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Живые экскурсии: что предложат туристам в заповеднике Ялты - РИА Новости Крым, 26.10.2023
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https://crimea.ria.ru/20231026/zhivye-ekskursii-chto-predlozhat-turistam--v-zapovednike-yalty-1132293890.html
Живые экскурсии: что предложат туристам в заповеднике Ялты
Живые экскурсии: что предложат туристам в заповеднике Ялты - РИА Новости Крым, 26.10.2023
Живые экскурсии: что предложат туристам в заповеднике Ялты
Новый вид экологической экскурсии планируют запустить в будущем сезоне на территории Ялтинского горно-лесного природного заповедника. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 26.10.2023
2023-10-26T08:35
2023-10-26T08:35
радио "спутник в крыму"
артур мурзаханов
фгбу "заповедный крым"
заповедники крыма
ялта
туризм в крыму
природа
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Новый вид экологической экскурсии планируют запустить в будущем сезоне на территории Ялтинского горно-лесного природного заповедника. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал и.о. директора объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий "Заповедный Крым", главный государственный инспектор в области охраны окружающей среды Артур Мурзаханов.Для того, чтобы реализовать задуманное, на территории заповедника планируют сделать несколько противопожарных водоемов. Один из них на месте бывшего водоема на Ай-Петри. Если там появится вода, то, по словам собеседника, изменится облик фауны, так как появится новая подкормочная площадка.Пока, говорит Мурзаханов, она есть только на территории находящегося вокруг заповедника охотничьего хозяйства. Животные уходят туда и порой попадают под обстрелы. Если же появится источник воды на территории заповедника, то их удастся сохранить и приумножить."Я сам фотограф, и мне интересно фотографировать животный мир. Заметил восторг людей, когда они видят животных: оленей, косуль. Поэтому наши сотрудники уже начали проводить мероприятия, чтобы посетители смогли насладиться видом животных. Надеемся, что проект одобрят", - говорит собеседник.Жители Крыма могут попасть на территорию Ялтинского горно-лесного природного заповедника бесплатно. Остальные гости приобретают разрешение на его посещение на сайте, либо в кассе.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленый фестиваль: под Судаком озеленят бухту КапсельЧто нового в пещере Таврида на ноябрьские и новогодние праздникиРазвитие туризма в Крыму: что сделают до 2030 года
https://crimea.ria.ru/20231024/est-li-zhizn-v-mezhsezone-chto-proiskhodit-v-zapovednikakh-kryma-1132282887.html
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60
артур мурзаханов, фгбу "заповедный крым", заповедники крыма, ялта, туризм в крыму, природа, общество, новости крыма, крым, животные
Живые экскурсии: что предложат туристам в заповеднике Ялты

Туристы смогут наблюдать за животным миром в Ялтинском заповеднике

08:35 26.10.2023
 
© Сергей КиселевКрым, косуля в лесу
Крым, косуля в лесу
© Сергей Киселев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Новый вид экологической экскурсии планируют запустить в будущем сезоне на территории Ялтинского горно-лесного природного заповедника. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал и.о. директора объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий "Заповедный Крым", главный государственный инспектор в области охраны окружающей среды Артур Мурзаханов.
"Для туристов, фотографов мы планируем установить специальные зоны, откуда можно будет спокойно наблюдать за животным миром. Также увидеть зверей можно будет на тропах, по которым проведут специально обученные люди. Это будет новый вид экологической экскурсии", - говорит Мурзаханов.
Для того, чтобы реализовать задуманное, на территории заповедника планируют сделать несколько противопожарных водоемов. Один из них на месте бывшего водоема на Ай-Петри. Если там появится вода, то, по словам собеседника, изменится облик фауны, так как появится новая подкормочная площадка.
Пока, говорит Мурзаханов, она есть только на территории находящегося вокруг заповедника охотничьего хозяйства. Животные уходят туда и порой попадают под обстрелы. Если же появится источник воды на территории заповедника, то их удастся сохранить и приумножить.
"Я сам фотограф, и мне интересно фотографировать животный мир. Заметил восторг людей, когда они видят животных: оленей, косуль. Поэтому наши сотрудники уже начали проводить мероприятия, чтобы посетители смогли насладиться видом животных. Надеемся, что проект одобрят", - говорит собеседник.
Жители Крыма могут попасть на территорию Ялтинского горно-лесного природного заповедника бесплатно. Остальные гости приобретают разрешение на его посещение на сайте, либо в кассе.
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