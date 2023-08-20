Дело в смыслах: участников "Тавриды" погрузили в виртуальные миры
Эксперты РИА Новости раскрыли участникам "Тавриды" механику создания VR-проектов
18:55 20.08.2023 (обновлено: 18:58 20.08.2023)
Дело в смыслах: участников "Тавриды" погрузили в виртуальные миры
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Эксперты РИА Новости представили свои лучшие проекты в формате виртуальной реальности на площадке арт-кластера "Таврида" и раскрыли механику их создания молодежи из разных регионов России. Мастер-класс организован в рамках международного просветительского проекта в области медиа SputnikPro, инициированного агентством Sputnik, при участии крымского подразделения международной медиагруппы "Россия Сегодня".
Виртуальное просвещение
Погружение в виртуальные миры, командные мозговые штурмы и рождение новых идей - все это часть мастер-класса "VR-технологии в современном мире: от игр до обучения" для участников образовательных заездов арт-кластера "Таврида".
Интерактив устроили в заключительный день Фестиваля молодого искусства, который проходил в периметре кластера с 17 по 20 августа. Главный спикер, сценарист и редактор Центра инновационной журналистики РИА Новости Артем Буфтяк рассказал о механике создания проектов виртуальной реальности, о перспективах и плюсах новых технологий, их просветительской роли.
"Технология хороша тем, что увеличивает вовлечение, поскольку человек относится намного трепетнее к той информации, которая касается его лично. VR-технологии позволяют это сделать. Когда человек читает, например, про Нюрнбергский процесс - это одно, другое - когда он оказывается рядом с этими нацистами, находит доказательства их преступлений. Конечно, ко всей этой информации и историческому контексту он относится иначе", - пояснил Буфтяк РИА Новости Крым образовательное преимущество виртуальных проектов.
Полное погружение
Собрать улики для доказательства вины ключевых нацистских преступников – лидеров Третьего рейха - часть сюжета документального VR-детектива "Нюрнберг: VRдикт народов", авторство которого принадлежит самому Буфтяку. Он же автор VR-проекта "Крузенштерн. Кругосветка "Надежды", где пользователям предлагают оказаться на старинном паруснике, пообщаться с персонажами и полностью погрузиться в атмосферу исторического кругосветного путешествия.
"Исторический контекст, реалистичность локаций, присутствие предметов характерных эпохе, звуковое сопровождение - важна каждая деталь. Это не просто красивая картинка, за этим стоит смысловое наполнение, которое нужно тщательно продумывать. Это довольно сложная история, которая должна заинтересовать пользователя и будет нести какую-то очень важную информацию. Донести эту мысль слушателям мастер-класса, потенциальным будущим создателям новых виртуальных проектов - одна из главных задач наших мастер-классов", - поясняет создатель VR-проектов, один из кураторов мастер-классов РИА Новости, руководитель Центра исследования и изучения аудитории новостных медиа медиагруппы "Россия сегодня" Даниил Кононенко.
Мастер-класс на "Тавриде" провели в космической тематике. Участникам выдали очки виртуальной реальности и предложили оказаться на лунной станции 2038 года, ступить на поверхность обратной стороны естественного спутника Земли, ощутить себя в настоящем скафандре лунавта. Также показали другие виртуальные локации и презентовали ряд AR-проектов (дополненная реальность) о путешествии к центру черной дыры и сборе космического мусора.
Дело в смыслах: участников "Тавриды" погрузили в виртуальные миры
1 из 3
Дело в смыслах: участников "Тавриды" погрузили в виртуальные миры
Эксперты РИА Новости раскрыли участникам "Тавриды" механику создания VR-проектов
2 из 3
Эксперты РИА Новости раскрыли участникам "Тавриды" механику создания VR-проектов
Мастер-класс организован в рамках международного просветительского проекта в области медиа SputnikPro
3 из 3
Мастер-класс организован в рамках международного просветительского проекта в области медиа SputnikPro
1 из 3
Дело в смыслах: участников "Тавриды" погрузили в виртуальные миры
2 из 3
Эксперты РИА Новости раскрыли участникам "Тавриды" механику создания VR-проектов
3 из 3
Мастер-класс организован в рамках международного просветительского проекта в области медиа SputnikPro
Перспективная игра
Вслед за погружением в виртуальные миры, участники смогли предложить собственные идеи проектов и получить ценные практические советы по их реализации. Все - в игровом формате и живом диалоге. В итоге - желание участников узнавать еще больше и делать не просто красивый, но по-настоящему важный, наполненный смыслами виртуальный контент. Все шансы на это есть, уверяют эксперты РИА Новости.
"У нас ребята активно проходят практику, и если кто-то из активных участников мастер-класса также захочет практиковаться - вообще никаких проблем. Безусловно, хорошие идеи талантливых молодых людей найдут свое применение", - убежден Буфтяк.
SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.
C 2018 года модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего за это время в проекте приняли участие более 6000 человек из 80 стран.
Лекции проходят в мультимедийных многофункциональных редакционных центрах Sputnik. В Крыму последние годы лекции модулей SputnikPro проходили онлайн или на площадке Крымского федерального университета.
Артем Буфтяк- лауреат премии рунета-2022 за VR-проект “VR-археология: тайны Куликова поля” в составе команды РИА Новости, бронзовый призер в номинации Лучшее решение в AR/VR премии Tagline Award- 2022 и номинации Наука как искусство VIII премии “За верность науки”, лауреат в номинации Самое новаторское контент решение премии Digital Communications Awards – 2022; финалист в номинации Культурная геймификация премии "Культура онлайн" за документальный VR-квест "Нюрнберг: VRдикт народов”, лауреатом в номинации "Самое новаторское контент решение" премии Digital Communications Awards в 2023 году за VR-проект "Крузенштерн. Кругосветка "Надежды"".