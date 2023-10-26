https://crimea.ria.ru/20231026/zhivye-ekskursii-chto-predlozhat-turistam--v-zapovednike-yalty-1132293890.html

Живые экскурсии: что предложат туристам в заповеднике Ялты

Живые экскурсии: что предложат туристам в заповеднике Ялты - РИА Новости Крым, 26.10.2023

Живые экскурсии: что предложат туристам в заповеднике Ялты

Новый вид экологической экскурсии планируют запустить в будущем сезоне на территории Ялтинского горно-лесного природного заповедника. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 26.10.2023

2023-10-26T08:35

2023-10-26T08:35

2023-10-26T08:35

радио "спутник в крыму"

артур мурзаханов

фгбу "заповедный крым"

заповедники крыма

ялта

туризм в крыму

природа

общество

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111801/05/1118010536_0:182:2048:1334_1920x0_80_0_0_9df9f48c10b151b8e5f8b2aca454d748.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Новый вид экологической экскурсии планируют запустить в будущем сезоне на территории Ялтинского горно-лесного природного заповедника. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал и.о. директора объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий "Заповедный Крым", главный государственный инспектор в области охраны окружающей среды Артур Мурзаханов.Для того, чтобы реализовать задуманное, на территории заповедника планируют сделать несколько противопожарных водоемов. Один из них на месте бывшего водоема на Ай-Петри. Если там появится вода, то, по словам собеседника, изменится облик фауны, так как появится новая подкормочная площадка.Пока, говорит Мурзаханов, она есть только на территории находящегося вокруг заповедника охотничьего хозяйства. Животные уходят туда и порой попадают под обстрелы. Если же появится источник воды на территории заповедника, то их удастся сохранить и приумножить."Я сам фотограф, и мне интересно фотографировать животный мир. Заметил восторг людей, когда они видят животных: оленей, косуль. Поэтому наши сотрудники уже начали проводить мероприятия, чтобы посетители смогли насладиться видом животных. Надеемся, что проект одобрят", - говорит собеседник.Жители Крыма могут попасть на территорию Ялтинского горно-лесного природного заповедника бесплатно. Остальные гости приобретают разрешение на его посещение на сайте, либо в кассе.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленый фестиваль: под Судаком озеленят бухту КапсельЧто нового в пещере Таврида на ноябрьские и новогодние праздникиРазвитие туризма в Крыму: что сделают до 2030 года

https://crimea.ria.ru/20231024/est-li-zhizn-v-mezhsezone-chto-proiskhodit-v-zapovednikakh-kryma-1132282887.html

заповедники крыма

ялта

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

артур мурзаханов, фгбу "заповедный крым", заповедники крыма, ялта, туризм в крыму, природа, общество, новости крыма, крым, животные