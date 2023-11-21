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Сколько елей в Крыму незаконно вырубают перед Новым Годом - РИА Новости Крым, 21.11.2023
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Сколько елей в Крыму незаконно вырубают перед Новым Годом
Сколько елей в Крыму незаконно вырубают перед Новым Годом - РИА Новости Крым, 21.11.2023
Сколько елей в Крыму незаконно вырубают перед Новым Годом
В Крыму прекратилась практика незаконной вырубки елей в заповедниках и на особо охраняемых территориях. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил... РИА Новости Крым, 21.11.2023
2023-11-21T15:21
2023-11-21T16:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости Крым. В Крыму прекратилась практика незаконной вырубки елей в заповедниках и на особо охраняемых территориях. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил замдиректора по охране "Заповедного Крыма" Юрий Ведерников.Он отметил, что в преддверии Нового года вопрос незаконной вырубки елей обостряется. На этот период усиливаются охранные мероприятия.Он пояснил, что добиться такого результата удалось путем активной разъяснительной работы с населением. Местные жители понимают, что пойти срубить дерево – это "срубить у себя". Крымчане не станут этого делать, уверен он. Проще пройти на елочный базар – это намного дешевле."Так как срубить сосну или елку в заповеднике – это уже не административная, а уголовная ответственность. Наказание предусматривает штраф до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет", – продолжил он. Кроме того, вырубившему дерево придется компенсировать его стоимость, за небольшое деревце придется заплатить порядка 30 тысяч рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Живые экскурсии: что предложат туристам в заповеднике ЯлтыОпасно для жизни: камнепад на водопаде Учан-Су в КрымуВ Ялте восстановят самую старую тропу здоровья в мире
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фгбу "заповедный крым", крым, новый год 2024, природа, экология, новости крыма, новости, юрий ведерников
Сколько елей в Крыму незаконно вырубают перед Новым Годом

В Крыму прекратилась незаконная вырубка елей перед Новым годом

15:21 21.11.2023 (обновлено: 16:19 21.11.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСосна крымская
Сосна крымская - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости Крым. В Крыму прекратилась практика незаконной вырубки елей в заповедниках и на особо охраняемых территориях. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил замдиректора по охране "Заповедного Крыма" Юрий Ведерников.
Он отметил, что в преддверии Нового года вопрос незаконной вырубки елей обостряется. На этот период усиливаются охранные мероприятия.
"При этом с 2020 года на территории заповедника не зафиксировано ни одного случая вырубки елок в предновогодний период", – сказал Ведерников.
Он пояснил, что добиться такого результата удалось путем активной разъяснительной работы с населением. Местные жители понимают, что пойти срубить дерево – это "срубить у себя". Крымчане не станут этого делать, уверен он. Проще пройти на елочный базар – это намного дешевле.
"Так как срубить сосну или елку в заповеднике – это уже не административная, а уголовная ответственность. Наказание предусматривает штраф до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет", – продолжил он. Кроме того, вырубившему дерево придется компенсировать его стоимость, за небольшое деревце придется заплатить порядка 30 тысяч рублей.
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