https://crimea.ria.ru/20240501/muradov-sobornaya-mechet-v-krymu---dokazatelstvo-lzhi-zapada-o-rossii-1136962849.html
Мурадов: Соборная мечеть в Крыму - доказательство лжи Запада о России
Мурадов: Соборная мечеть в Крыму - доказательство лжи Запада о России - РИА Новости Крым, 01.05.2024
Мурадов: Соборная мечеть в Крыму - доказательство лжи Запада о России
Торжественное открытие Соборной мечети в Симферополе, на которое приедут представители руководства государств исламского мира, а также Дни крымских татар в... РИА Новости Крым, 01.05.2024
2024-05-01T07:37
2024-05-01T07:37
2024-05-01T07:37
георгий мурадов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Торжественное открытие Соборной мечети в Симферополе, на которое приедут представители руководства государств исламского мира, а также Дни крымских татар в Москве и многие другие проекты докажут миру, что Запад лжет о России, обвиняя в притеснении ислама и народов Крыма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил зампредседателя Совмина РК – постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов. По словам Мурадова, ряд западных стран всячески пытаются продвигать свои идеи, "обвиняя Россию в притеснении ислама, народов Крыма и крымских татар в частности".Доказательств тому становится все больше в том числе в Крыму, и очень скоро мир сможет многократно убедиться в том, что нарисованная противниками России картина жизни разных народов в нашей стране является ложью, сказал Мурадов. Одним из ярких примеров тому, по его словам, является замечательное произведение архитектуры – Соборная мечеть в Симферополе, на открытие которой будут приглашены "представители руководства государств, относящихся к исламскому миру". Он особо подчеркнул, что за 10 лет в составе России в Крыму была построена и отремонтирована не одна мечеть. И что самое важное: все мечети были легализованы."В украинский период их подвесили в воздухе: у них не было никаких земельно-имущественных прав. И они в таком состоянии пребывали все 23 года. Прихожане все равно приходили, но это нужно было все поставить на правильную правовую основу. И это все было сделано", – сказал Мурадов. По его словам, сейчас прорабатывается возможность провести Дни крымских татар в Москве. Он отметил, что это "требует определенной проработки и на федеральном уровне", но не исключил, что такие мероприятия могут пройти уже в этом году. "До конца этого года или в следующем мы такие дни проведем. Почему это важно: потому что крымские татары как часть российского народа понимают, что столицей нашего государства является Москва, и все народы России здесь проводят свои дни, показывают свою самобытную культуру, свое уважение к единству наших народов, без которого наша страна не смогла бы существовать, – подчеркнул Мурадов. Он напомнил, что с 15 по 17 мая в Казани пройдет форум "Россия – исламский мир", "ставший основополагающей площадкой для взаимодействия и сотрудничества между традиционными религиями в России и мире". "Это абсолютно правильное движение потому что исламский мир является одним из тех центров в полицентричном мире, в котором Россия плотно и тесно сотрудничает и будет развивать это сотрудничество впредь", – заключил Мурадов. Ранее Мурадов высказал мнение, что Крымская весна в 2014 года "стала искрой, начавшей процесс мирового переустройства". Читайте также на РИА Новости Крым: Самый большой купол Крыма: как росла Соборная мечеть в Симферополе В Соборной мечети Крыма впервые прошел праздничный намаз
https://crimea.ria.ru/20240430/krym-zapustil-protsessy-pereustroystva-vsego-mira--muradov-1136962500.html
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георгий мурадов, соборная мечеть, крымские татары, новости крыма, политика, мнения, новости, ислам, фейк
Мурадов: Соборная мечеть в Крыму - доказательство лжи Запада о России
Соборная мечеть и другие проекты в Крыму докажут ложь Запада об отношении к исламу в РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым.
Торжественное открытие Соборной мечети в Симферополе, на которое приедут представители руководства государств исламского мира, а также Дни крымских татар в Москве и многие другие проекты докажут миру, что Запад лжет о России, обвиняя в притеснении ислама и народов Крыма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил зампредседателя Совмина РК – постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.
По словам Мурадова, ряд западных стран всячески пытаются продвигать свои идеи, "обвиняя Россию в притеснении ислама, народов Крыма и крымских татар в частности".
"Но мы живем совсем в другом мире, и исключительно искаженный мир представляется Западом, лживые вещи, сфальсифицированные", – отметил Мурадов.
Доказательств тому становится все больше в том числе в Крыму, и очень скоро мир сможет многократно убедиться в том, что нарисованная противниками России картина жизни разных народов в нашей стране является ложью, сказал Мурадов.
Одним из ярких примеров тому, по его словам, является замечательное произведение архитектуры – Соборная мечеть в Симферополе, на открытие которой будут приглашены "представители руководства государств, относящихся к исламскому миру".
"Они смогут оценить наше уважительное отношение к исламу. Строительство Соборной мечети в Симферополе отражает уважение в целом России и народов Крыма к исламской культуре. Открытие Соборной мечети – знаковое событие и должно проходить на соответствующем уровне. Мы хотим сделать это праздником", – сказал Мурадов.
Он особо подчеркнул, что за 10 лет в составе России в Крыму была построена и отремонтирована не одна мечеть. И что самое важное: все мечети были легализованы.
"В украинский период их подвесили в воздухе: у них не было никаких земельно-имущественных прав. И они в таком состоянии пребывали все 23 года. Прихожане все равно приходили, но это нужно было все поставить на правильную правовую основу. И это все было сделано", – сказал Мурадов.
По его словам, сейчас прорабатывается возможность провести Дни крымских татар в Москве. Он отметил, что это "требует определенной проработки и на федеральном уровне", но не исключил, что такие мероприятия могут пройти уже в этом году.
"До конца этого года или в следующем мы такие дни проведем. Почему это важно: потому что крымские татары как часть российского народа понимают, что столицей нашего государства является Москва, и все народы России здесь проводят свои дни, показывают свою самобытную культуру, свое уважение к единству наших народов, без которого наша страна не смогла бы существовать, – подчеркнул Мурадов.
Он напомнил, что с 15 по 17 мая в Казани пройдет форум "Россия – исламский мир", "ставший основополагающей площадкой для взаимодействия и сотрудничества между традиционными религиями в России и мире".
"Это абсолютно правильное движение потому что исламский мир является одним из тех центров в полицентричном мире, в котором Россия плотно и тесно сотрудничает и будет развивать это сотрудничество впредь", – заключил Мурадов.
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