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На востоке Крыма потушили подбиравшийся к заповеднику пожар - РИА Новости Крым, 17.08.2023
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На востоке Крыма потушили подбиравшийся к заповеднику пожар
На востоке Крыма потушили подбиравшийся к заповеднику пожар - РИА Новости Крым, 17.08.2023
На востоке Крыма потушили подбиравшийся к заповеднику пожар
Почти два с половиной часа потребовалось сотрудникам Опукского заповедника, чтобы потушить огонь, распространявшийся возле границ ООПТ. Об успешной борьбе с... РИА Новости Крым, 17.08.2023
2023-08-17T17:03
2023-08-17T17:03
новости крыма
заповедники крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Почти два с половиной часа потребовалось сотрудникам Опукского заповедника, чтобы потушить огонь, распространявшийся возле границ ООПТ. Об успешной борьбе с пожаром сообщили в официальных соцсетях ФГБУ "Заповедный Крым".Как пояснили в Объединенной дирекции крымских заповедников, дым от пожара недалеко от границ Опукского заповедника заметили сотрудники Константин Маслов и Никита Клестов. Один из них отправился на разведку на служебном автомобиле и обнаружил возгорание сухой травы примерно в четырех километрах от границы ООПТ.Восемь сотрудников заповедника, в том числе и те, кто не находился на дежурстве, начали тушить пожар. На помощь им прибыли и сотрудники МЧС.На борьбу с огнем ушло больше двух часов: сильно мешал порывистый ветер, разгонявший огонь по сухой степи. Однако возгорание удалось полностью ликвидировать. Площадь пожара составила около 30 гектаров. Огонь так и не добрался до территории заповедника.Также сотрудники МЧС спасали от огня лес в районе Судака. Как сообщал РИА Новости Крым, пожар произошел в районе села Веселое на территории лесоохотничьего хозяйства. С огнем удалось справиться за три часа. Площадь пожара составила два гектара.Читайте также на РИА Новости Крым:Площадь природных пожаров в России в этом году превысила 4 млн гектаровЧасовня сгорела в Бахчисарайском районе КрымаПечальная статистика: в Крыму на пожарах погибли 38 человек
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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96
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новости крыма, заповедники крыма, фгбу "заповедный крым", мчс крыма, безопасность, происшествия, природа
На востоке Крыма потушили подбиравшийся к заповеднику пожар

На Керченском полуострове выгорело около 30 гектаров травы.

17:03 17.08.2023
 
© ФГБУ "Заповедный Крым"Сотрудники государственного природного заповедника "Опукский" не допустили распространение огня на территории заповедника
Сотрудники государственного природного заповедника Опукский не допустили распространение огня на территории заповедника
© ФГБУ "Заповедный Крым"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Почти два с половиной часа потребовалось сотрудникам Опукского заповедника, чтобы потушить огонь, распространявшийся возле границ ООПТ. Об успешной борьбе с пожаром сообщили в официальных соцсетях ФГБУ "Заповедный Крым".
Как пояснили в Объединенной дирекции крымских заповедников, дым от пожара недалеко от границ Опукского заповедника заметили сотрудники Константин Маслов и Никита Клестов. Один из них отправился на разведку на служебном автомобиле и обнаружил возгорание сухой травы примерно в четырех километрах от границы ООПТ.
Восемь сотрудников заповедника, в том числе и те, кто не находился на дежурстве, начали тушить пожар. На помощь им прибыли и сотрудники МЧС.
На борьбу с огнем ушло больше двух часов: сильно мешал порывистый ветер, разгонявший огонь по сухой степи. Однако возгорание удалось полностью ликвидировать. Площадь пожара составила около 30 гектаров. Огонь так и не добрался до территории заповедника.
Также сотрудники МЧС спасали от огня лес в районе Судака. Как сообщал РИА Новости Крым, пожар произошел в районе села Веселое на территории лесоохотничьего хозяйства. С огнем удалось справиться за три часа. Площадь пожара составила два гектара.
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