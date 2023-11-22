https://crimea.ria.ru/20231122/sotrudnikov-zapovednikov-iz-novykh-regionov-budut-obuchat-v-krymu-1132948640.html

Сотрудников заповедников из новых регионов будут обучать в Крыму

Сотрудников заповедников из новых регионов будут обучать в Крыму - РИА Новости Крым, 22.11.2023

Сотрудников заповедников из новых регионов будут обучать в Крыму

Центр по обучению государственных инспекторов в области охраны окружающей среды из новых регионов России будет создан в Крыму. Об этом в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 22.11.2023

2023-11-22T06:41

2023-11-22T06:41

2023-11-22T06:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости Крым. Центр по обучению государственных инспекторов в области охраны окружающей среды из новых регионов России будет создан в Крыму. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил и.о. директора "Заповедного Крыма" Артур Мурзаханов."Практические занятия для природных инспекторов с вновь созданных особо охраняемых природных территорий будут проводить в Крыму на базе "Заповедного Крыма", – сказал Мурзаханов. Он уточнил, что в настоящее время на территории Херсонской и Запорожской областей, а также в Луганской и Донецкой народных республиках создается 11 особо охраняемых природных территорий.Как пояснил замдиректора организации Юрий Ведерников, сейчас коллеги из новых регионов находятся в такой же ситуации, как и крымские инспекторы в 2020 году. Необходимо с нуля выстраивать институт государственной природоохранной инспекции, обучать людей, формировать кадровый состав. У крымчан такой опыт есть, они готовы делиться им и помогать коллегам из новых регионов.Ранее замдиректора по охране ФГБУ "Заповедный Крым" Юрий Ведерников рассказал, что в Крыму прекратилась незаконная вырубка елей в заповедниках и на особо охраняемых территориях.Читайте также на РИА новости Крым:В заповеднике "Аскания Нова" возник пожар после обстрела ракетами ВСУКаким Крым будет через 20 лет или Зачем нужен экологический генпланЗахарова: зачем Киев стремится уничтожить экологию Крыма и Донбасса

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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