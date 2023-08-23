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Три беспилотника атаковали Москву: один врезался в комплекс "Москва-Сити" - РИА Новости Крым, 23.08.2023
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Три беспилотника атаковали Москву: один врезался в комплекс "Москва-Сити"
Три беспилотника атаковали Москву: один врезался в комплекс "Москва-Сити" - РИА Новости Крым, 23.08.2023
Три беспилотника атаковали Москву: один врезался в комплекс "Москва-Сити"
Киев предпринял очередную попытку атаковать объекты в Москве с помощью трех беспилотников, два сбили силы ПВО, а один был подавлен РЭБ и упал в районе комплекса РИА Новости Крым, 23.08.2023
2023-08-23T06:55
2023-08-23T07:20
москва
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Киев предпринял очередную попытку атаковать объекты в Москве с помощью трех беспилотников, два сбили силы ПВО, а один был подавлен РЭБ и упал в районе комплекса "Москва-Сити". Об этом сообщает Минобороны России.Третий беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, столкнулся со строящимся зданием комплекса "Москва-Сити".Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, сообщил, что территорию "Москва-Сити" сейчас осматривают экстренные службы. В результате удара выбито несколько окон в двух соседних пятиэтажках.ВСУ в последнее время неоднократно пытались атаковать "Москва-Сити" с помощью беспилотников. Ранее система противовоздушной обороны уничтожила беспилотник, обломки которого упали в зоне Экспоцентра и повредили фасад павильона.
https://crimea.ria.ru/20230822/v-podmoskovnom-krasnogorske-bespilotnik-vrezalsya-v-zhiloy-dom-1130866875.html
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москва, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, министерство обороны рф
Три беспилотника атаковали Москву: один врезался в комплекс "Москва-Сити"

Минобороны: пресечена попытка атаки трех украинских БПЛА в Москве

06:55 23.08.2023 (обновлено: 07:20 23.08.2023)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПоследствия попытки атаки украинских беспилотников в Москве
Последствия попытки атаки украинских беспилотников в Москве - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Киев предпринял очередную попытку атаковать объекты в Москве с помощью трех беспилотников, два сбили силы ПВО, а один был подавлен РЭБ и упал в районе комплекса "Москва-Сити". Об этом сообщает Минобороны России.
"23 августа в ночное время силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по городу Москве. Два из атакующих столицу БПЛА уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области", - рассказали в ведомостве.
Третий беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, столкнулся со строящимся зданием комплекса "Москва-Сити".
Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, сообщил, что территорию "Москва-Сити" сейчас осматривают экстренные службы. В результате удара выбито несколько окон в двух соседних пятиэтажках.
ВСУ в последнее время неоднократно пытались атаковать "Москва-Сити" с помощью беспилотников. Ранее система противовоздушной обороны уничтожила беспилотник, обломки которого упали в зоне Экспоцентра и повредили фасад павильона.
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