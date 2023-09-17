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Ко Дню города в Судаке нарисовали семь муралов

Ко Дню города в Судаке нарисовали семь муралов - РИА Новости Крым, 17.09.2023

Ко Дню города в Судаке нарисовали семь муралов

Стены зданий, жилых домов и образовательных учреждений Судака украсили семь муралов. Такой подарок ко Дню город сделали приглашенные художники и резиденты... РИА Новости Крым, 17.09.2023

2023-09-17T17:11

2023-09-17T17:11

2023-09-17T17:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Стены зданий, жилых домов и образовательных учреждений Судака украсили семь муралов. Такой подарок ко Дню город сделали приглашенные художники и резиденты арт-кластера "Таврида", сообщает пресс-служба "Тавриды.АРТ"."16 сентября в Судаке состоялось торжественное открытие муралов, которые "Таврида.АРТ" подарила жителям на День города. Приглашенные художники и резиденты арт-кластера расписали семь стен на улицах Судака в рамках фестиваля уличных искусств", – говорится в сообщении.Два мурала разместились на центральной улице Ленина. Фасад дома №61 занял коллаж "Клюква в квадрате" с отражающими русскую культуру элементами и узнаваемыми образами Крымского полуострова. На стене дома №43 появилось изображение девочки с картой России в руках и надписью "Учись все делать сама". Еще одно изображение – "Цветочный этюд" – вскоре появится на заборе рядом с домом №88.На стене школы-гимназии №1 на улице Маяковского художники изобразили мальчика с корабликом как символ исполнения детской мечты. Также прохожие смогут полюбоваться "Красным конем" в районе дома №42 по улице Гагарина.Тетрадный лист с надписью "Все дороги ведут в Рим Крым. Пиши правильно!" добавил изюминки зданию №19 по улице Цветочной, а "Цветочная акварель" совсем скоро украсит стену дома №33 по улице Гвардейской.Глава администрации Судака Константин Подсевалов выразил признательность художникам, которые своим творчеством преображают город и задают ему новый колорит."Муралы становятся новым местом притяжения для жителей и гостей города. И мы уже обсуждаем дальнейшую совместную работу по созданию таких уличных картин", – добавил Подсевалов.Как отметили в пресс-службе арт-кластера, муралы отражают культурный код страны, передают глубокие смыслы, запечатлевают символы полуострова и города Судака."Уличное искусство ошибочно ассоциируется у людей с вандализмом. Но существует стрит-арт и уличные художники, которые делают настоящие картины на объектах инфраструктуры. И как любые представители искусства они доносят свой взгляд, ощущения, мировоззрение широкой публике", – поделился руководитель департамента внешних коммуникаций арт-кластера Заруи Товмасян.Читайте также на РИА Новости Крым:Культурный фронт: художник Север сделал муралы героев ДНР в МелитополеНовая жизнь старым "панелькам" – видеоКонцерты, муралы и флешмобы: как в Крыму отмечают День флага РФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

судак, таврида.арт, искусство , крым, новости крыма, общество, мурал