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Концерты, муралы и флешмобы: как в Крыму отмечают День флага РФ - РИА Новости Крым, 22.08.2022
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Концерты, муралы и флешмобы: как в Крыму отмечают День флага РФ
Концерты, муралы и флешмобы: как в Крыму отмечают День флага РФ - РИА Новости Крым, 22.08.2022
Концерты, муралы и флешмобы: как в Крыму отмечают День флага РФ
22 августа Россия отмечает День Государственного флага. Президент страны Владимир Путин поздравил россиян с праздником, отметив, что флаг наряду с гербом и... РИА Новости Крым, 22.08.2022
2022-08-22T14:34
2022-08-22T14:40
общество
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. 22 августа Россия отмечает День Государственного флага. Президент страны Владимир Путин поздравил россиян с праздником, отметив, что флаг наряду с гербом и гимном знаменует суверенитет и независимость России, утверждает преемственность многих поколений многонационального народа страны. Праздничные мероприятия проходят по всей стране, в том числе в городах и районах Крыма.В Симферополе накануне прошел легкоатлетический пробег, а на здании городской администрации по ул. Толстого открыли тематический мурал. На картине изображен железнодорожный вокзал крымской столицы, российский флаг и надпись "Сила v правде!". С помощью светящихся гирлянд на мурале также выложен символ Z.Основные праздничные мероприятия в Симферополе состоятся в понедельник вечером. Так, в 17:00 в сквере имени Тренева выступит эстрадно-духовой оркестр с программой "Гордо реет над страной". В 18:00 в парке имени Гагарина в районе скульптурной композиции "Три грации" состоятся флешмоб, праздничная концертная программа творческих коллективов города и показательные выступления спортсменов, а затем пройдет фестиваль красок.В Севастополе на территории мемориального комплекса "Сапун-гора" состоялась патриотическая акция "Флаг Родины". После возложения цветов к обелиску Славы на Сапун-горе у здания диорамы развернута самая большая в Севастополе копия российского триколора размером полотна 45х17,5 метров.Также флаг России по традиции поднят на Константиновской батарее. Он виден с любой точки Севастопольский бухты. Возведение главного символа страны сопровождалось залпом из исторических оружий батареи.В 18:00 на Эстраде Приморского бульвара состоится праздничный концерт. Севастопольцев и гостей города с праздником поздравят творческие коллективы и солисты культурного комплекса "Корабел" и других учреждений города.В Ялте традиционно водрузили триколор на вершине горы Ай-Петри – на высоте 1234 метра над уровнем моря. Также волонтеры пронесли по набережной курортной столицы 20-метровый российский флаг. В детских оздоровительных лагерях проходят торжественные линейки, познавательные акции и флешмобы. В библиотеках города проводятся беседы на тему "Государственные символы России", выставки детских рисунков "Рисую флаг моей Родины" и акция "Во славу Российского флага".В Феодосии на улице Украинской в честь праздника торжественно открыли мурал "Волонтеры Победы". На нем изображена девушка в футболке "Волонтеры Победы", держащая в руках белого голубя. На заднем плане изображены море и замок "Ласточкино гнездо".В 17:40 начнется торжественное шествие от Цветомузыкального фонтана до Привокзальной площади с церемонией выноса флага России, затем состоится праздничный концерт, а с 19:00 до 20:00 – детская дискотека.На Привокзальной площади в 18:00 состоится праздничный митинг, а в 18:30 начнется концерт творческих коллективов города "Под Флагом единым".В Керчи на горе Митридат состоялась молодежная патриотическая акция. Представители молодежных общественных организаций и объединений развернули полотнище размером 16х28 метров. Также прошла акция по раздаче ленточек в цветах российского триколора, которые затем участники акции прикрепили к инсталляции букв Z и V в знак поддержки Вооруженных сил РФ и президента Владимира Путина.
https://crimea.ria.ru/20220822/vtsiom-vyyasnil-otnoshenie-rossiyan-k-gosudarstvennomu-flagu-1124246634.html
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общество, российская федерация (россия, рф)
Концерты, муралы и флешмобы: как в Крыму отмечают День флага РФ

Какие мероприятия проходят в Крыму в честь Дня Государственного флага РФ

14:34 22.08.2022 (обновлено: 14:40 22.08.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМурал на улице Толстого, посвящённый дню флага РФ
Мурал на улице Толстого, посвящённый дню флага РФ - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. 22 августа Россия отмечает День Государственного флага. Президент страны Владимир Путин поздравил россиян с праздником, отметив, что флаг наряду с гербом и гимном знаменует суверенитет и независимость России, утверждает преемственность многих поколений многонационального народа страны. Праздничные мероприятия проходят по всей стране, в том числе в городах и районах Крыма.
В Симферополе накануне прошел легкоатлетический пробег, а на здании городской администрации по ул. Толстого открыли тематический мурал. На картине изображен железнодорожный вокзал крымской столицы, российский флаг и надпись "Сила v правде!". С помощью светящихся гирлянд на мурале также выложен символ Z.
Основные праздничные мероприятия в Симферополе состоятся в понедельник вечером. Так, в 17:00 в сквере имени Тренева выступит эстрадно-духовой оркестр с программой "Гордо реет над страной". В 18:00 в парке имени Гагарина в районе скульптурной композиции "Три грации" состоятся флешмоб, праздничная концертная программа творческих коллективов города и показательные выступления спортсменов, а затем пройдет фестиваль красок.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
13:13
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к Государственному флагу
В Севастополе на территории мемориального комплекса "Сапун-гора" состоялась патриотическая акция "Флаг Родины". После возложения цветов к обелиску Славы на Сапун-горе у здания диорамы развернута самая большая в Севастополе копия российского триколора размером полотна 45х17,5 метров.
Также флаг России по традиции поднят на Константиновской батарее. Он виден с любой точки Севастопольский бухты. Возведение главного символа страны сопровождалось залпом из исторических оружий батареи.
В 18:00 на Эстраде Приморского бульвара состоится праздничный концерт. Севастопольцев и гостей города с праздником поздравят творческие коллективы и солисты культурного комплекса "Корабел" и других учреждений города.
В Ялте традиционно водрузили триколор на вершине горы Ай-Петри – на высоте 1234 метра над уровнем моря. Также волонтеры пронесли по набережной курортной столицы 20-метровый российский флаг. В детских оздоровительных лагерях проходят торжественные линейки, познавательные акции и флешмобы. В библиотеках города проводятся беседы на тему "Государственные символы России", выставки детских рисунков "Рисую флаг моей Родины" и акция "Во славу Российского флага".
В Феодосии на улице Украинской в честь праздника торжественно открыли мурал "Волонтеры Победы". На нем изображена девушка в футболке "Волонтеры Победы", держащая в руках белого голубя. На заднем плане изображены море и замок "Ласточкино гнездо".
В 17:40 начнется торжественное шествие от Цветомузыкального фонтана до Привокзальной площади с церемонией выноса флага России, затем состоится праздничный концерт, а с 19:00 до 20:00 – детская дискотека.
На Привокзальной площади в 18:00 состоится праздничный митинг, а в 18:30 начнется концерт творческих коллективов города "Под Флагом единым".
В Керчи на горе Митридат состоялась молодежная патриотическая акция. Представители молодежных общественных организаций и объединений развернули полотнище размером 16х28 метров. Также прошла акция по раздаче ленточек в цветах российского триколора, которые затем участники акции прикрепили к инсталляции букв Z и V в знак поддержки Вооруженных сил РФ и президента Владимира Путина.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
11:02
Россия отмечает День государственного флага
ОбществоРоссийская Федерация (Россия, РФ)
 
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