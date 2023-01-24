https://crimea.ria.ru/20230124/novaya-zhizn-starym-panelkam--video--1126560795.html
Новая жизнь старым "панелькам" – видео
Новая жизнь старым "панелькам" – видео - РИА Новости Крым, 24.01.2023
Новая жизнь старым "панелькам" – видео
Идея украшать старые бетонные стены домов изображением достопримечательностей полуострова пришла в голову автору и руководителю проекта "Фасады зданий –... РИА Новости Крым, 24.01.2023
2023-01-24T17:40
2023-01-24T17:40
2023-01-24T17:40
симферополь
культура
крым
ласточкино гнездо
золотые ворота
великая отечественная война
подвиги героев
жкх
жкх крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Идея украшать старые бетонные стены домов изображением достопримечательностей полуострова пришла в голову автору и руководителю проекта "Фасады зданий – территория гордости" Александру Масливцу при взгляде на мемориал на стене дома с изображением героя Великой Отечественной войны, летчика Константина Устенко. "Очень захотелось увековечить о нем память", – отметил Масливец в интервью РИА Новости Крым. Трассу "Таврида" украсил огромный пейзаж в цветах флага России - фото>>Автор проекта подал заявку в Президентский фонд культурных инициатив, где оценили подобную идею. "В начале сентября я узнал о том, что мой проект выиграл, я приступил к его реализации", – рассказал Масливец. Выбор изображения был коллективным, жители дома принимали в нем активное участие и пришли к компромиссу: на боковой фасад здания решили нанести изображение не только замка Ласточкино гнездо, но и летящего сокола - символа доблести героического лётчика. В Симферополе рисуют мурал молодого Толстого – фотофакт>>Но воплотить эскиз в жизнь было непростым делом. За работу поначалу не хотели браться художники, так как до этого подобных масштабных проектов в Крыму не было. Откликнулась художник Екатерина Тарапата, которая мечтала рисовать именно такие огромные муралы. Проект планируют расширить – заявку на роспись еще десяти домов уже подали. Есть понимание и того, что будет на них изображено, отмечает Масливец. Так, на некоторых домах Симферополя могут появиться портреты исторических деятелей, другие здания украсят достопримечательностями Крыма или символами Симферополя. Подробнее – в нашем видео.
симферополь
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ласточкино гнездо
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Новая жизнь старых "панелек" в Крыму
Новая жизнь старых "панелек" в Крыму
2023-01-24T17:40
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PT1M46S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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симферополь, культура, видео, крым, ласточкино гнездо, золотые ворота, великая отечественная война, подвиги героев, жкх, жкх крыма и севастополя, видео
Новая жизнь старым "панелькам" – видео
В Симферополе крымскими достопримечательностями расписали серые стены старых домов
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Идея украшать старые бетонные стены домов изображением достопримечательностей полуострова пришла в голову автору и руководителю проекта "Фасады зданий – территория гордости" Александру Масливцу при взгляде на мемориал на стене дома с изображением героя Великой Отечественной войны, летчика Константина Устенко.
"Очень захотелось увековечить о нем память", – отметил Масливец в интервью РИА Новости Крым.
Автор проекта подал заявку в Президентский фонд культурных инициатив, где оценили подобную идею.
"В начале сентября я узнал о том, что мой проект выиграл, я приступил к его реализации", – рассказал Масливец.
Выбор изображения был коллективным, жители дома принимали в нем активное участие и пришли к компромиссу: на боковой фасад здания решили нанести изображение не только замка Ласточкино гнездо, но и летящего сокола - символа доблести героического лётчика.
Но воплотить эскиз в жизнь было непростым делом. За работу поначалу не хотели браться художники, так как до этого подобных масштабных проектов в Крыму не было. Откликнулась художник Екатерина Тарапата, которая мечтала рисовать именно такие огромные муралы.
Проект планируют расширить – заявку на роспись еще десяти домов уже подали. Есть понимание и того, что будет на них изображено, отмечает Масливец. Так, на некоторых домах Симферополя могут появиться портреты исторических деятелей, другие здания украсят достопримечательностями Крыма или символами Симферополя.
Подробнее – в нашем видео.