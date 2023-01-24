Рейтинг@Mail.ru
Новая жизнь старым "панелькам" – видео - РИА Новости Крым, 24.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230124/novaya-zhizn-starym-panelkam--video--1126560795.html
Новая жизнь старым "панелькам" – видео
Новая жизнь старым "панелькам" – видео - РИА Новости Крым, 24.01.2023
Новая жизнь старым "панелькам" – видео
Идея украшать старые бетонные стены домов изображением достопримечательностей полуострова пришла в голову автору и руководителю проекта "Фасады зданий –... РИА Новости Крым, 24.01.2023
2023-01-24T17:40
2023-01-24T17:40
симферополь
культура
крым
ласточкино гнездо
золотые ворота
великая отечественная война
подвиги героев
жкх
жкх крыма и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/18/1126560335_0:14:1618:924_1920x0_80_0_0_fdd53babbcc53cc79535beaf54f30b58.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Идея украшать старые бетонные стены домов изображением достопримечательностей полуострова пришла в голову автору и руководителю проекта "Фасады зданий – территория гордости" Александру Масливцу при взгляде на мемориал на стене дома с изображением героя Великой Отечественной войны, летчика Константина Устенко. "Очень захотелось увековечить о нем память", – отметил Масливец в интервью РИА Новости Крым. Трассу "Таврида" украсил огромный пейзаж в цветах флага России - фото&gt;&gt;Автор проекта подал заявку в Президентский фонд культурных инициатив, где оценили подобную идею. "В начале сентября я узнал о том, что мой проект выиграл, я приступил к его реализации", – рассказал Масливец. Выбор изображения был коллективным, жители дома принимали в нем активное участие и пришли к компромиссу: на боковой фасад здания решили нанести изображение не только замка Ласточкино гнездо, но и летящего сокола - символа доблести героического лётчика. В Симферополе рисуют мурал молодого Толстого – фотофакт&gt;&gt;Но воплотить эскиз в жизнь было непростым делом. За работу поначалу не хотели браться художники, так как до этого подобных масштабных проектов в Крыму не было. Откликнулась художник Екатерина Тарапата, которая мечтала рисовать именно такие огромные муралы. Проект планируют расширить – заявку на роспись еще десяти домов уже подали. Есть понимание и того, что будет на них изображено, отмечает Масливец. Так, на некоторых домах Симферополя могут появиться портреты исторических деятелей, другие здания украсят достопримечательностями Крыма или символами Симферополя. Подробнее – в нашем видео.
симферополь
крым
ласточкино гнездо
золотые ворота
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новая жизнь старых "панелек" в Крыму
Новая жизнь старых "панелек" в Крыму
2023-01-24T17:40
true
PT1M46S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/18/1126560335_98:0:1535:1078_1920x0_80_0_0_7b1f78b0f0b4012a0d53485e6f30d431.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
симферополь, культура, видео, крым, ласточкино гнездо, золотые ворота, великая отечественная война, подвиги героев, жкх, жкх крыма и севастополя, видео
Новая жизнь старым "панелькам" – видео
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Идея украшать старые бетонные стены домов изображением достопримечательностей полуострова пришла в голову автору и руководителю проекта "Фасады зданий – территория гордости" Александру Масливцу при взгляде на мемориал на стене дома с изображением героя Великой Отечественной войны, летчика Константина Устенко.
2023-01-24T17:40
true
PT1M46S
Новая жизнь старым "панелькам" – видео

В Симферополе крымскими достопримечательностями расписали серые стены старых домов

17:40 24.01.2023
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Идея украшать старые бетонные стены домов изображением достопримечательностей полуострова пришла в голову автору и руководителю проекта "Фасады зданий – территория гордости" Александру Масливцу при взгляде на мемориал на стене дома с изображением героя Великой Отечественной войны, летчика Константина Устенко.
"Очень захотелось увековечить о нем память", – отметил Масливец в интервью РИА Новости Крым.
Трассу "Таврида" украсил огромный пейзаж в цветах флага России - фото>>
Автор проекта подал заявку в Президентский фонд культурных инициатив, где оценили подобную идею.
"В начале сентября я узнал о том, что мой проект выиграл, я приступил к его реализации", – рассказал Масливец.
Выбор изображения был коллективным, жители дома принимали в нем активное участие и пришли к компромиссу: на боковой фасад здания решили нанести изображение не только замка Ласточкино гнездо, но и летящего сокола - символа доблести героического лётчика.
В Симферополе рисуют мурал молодого Толстого – фотофакт>>
Но воплотить эскиз в жизнь было непростым делом. За работу поначалу не хотели браться художники, так как до этого подобных масштабных проектов в Крыму не было. Откликнулась художник Екатерина Тарапата, которая мечтала рисовать именно такие огромные муралы.
Проект планируют расширить – заявку на роспись еще десяти домов уже подали. Есть понимание и того, что будет на них изображено, отмечает Масливец. Так, на некоторых домах Симферополя могут появиться портреты исторических деятелей, другие здания украсят достопримечательностями Крыма или символами Симферополя.
Подробнее – в нашем видео.
 
СимферопольКультураКрымласточкино гнездозолотые воротаВеликая Отечественная войнаПодвиги героевЖКХЖКХ Крыма и СевастополяВидео
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:46Пропуская боль через себя: кто в Крыму работает с особенными детьми
18:32Заповедник "Каменная могила": что от него осталось и что передадут Крыму
18:17"Все правильно происходит": Юрий Башмет о Крыме, России и жизни
18:01Как поддержат внутренний туризм в 2023 году
17:52На Крым и Севастополь потрачены рекордные суммы из госбюджета в 2022 году
17:40Новая жизнь старым "панелькам" – видео 1:46
17:30В Бердянске возле школы прогремел мощный взрыв: что известно
17:03Жесткое ДТП в Крыму: пассажира зажало в искореженном авто
16:36Сообщение с Крымом: как организуют перевозки на поездах в 2023 году
16:09Ракетная угроза для Крыма: к чему готовится НАТО
15:51Зверское убийство отверткой в Евпатории – суд вынес вердикт
15:30Для чего ВСУ пытаются форсировать Днепр – врио губернатора Сальдо
15:28В Крыму разгромили ячейку исламистов из "Хизб ут-Тахрир"*
15:20Россия готовит Латвии жесткий ответ
14:56Путин провел совещание с правительством. Видео
14:53ВСУ сбросили взрывчатку на село в Курской области
14:38В Минобороны назвали потери ВСУ при наступлении армии России в Донбассе
14:35Большая чистка: почему Зеленский увольняет своих соратников
14:19Какие сюрпризы для Севастополя готовят власти Запорожской области
14:07Студенты вуза в Симферополе получат новый дом
Лента новостейМолния