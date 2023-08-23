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В заповеднике "Аскания Нова" возник пожар после обстрела ракетами ВСУ - РИА Новости Крым, 23.08.2023
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В заповеднике "Аскания Нова" возник пожар после обстрела ракетами ВСУ
В заповеднике "Аскания Нова" возник пожар после обстрела ракетами ВСУ - РИА Новости Крым, 23.08.2023
В заповеднике "Аскания Нова" возник пожар после обстрела ракетами ВСУ
Взрыв украинской ракеты на территории заповедника “Аскания Нова” спровоцировал сильный пожар на одном из уникальных участков ООПТ. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 23.08.2023
2023-08-23T09:10
2023-08-23T09:26
заповедник аскания нова
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
происшествия
херсонская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Взрыв украинской ракеты на территории заповедника “Аскания Нова” спровоцировал сильный пожар на одном из уникальных участков ООПТ. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Государственного биосферного заповедника.По данным администрации особо охраняемой природной территории, украинская ракета упала и сдетонировала на территории Большого Чапельского пода – территории, известной своим растительным богатством и разнообразием. Из-за этого загорелась сухая трава. Необычно сильная жара и разнонаправленный сухой ветер только осложнили ситуацию, помогая огню захватить большую площадь.Тушить сильный пожар заповеднику также помогли сотрудники Института животноводства степных районов, местные фермеры и ГПОХ “Асканийское”. Совместные усилия помогли избежать главной опасности: гибели людей и уничтожения редких краснокнижных видов животных, обитающих в полувольных условиях на участке Большого Чапельского пода. Кроме того, пожару не дали добраться до ближайших населенных пунктов и Дендропарка. Однако очевидно могли пострадать краснокнижные растения, разнообразием которых славится территория "Аскании Новы"."Ущерб, нанесенный заповедной флоре и фауне, устанавливается. Обломки ракеты переданы в органы внутренних дел для дальнейшего расследования очередного преступления укронацистов против жителей левобережной Херсонщины", - отметили в администрации заповедника.Ранее, как сообщал РИА Новости Крым, ВСУ атаковали территорию Белгородской области, сбросив две гранаты с беспилотника на санаторий в селе Лавы.Читайте также на РИА Новости Крым:Три беспилотника атаковали Москву: один врезался в комплекс “Москва-Сити”Боевики “Азова”* получили по 20 лет колонии за обстрелы гражданских в ДНРНа востоке Крыма потушили подбиравшийся к заповеднику пожар
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Новости
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РИА Новости Крым
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заповедник аскания нова, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, происшествия, херсонская область, новости
В заповеднике "Аскания Нова" возник пожар после обстрела ракетами ВСУ

ВСУ атаковали ракетой заповедник "Аскания Нова" в Херсонской области

09:10 23.08.2023 (обновлено: 09:26 23.08.2023)
 
© Заповедник Аскания НоваПожар в заповеднике Аскания Нова
Пожар в заповеднике Аскания Нова
© Заповедник Аскания Нова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Взрыв украинской ракеты на территории заповедника “Аскания Нова” спровоцировал сильный пожар на одном из уникальных участков ООПТ. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Государственного биосферного заповедника.
По данным администрации особо охраняемой природной территории, украинская ракета упала и сдетонировала на территории Большого Чапельского пода – территории, известной своим растительным богатством и разнообразием. Из-за этого загорелась сухая трава. Необычно сильная жара и разнонаправленный сухой ветер только осложнили ситуацию, помогая огню захватить большую площадь.
"Силами пожарной команды заповедника, Управления МЧС по Херсонской области и военных ландшафтный пожар был локализован на площади 300 гектаров и ликвидирован", - отмечается в сообщении.
Тушить сильный пожар заповеднику также помогли сотрудники Института животноводства степных районов, местные фермеры и ГПОХ “Асканийское”. Совместные усилия помогли избежать главной опасности: гибели людей и уничтожения редких краснокнижных видов животных, обитающих в полувольных условиях на участке Большого Чапельского пода. Кроме того, пожару не дали добраться до ближайших населенных пунктов и Дендропарка. Однако очевидно могли пострадать краснокнижные растения, разнообразием которых славится территория "Аскании Новы".
"Ущерб, нанесенный заповедной флоре и фауне, устанавливается. Обломки ракеты переданы в органы внутренних дел для дальнейшего расследования очередного преступления укронацистов против жителей левобережной Херсонщины", - отметили в администрации заповедника.
Ранее, как сообщал РИА Новости Крым, ВСУ атаковали территорию Белгородской области, сбросив две гранаты с беспилотника на санаторий в селе Лавы.
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Заповедник Аскания НоваВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУПроисшествияХерсонская областьНовости
 
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