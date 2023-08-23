https://crimea.ria.ru/20230823/tri-bespilotnika-atakovali-moskvu-odin-vrezalsya-v-kompleks-moskva-siti-1130885713.html

Три беспилотника атаковали Москву: один врезался в комплекс "Москва-Сити"

Три беспилотника атаковали Москву: один врезался в комплекс "Москва-Сити" - РИА Новости Крым, 23.08.2023

Три беспилотника атаковали Москву: один врезался в комплекс "Москва-Сити"

Киев предпринял очередную попытку атаковать объекты в Москве с помощью трех беспилотников, два сбили силы ПВО, а один был подавлен РЭБ и упал в районе комплекса РИА Новости Крым, 23.08.2023

2023-08-23T06:55

2023-08-23T06:55

2023-08-23T07:20

москва

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новости

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Киев предпринял очередную попытку атаковать объекты в Москве с помощью трех беспилотников, два сбили силы ПВО, а один был подавлен РЭБ и упал в районе комплекса "Москва-Сити". Об этом сообщает Минобороны России.Третий беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, столкнулся со строящимся зданием комплекса "Москва-Сити".Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, сообщил, что территорию "Москва-Сити" сейчас осматривают экстренные службы. В результате удара выбито несколько окон в двух соседних пятиэтажках.ВСУ в последнее время неоднократно пытались атаковать "Москва-Сити" с помощью беспилотников. Ранее система противовоздушной обороны уничтожила беспилотник, обломки которого упали в зоне Экспоцентра и повредили фасад павильона.

https://crimea.ria.ru/20230822/v-podmoskovnom-krasnogorske-bespilotnik-vrezalsya-v-zhiloy-dom-1130866875.html

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москва, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, министерство обороны рф