правоохранителей сегодня направлены на противодействие экстремизму и терроризму.
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Совет экспертаТерроризмБезопасность Республики Крым и СевастополяТерактБезопасностьОбществоВасилий Кашканов
 
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