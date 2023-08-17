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На востоке Крыма потушили подбиравшийся к заповеднику пожар
На востоке Крыма потушили подбиравшийся к заповеднику пожар - РИА Новости Крым, 17.08.2023
На востоке Крыма потушили подбиравшийся к заповеднику пожар
Почти два с половиной часа потребовалось сотрудникам Опукского заповедника, чтобы потушить огонь, распространявшийся возле границ ООПТ. Об успешной борьбе с... РИА Новости Крым, 17.08.2023
2023-08-17T17:03
2023-08-17T17:03
2023-08-17T17:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Почти два с половиной часа потребовалось сотрудникам Опукского заповедника, чтобы потушить огонь, распространявшийся возле границ ООПТ. Об успешной борьбе с пожаром сообщили в официальных соцсетях ФГБУ "Заповедный Крым".Как пояснили в Объединенной дирекции крымских заповедников, дым от пожара недалеко от границ Опукского заповедника заметили сотрудники Константин Маслов и Никита Клестов. Один из них отправился на разведку на служебном автомобиле и обнаружил возгорание сухой травы примерно в четырех километрах от границы ООПТ.Восемь сотрудников заповедника, в том числе и те, кто не находился на дежурстве, начали тушить пожар. На помощь им прибыли и сотрудники МЧС.На борьбу с огнем ушло больше двух часов: сильно мешал порывистый ветер, разгонявший огонь по сухой степи. Однако возгорание удалось полностью ликвидировать. Площадь пожара составила около 30 гектаров. Огонь так и не добрался до территории заповедника.Также сотрудники МЧС спасали от огня лес в районе Судака. Как сообщал РИА Новости Крым, пожар произошел в районе села Веселое на территории лесоохотничьего хозяйства. С огнем удалось справиться за три часа. Площадь пожара составила два гектара.Читайте также на РИА Новости Крым:Площадь природных пожаров в России в этом году превысила 4 млн гектаровЧасовня сгорела в Бахчисарайском районе КрымаПечальная статистика: в Крыму на пожарах погибли 38 человек
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости крыма, заповедники крыма, фгбу "заповедный крым", мчс крыма, безопасность, происшествия, природа
На востоке Крыма потушили подбиравшийся к заповеднику пожар
На Керченском полуострове выгорело около 30 гектаров травы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Почти два с половиной часа потребовалось сотрудникам Опукского заповедника, чтобы потушить огонь, распространявшийся возле границ ООПТ. Об успешной борьбе с пожаром сообщили в официальных соцсетях ФГБУ "Заповедный Крым".
Как пояснили в Объединенной дирекции крымских заповедников, дым от пожара недалеко от границ Опукского заповедника заметили сотрудники Константин Маслов и Никита Клестов. Один из них отправился на разведку на служебном автомобиле и обнаружил возгорание сухой травы примерно в четырех километрах от границы ООПТ.
Восемь сотрудников заповедника, в том числе и те, кто не находился на дежурстве, начали тушить пожар. На помощь им прибыли и сотрудники МЧС.
На борьбу с огнем ушло больше двух часов: сильно мешал порывистый ветер, разгонявший огонь по сухой степи. Однако возгорание удалось полностью ликвидировать. Площадь пожара составила около 30 гектаров. Огонь так и не добрался до территории заповедника.
Также сотрудники МЧС спасали от огня лес в районе Судака. Как сообщал
РИА Новости Крым, пожар произошел в районе села Веселое на территории лесоохотничьего хозяйства. С огнем удалось справиться за три часа. Площадь пожара составила два гектара.
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