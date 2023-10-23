https://crimea.ria.ru/20231023/zelenyy-festival-pod-sudakom-ozelenyat-bukhtu-kapsel-1132267724.html
Зеленый фестиваль: под Судаком озеленят бухту Капсель
Зеленый фестиваль: под Судаком озеленят бухту Капсель - РИА Новости Крым, 23.10.2023
Зеленый фестиваль: под Судаком озеленят бухту Капсель
На территории Академии творческих индустрий "Меганом" арт-кластера "Таврида" под Судаком в последнюю субботу октября пройдет Зеленый фестиваль, участники... РИА Новости Крым, 23.10.2023
2023-10-23T17:44
2023-10-23T17:44
2023-10-23T17:44
судак
арт-кластер "таврида"
академия творческих индустрий "меганом"
общество
зеленый фестиваль
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крыма. На территории Академии творческих индустрий "Меганом" арт-кластера "Таврида" под Судаком в последнюю субботу октября пройдет Зеленый фестиваль, участники которого озеленят бухту Капсель и прибрежную зону рядом с мысом Меганом. Об этом сообщили в арт-кластере, который выступил организатором мероприятия.Событие станет новым этапом в истории лесонасаждений Крыма: гости смогут своими руками посадить растения, и в итоге более тысячи деревьев и многолетних кустарников станут частью новой экосистемы бухты.По словам организаторов, принять участие в мероприятии сможет любой желающий.На набережных и на территории Академии творческих индустрий "Меганом" пройдет большой семейный праздник для местных жителей и туристов. А тех, кто посадит дерево, ждут сюрпризы и подарки от арт-кластера "Таврида.АРТ", а также пикник с блюдами кухонь народов Крыма.Кроме того, в творческих мастерских Академии пройдет деловая программа: эксперты прочитают лекции о флоре и фауне Крыма, развитии территорий в условиях климатических изменений, а также о туризме на полуострове. "Партнеры представят экологический квиз, VR-экскурсии по заповедникам России, проведут познавательные эко-игры и многое другое", - добавили организаторы.Также запланированы мастер-классы для детей и взрослых, экскурсии по территории Академии, ярмарка крымских мастеров. Одними из ожидаемых событий мероприятия станут выступления популярных российских исполнителей.Читайте также на РИА Новости Крым:Ко Дню города в Судаке нарисовали семь мураловДело в смыслах: участников "Тавриды" погрузили в виртуальные мирыПутин оценил потенциал фестиваля "Таврида.АРТ" в Крыму
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судак, арт-кластер "таврида", академия творческих индустрий "меганом", общество, зеленый фестиваль, новости крыма, крым
Зеленый фестиваль: под Судаком озеленят бухту Капсель
В бухте Капсель под Судаком высадят более тысячи деревьев
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крыма. На территории Академии творческих индустрий "Меганом" арт-кластера "Таврида" под Судаком в последнюю субботу октября пройдет Зеленый фестиваль, участники которого озеленят бухту Капсель и прибрежную зону рядом с мысом Меганом. Об этом сообщили в арт-кластере, который выступил организатором мероприятия.
Событие станет новым этапом в истории лесонасаждений Крыма: гости смогут своими руками посадить растения, и в итоге более тысячи деревьев и многолетних кустарников станут частью новой экосистемы бухты.
По словам организаторов, принять участие в мероприятии сможет любой желающий.
"Когда один человек сажает дерево, очень сложно вырастить рощу. Но если каждый посадит хотя бы по одному дереву, точно можно вырастить не просто рощу, а целый лес, — сказал руководитель арт-кластера "Таврида" Сергей Першин. — В Судаке, безусловно, много мест для озеленения, но мы решили начать с самого сложного вызова — озеленить пустынную бухту Капсель. Мы хотим, чтобы Судак стал зеленее не только внутри городской застройки, но и вокруг, чтобы эта зелень радовала глаз, вдохновляла и впечатляла. Сделать это в одиночку невозможно, поэтому приглашаем всех вокруг сделать это вместе".
На набережных и на территории Академии творческих индустрий "Меганом" пройдет большой семейный праздник для местных жителей и туристов. А тех, кто посадит дерево, ждут сюрпризы и подарки от арт-кластера "Таврида.АРТ", а также пикник с блюдами кухонь народов Крыма.
Кроме того, в творческих мастерских Академии пройдет деловая программа: эксперты прочитают лекции о флоре и фауне Крыма, развитии территорий в условиях климатических изменений, а также о туризме на полуострове.
"Партнеры представят экологический квиз, VR-экскурсии по заповедникам России, проведут познавательные эко-игры и многое другое", - добавили организаторы.
Также запланированы мастер-классы для детей и взрослых, экскурсии по территории Академии, ярмарка крымских мастеров. Одними из ожидаемых событий мероприятия станут выступления популярных российских исполнителей.
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