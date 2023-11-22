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Сотрудников заповедников из новых регионов будут обучать в Крыму - РИА Новости Крым, 22.11.2023
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Сотрудников заповедников из новых регионов будут обучать в Крыму
Сотрудников заповедников из новых регионов будут обучать в Крыму - РИА Новости Крым, 22.11.2023
Сотрудников заповедников из новых регионов будут обучать в Крыму
Центр по обучению государственных инспекторов в области охраны окружающей среды из новых регионов России будет создан в Крыму. Об этом в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 22.11.2023
2023-11-22T06:41
2023-11-22T06:41
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новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости Крым. Центр по обучению государственных инспекторов в области охраны окружающей среды из новых регионов России будет создан в Крыму. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил и.о. директора "Заповедного Крыма" Артур Мурзаханов."Практические занятия для природных инспекторов с вновь созданных особо охраняемых природных территорий будут проводить в Крыму на базе "Заповедного Крыма", – сказал Мурзаханов. Он уточнил, что в настоящее время на территории Херсонской и Запорожской областей, а также в Луганской и Донецкой народных республиках создается 11 особо охраняемых природных территорий.Как пояснил замдиректора организации Юрий Ведерников, сейчас коллеги из новых регионов находятся в такой же ситуации, как и крымские инспекторы в 2020 году. Необходимо с нуля выстраивать институт государственной природоохранной инспекции, обучать людей, формировать кадровый состав. У крымчан такой опыт есть, они готовы делиться им и помогать коллегам из новых регионов.Ранее замдиректора по охране ФГБУ "Заповедный Крым" Юрий Ведерников рассказал, что в Крыму прекратилась незаконная вырубка елей в заповедниках и на особо охраняемых территориях.Читайте также на РИА новости Крым:В заповеднике "Аскания Нова" возник пожар после обстрела ракетами ВСУКаким Крым будет через 20 лет или Зачем нужен экологический генпланЗахарова: зачем Киев стремится уничтожить экологию Крыма и Донбасса
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крым, фгбу "заповедный крым", заповедники крыма, природа, экология, новые регионы россии, юрий ведерников, новости крыма, оопт, видео
Сотрудников заповедников из новых регионов будут обучать в Крыму

Госинспекторов по охране природы для новых регионов будут обучать в Крыму

06:41 22.11.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости Крым. Центр по обучению государственных инспекторов в области охраны окружающей среды из новых регионов России будет создан в Крыму. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил и.о. директора "Заповедного Крыма" Артур Мурзаханов.
"Практические занятия для природных инспекторов с вновь созданных особо охраняемых природных территорий будут проводить в Крыму на базе "Заповедного Крыма", – сказал Мурзаханов.
Он уточнил, что в настоящее время на территории Херсонской и Запорожской областей, а также в Луганской и Донецкой народных республиках создается 11 особо охраняемых природных территорий.
Как пояснил замдиректора организации Юрий Ведерников, сейчас коллеги из новых регионов находятся в такой же ситуации, как и крымские инспекторы в 2020 году. Необходимо с нуля выстраивать институт государственной природоохранной инспекции, обучать людей, формировать кадровый состав. У крымчан такой опыт есть, они готовы делиться им и помогать коллегам из новых регионов.
Ранее замдиректора по охране ФГБУ "Заповедный Крым" Юрий Ведерников рассказал, что в Крыму прекратилась незаконная вырубка елей в заповедниках и на особо охраняемых территориях.
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