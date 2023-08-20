https://crimea.ria.ru/20230820/delo-v-smyslakh-uchastnikov-tavridy-pogruzili-v-virtualnye-miry-1130805400.html

Дело в смыслах: участников "Тавриды" погрузили в виртуальные миры

Дело в смыслах: участников "Тавриды" погрузили в виртуальные миры - РИА Новости Крым, 20.08.2023

Дело в смыслах: участников "Тавриды" погрузили в виртуальные миры

Эксперты РИА Новости представили свои лучшие проекты в формате виртуальной реальности на площадке арт-кластера "Таврида" и раскрыли механику их создания... РИА Новости Крым, 20.08.2023

2023-08-20T18:55

2023-08-20T18:55

2023-08-20T18:58

sputnikpro

арт-кластер "таврида"

sputnik

медиагруппа "россия сегодня"

новости

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/14/1130835394_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_92ffcaddc446c64bac9b2cdf7b4dd0f8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Эксперты РИА Новости представили свои лучшие проекты в формате виртуальной реальности на площадке арт-кластера "Таврида" и раскрыли механику их создания молодежи из разных регионов России. Мастер-класс организован в рамках международного просветительского проекта в области медиа SputnikPro, инициированного агентством Sputnik, при участии крымского подразделения международной медиагруппы "Россия Сегодня".Виртуальное просвещениеПогружение в виртуальные миры, командные мозговые штурмы и рождение новых идей - все это часть мастер-класса "VR-технологии в современном мире: от игр до обучения" для участников образовательных заездов арт-кластера "Таврида".Интерактив устроили в заключительный день Фестиваля молодого искусства, который проходил в периметре кластера с 17 по 20 августа. Главный спикер, сценарист и редактор Центра инновационной журналистики РИА Новости Артем Буфтяк рассказал о механике создания проектов виртуальной реальности, о перспективах и плюсах новых технологий, их просветительской роли.Полное погружениеСобрать улики для доказательства вины ключевых нацистских преступников – лидеров Третьего рейха - часть сюжета документального VR-детектива "Нюрнберг: VRдикт народов", авторство которого принадлежит самому Буфтяку. Он же автор VR-проекта "Крузенштерн. Кругосветка "Надежды", где пользователям предлагают оказаться на старинном паруснике, пообщаться с персонажами и полностью погрузиться в атмосферу исторического кругосветного путешествия.Мастер-класс на "Тавриде" провели в космической тематике. Участникам выдали очки виртуальной реальности и предложили оказаться на лунной станции 2038 года, ступить на поверхность обратной стороны естественного спутника Земли, ощутить себя в настоящем скафандре лунавта. Также показали другие виртуальные локации и презентовали ряд AR-проектов (дополненная реальность) о путешествии к центру черной дыры и сборе космического мусора.Перспективная играВслед за погружением в виртуальные миры, участники смогли предложить собственные идеи проектов и получить ценные практические советы по их реализации. Все - в игровом формате и живом диалоге. В итоге - желание участников узнавать еще больше и делать не просто красивый, но по-настоящему важный, наполненный смыслами виртуальный контент. Все шансы на это есть, уверяют эксперты РИА Новости.SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.C 2018 года модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего за это время в проекте приняли участие более 6000 человек из 80 стран.Лекции проходят в мультимедийных многофункциональных редакционных центрах Sputnik. В Крыму последние годы лекции модулей SputnikPro проходили онлайн или на площадке Крымского федерального университета.Артем Буфтяк- лауреат премии рунета-2022 за VR-проект “VR-археология: тайны Куликова поля” в составе команды РИА Новости, бронзовый призер в номинации Лучшее решение в AR/VR премии Tagline Award- 2022 и номинации Наука как искусство VIII премии “За верность науки”, лауреат в номинации Самое новаторское контент решение премии Digital Communications Awards – 2022; финалист в номинации Культурная геймификация премии "Культура онлайн" за документальный VR-квест "Нюрнберг: VRдикт народов”, лауреатом в номинации "Самое новаторское контент решение" премии Digital Communications Awards в 2023 году за VR-проект "Крузенштерн. Кругосветка "Надежды"".

https://crimea.ria.ru/20230227/professionaly-sputnikpro-provodyat-v-simferopole-master-klass-dlya-media-1127216268.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

sputnikpro, арт-кластер "таврида", sputnik, медиагруппа "россия сегодня", новости, крым, новости крыма